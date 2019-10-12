Фабрика по производству эластичной ленты в 1868 году. Ее здание снесли в 1959 году, чтобы освободить место для новой фабрики мужской обуви. (ballyana archive)

Почти двести лет назад жители деревни Шоненверд на севере Швейцарии жили в ритме, который задавали сирены семейной обувной фабрики Bally. Как развивался этот бизнес на протяжении времени, как на него влияли перемены швейцарском обществе – эту историю можно прочесть по фотографиям из обширного архива, собранного в музее Ballyana.

Изначально на фабрике Bally производили эластичные ленты для дамских нарядов, а также и военной формы, подтяжки для мужских брюк и бельевые резинки. Возглавлял этот бизнес Петер Балли-Херцог (Peter Bally-Herzog). После его смерти в 1849 году фирмой стали управлять его сыновья Карл-Франц и Фриц.

Семейная фирма в эпоху индустриализации

У Карла Франца было свое видение того, как должна развиваться его фирма: изготавливать практичную и удобную обувь, отвечавшую современной моде. Благодаря тому, что на это время пришлась промышленная революция и было внедрено множество новаций, ускоряющих производство, он смог нанимать тысячи рабочих. Так динамично дела вплоть до двадцатого века – компания продолжала неуклонно расти, увеличивался и ее цеха. Кроме того, что Балли расширил фабрику, он также построил рядом жилые помещения для рабочих.



Домики на сваях в Парке Балли вскоре после постройки: в этих хижинах можно было отдыхать, а также учиться или заниматься творчеством. Чем не предшественник креативных офисов компании Google? (ок. 1890) (ballyana archive)

В 1900 году рядом с фабрикой был выстроен целый жилой квартал для сотрудников, причем его возведение Карл Франц Балли курировал самолично. (ballyana archive)





Фабричный цех Bally, где штамповались подошвы для мужской кожаной обуви (1914). (ballyana archive)

Куски кожи соединялись вместе прочнейшей прошивкой, чтобы сформировать верхнюю часть ботинок. 1900 г. (Фотоателье Spring Gmbh) (Fotoatelier Spring Gmbh)

Семейство Балли занималось благотворительностью: вместе со своей женой Карл Франц открыли местную школу для девочек, а также детский сад, дом престарелых и общественный бассейн на близлежащей реке Ааре. Они построили дома для рабочих и превратил зону затопления Ааре в тихий и доступный для всех прогулок. А промышленное развитие не стояло на месте: к началу 19-го века использование паровых двигателей и гидроэлектростанций обеспечило новые источники энергии, что дало возможность увеличить объем производства компании и помогло подготовить ее к выходу на мировой рынок.

От практичной обуви – к модной

(ballyana archive)

Внук Карла Франца Макс Балли увлекался модой и тщательно следил за качеством продукции. Он придумал дизайн, который создавал фирменный образ обуви Bally почти на протяжении 70 лет. Макс был завсегдатаем показов мод и сам рисовал новые модели. Вдохновляли его витрины чужих магазинов, прохожие на улицах и всевозможные новшества, которые он подмечал во время путешествий по миру.



Приоритетами для дальновидного Карла Франца Балли были функциональность и соответствие современному стилю. Рекламные афишы1924 года (слева) и 1947 года (справа). (Zürcher Hochschule der Künste / Museum für Gestaltung Zürich / Plakatsammlung)

Трудные шаги вперед

После смерти Макса Балли в 1976 году модный дом переживал кризис: ее руководству не хватало ясного видения ситуации, не знали здесь и как ответить на усиление конкуренции из-за рубежа, на падение цен на обувь. Кроме того, в Швейцарии отменили защитный тариф, введенный для того, чтобы сделать импортные товары дороже, чем производимые внутри страны.

В 1977 году компания Bally перешла в новые руки – ее владельцем стал швейцарский предприниматель и банкир Вернер Рей (Werner K. ReyВнешняя ссылка). Он, в свою очередь, продал ее долю швейцарскому станкостроительному заводу Oerlikon-Bührle.

За эти годы обувь Bally снискала в Швейцарии большую известность, более того, считалась чем-то вроде национального достояния, и факт ухода этого люксового бренда«в чужие руки» от семьи Балли, был расценена по всей стране как большая потеря.

Рекламные постеры для Bally 1978 года (слева) и 1968 года (справа). Здесь эта марка уже представлена в люксовом сегменте. (Ivan Suta)

У Bally больше не было прочного фундамента – об этом говорили и изменения в руководстве и организации компании, а также и отсутствие фирменного стиля. Это означало, что обувному бренду предстояло заново изобрести себя, найти свое место в мире. И здесь честно старались это делать, что в итоге привело лишь к разочарованию клиентов. Вскоре от некогда процветающей обувной промышленности Швейцарии мало что осталось.

С 2018 года компания несколько раз переходила из рук в руки. В настоящее время она находится в собственности китайской текстильной группы Shandong Ruyi. Стоимость покупки оценивалась в 700 миллионов долларов (697 миллионов швейцарских франков)!

Прогуляться по парку Балли все еще можно, причем круглый год. (ballyana archive)

Между 1851 и 2000 годами только на фабриках Bally было выпущено около 150 миллионов пар обуви. Долгая и славная история этого типичного швейцарского бизнеса сохранилась благодаря фотографическим документам в музее BallyanaВнешняя ссылка. В его архивах собрано все, что касается наследия промышленной истории региона, но главным образом – обувной фабрики Bally. Здесь можно увидеть фотоснимки и сувениры, документы и модные вещи из прошлого.

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