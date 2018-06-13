Этот контент был опубликован 13 июня 2018 г. 7:30 13.06.2018 - 07:30

Парламентские прения продолжались 9 часов, прокомментировать тему дебатов хотели 83 депутата, но некоторым не хватило времени.

(Keystone)

После того, как малая палата швейцарского федерального парламента, Совет кантонов, отклонила запущенную Швейцарской народной партией (SVP) народную законодательную инициативу «Швейцарское право вместо чужих судей», точно такую же позицию в понедельник сформировала и большая палата, Национальный совет. Большинством в 127 голосов против 67 она отвергла предложение «народников» придать швейцарскому национальному праву приоритет по сравнению с международным правом. Из фракций только депутатская группа SVP голосовала за эту инициативу.

Напомним, что народная законодательная инициатива «Швейцарское право вместо чужих судей» требует придать швейцарскому национальному праву приоритет по сравнению с международным правом. Сторонники этой инициативы утверждают, что тем самым они хотят «укрепить демократию в Швейцарии». Противники законопроекта, запущенного Швейцарской народной партией (SVP), говорят, что в этом случае под удар будут поставлены права человека.

Уточним, что полное название инициативы звучит следующим образом: «Швейцарское право вместо чужих судей» / «Инициатива в пользу укрепления правового суверенитета Швейцарии» («Schweizer Recht statt fremde Richter» / «SelbstbestimmungsinitiativeВнешняя ссылка»). Автором идеи данной инициативы стала консервативная Швейцарская народная партия (Schweizerische Volkspartei / SVP), которая выступает за то, чтобы, в случае одобрения избирателями, народные законодательные инициативы реализовывались в стране парламентом и правительством в точном соответствии с буквой изначального текста инициативы, даже если данный законопроект будет нарушать или противоречить обязательствам Швейцарии, вытекающим из действующего международного права.

Правые консерваторы из SVP также настаивают на том, что федеральная конституция должна быть единственным источником права и всегда иметь приоритет перед международным правом, исключая нормы, носящие обязательный характер (запрет пыток, агрессивных войн, геноцида и т.д.). Обязательства Швейцарии, вытекающие из международного права и противоречащие конституции страны, необходимо пересматривать и адаптировать, или же, в случае невозможности этого, выходить из соответствующих соглашений и международных организаций.

Противники опасаются произвола

С точки зрения противников инициативы, одобрение такого рода предложения нарушило бы тонко настроенную систему сдержек и противовесов между демократическими институтами и принципом верховенства права. «Сильное правовое государство является главным условием сильной демократии», — считают они. Авторы же инициативы «Швейцарское право вместо чужих судей» хотят прекратить действие основных прав и свобод человека, результатом чего станет «деспотизм большинства», не имеющий ничего общего с демократией.

Особенное беспокойство вызывает у противников инициативы тот, с их точки зрения, непреложный факт, что ее принятие приведёт к прекращению действия в Швейцарии положений европейской Конвенции о Защите Прав Человека и Основных свобод (ЕКПЧ), которая дает, в частности, гражданам инструмент и возможность защищаться от произвола государства, например, в форме обращения за помощью к европейскому Суду по правам человека (European Court of Human Rights). Многие выступавшие депутаты предупреждали, что Швейцария перестанет быть надёжным международным партнёром в случае, если она денонсирует ЕКПЧ.

«Вся власть — народу!»

Представители SVP, в свою очередь, предупреждали о том, что в последние годы парламент отказывается реализовывать букву и дух одобренных народом законодательных инициатив, лишая тем самым, граждан, от которых исходит вся полнота власти, их прав и свобод. По словам Магдалены Мартулло (Magdalena Martullo), в этом случае Швейцарии «грозит закат». Другой видный «народник», Тони Бруннер (Toni Brunner), заявил, что, хотя народ и не всегда прав, но, все равно, в стране все еще действует принцип демократического большинства.

По мнению «народников», до 2012 года в Швейцарии фактически действовал принцип приоритета национального права перед международным, но с недавних пор Федеральный суд в Лозанне перестал применять так называемый «прецедент Шуберта» («Schubert-PraxisВнешняя ссылка»), который формально был правовым инструментом, обеспечивавшим этот приоритет. Министр юстиции Швейцарии Симонетта Соммаруга (Simonetta Sommaruga) не согласилась с такой трактовкой ситуации. «Не пойму, откуда вы взяли (что „прецедент Шуберта“ в Швейцарии более не применяется»), — заявила она.

Если коротко, то смысл «прецедента» состоит в возможности придания национальному праву приоритета по сравнению с международным в случае, если законодатель сознательно намерен принять норму объективно необходимую, но расходящуюся с духом и буквой международного права. Источником этого прецедента стал земельный спор в кантоне Тичино в начале 1970-х гг. Гражданин Австрии по фамилии Шуберт хотел купить в кантоне Тичино земельный участок. Власти Тичино запретили сделку, и тогда Шуберт сослался на договор 1875 года между Австро-Венгерской империей и Швейцарией, в котором закреплялся принцип, в соответствии с которым иностранцы и швейцарцы имеют в рамках сделок с землёй равные права.

И тогда Федеральный суд в Лозанне решил: если (новый) федеральный закон противоречит (более старому) международному соглашению, и если, создавая новую федеральную норму, законодатель сознательно пошел на возникновение такой коллизии, полагая, что новая норма национального права имеет большее значение, нежели формальные нормы права международного, то тогда приоритет имеет национальное право, то есть новый федеральный закон.



Перевод и подготовка: Надежда Капоне

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