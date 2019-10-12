Почти двести лет назад жители деревни Шоненверд на севере Швейцарии жили в ритме, который задавали сирены семейной обувной фабрики Bally. Как развивался этот бизнес на протяжении времени, как на него влияли перемены швейцарском обществе – эту историю можно прочесть по фотографиям из обширного архива, собранного в музее Ballyana.
Изначально на фабрике Bally производили эластичные ленты для дамских нарядов, а также и военной формы, подтяжки для мужских брюк и бельевые резинки. Возглавлял этот бизнес Петер Балли-Херцог (Peter Bally-Herzog). После его смерти в 1849 году фирмой стали управлять его сыновья Карл-Франц и Фриц.
Семейная фирма в эпоху индустриализации
У Карла Франца было свое видение того, как должна развиваться его фирма: изготавливать практичную и удобную обувь, отвечавшую современной моде. Благодаря тому, что на это время пришлась промышленная революция и было внедрено множество новаций, ускоряющих производство, он смог нанимать тысячи рабочих. Так динамично дела вплоть до двадцатого века – компания продолжала неуклонно расти, увеличивался и ее цеха. Кроме того, что Балли расширил фабрику, он также построил рядом жилые помещения для рабочих.
Семейство Балли занималось благотворительностью: вместе со своей женой Карл Франц открыли местную школу для девочек, а также детский сад, дом престарелых и общественный бассейн на близлежащей реке Ааре. Они построили дома для рабочих и превратил зону затопления Ааре в тихий и доступный для всех прогулок. А промышленное развитие не стояло на месте: к началу 19-го века использование паровых двигателей и гидроэлектростанций обеспечило новые источники энергии, что дало возможность увеличить объем производства компании и помогло подготовить ее к выходу на мировой рынок.
От практичной обуви – к модной
Внук Карла Франца Макс Балли увлекался модой и тщательно следил за качеством продукции. Он придумал дизайн, который создавал фирменный образ обуви Bally почти на протяжении 70 лет. Макс был завсегдатаем показов мод и сам рисовал новые модели. Вдохновляли его витрины чужих магазинов, прохожие на улицах и всевозможные новшества, которые он подмечал во время путешествий по миру.
Трудные шаги вперед
После смерти Макса Балли в 1976 году модный дом переживал кризис: ее руководству не хватало ясного видения ситуации, не знали здесь и как ответить на усиление конкуренции из-за рубежа, на падение цен на обувь. Кроме того, в Швейцарии отменили защитный тариф, введенный для того, чтобы сделать импортные товары дороже, чем производимые внутри страны.
В 1977 году компания Bally перешла в новые руки – ее владельцем стал швейцарский предприниматель и банкир Вернер Рей (Werner K. ReyВнешняя ссылка). Он, в свою очередь, продал ее долю швейцарскому станкостроительному заводу Oerlikon-Bührle.
За эти годы обувь Bally снискала в Швейцарии большую известность, более того, считалась чем-то вроде национального достояния, и факт ухода этого люксового бренда«в чужие руки» от семьи Балли, был расценена по всей стране как большая потеря.
У Bally больше не было прочного фундамента – об этом говорили и изменения в руководстве и организации компании, а также и отсутствие фирменного стиля. Это означало, что обувному бренду предстояло заново изобрести себя, найти свое место в мире. И здесь честно старались это делать, что в итоге привело лишь к разочарованию клиентов. Вскоре от некогда процветающей обувной промышленности Швейцарии мало что осталось.
С 2018 года компания несколько раз переходила из рук в руки. В настоящее время она находится в собственности китайской текстильной группы Shandong Ruyi. Стоимость покупки оценивалась в 700 миллионов долларов (697 миллионов швейцарских франков)!
Между 1851 и 2000 годами только на фабриках Bally было выпущено около 150 миллионов пар обуви. Долгая и славная история этого типичного швейцарского бизнеса сохранилась благодаря фотографическим документам в музее BallyanaВнешняя ссылка. В его архивах собрано все, что касается наследия промышленной истории региона, но главным образом – обувной фабрики Bally. Здесь можно увидеть фотоснимки и сувениры, документы и модные вещи из прошлого.