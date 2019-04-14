Этот контент был опубликован 14 апреля 2019 г. 11:00

Афиша "Гагаринской" выставки в жанре поп-арт. (Museum Burghalde )

Музей Бургхальде в Ленцбурге обладает только собственной коллекцией русских икон, на основе которой здесь существует отдельный небольшой музей. В нем регулярно проводятся выставки, посвященные современному искусству. Ко Дню космонавтики и полувековому юбилею высадки человека на Луне музей в музее приготовил свою экспозицию «Юрий Гагарин — икона космонавтики».

Пассажиры поездов на участке Берн — Цюрих обращают внимание на замок города Ленцбург — уж с очень удачной стороны проходят железнодорожные маршруты и замок просто царит над окрестностями.

Здание музея в Ленцбурге снаружи. (swissinfo.ch)

Несколько лет назад в музей, что находится как раз под горой замка, попали иконы. Целая коллекция. Профессор Урс Петер Хеммерли (Urs Peter Haemmerli, 1926–2012) незадолго до смерти решил передать свою коллекцию из 64 икон, имеющих русское происхождение, музею города, где родился. Вместе с иконами музею досталась солидная сумма на устройство экспозиции.



(Museum Burghalde)

Музей Бургхальде после реконструкции заново открылся в сентябре прошлого года, обзаведясь уже собственным Музеем иконВнешняя ссылка.



К полувековому юбилею высадки человека на луне музей в музее приготовил свою экспозицию «Юрий Гагарин — икона космонавтики».

Высадке на Луну предшествовал многолетний период желаний и видений, исследований и частичных успехов. В 1960 году Юрий Алексеевич Гагарин (1934–1968) стал первым космонавтом, отобранным для космической миссии.

12 апреля 1961 года 27-летний пилот совершил свой впечатляющий полет на космическом корабле «Восток-1» и вошел в учебники истории как Герой Советского Союза, совершивший кругосветное путешествие за 108 минут...

С тех пор он стал легендой, а его изображение — иконой. Иконой космонавтики.

(Museum Burghalde)

Портреты Гагарина можно найти на культовых русских лаковых миниатюрах, открытках, медалях и марках — на дополнительной выставке Музей икон показывает такие избранные экспонаты и дает представление о культе героя звезд.

О Гагарине куратор выставки, директор Музея икон Кристина фон Аркс (Christine von Arx), знает практически все и сравнивает историю Гагарина с греческим героем Икаром, а изображения молодого улыбающегося пилота — с фигурами святых в русской иконописи. «Он был избранным», — уверенно говорит К. фон Аркс.

Выставка «Юрий Гагарин — икона космонавтики» (Juri Gagarin — Ikone der Raumfahrt) 7 апреля и продлится до 31 декабря 2019 года.

Выставка в Музее икон в Ленцбурге.

(swissinfo.ch)

Ikonemmuseum, Museum Burghalde, Schlossgasse 23, Lenzburg,

www.ikonenmuseum.chВнешняя ссылка

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