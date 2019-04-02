Шедевр Отмара Аммана мост Верраццано-Нарроус (Verrazano-Narrows Bridge), один из крупнейших в мире висячих мостов. Соединяет районы Нью-Йорка Бруклин и Статен-Айленд. (Frenetic Films)

Швейцарский инженер Отмар Амманн (Othmar Ammann) спроектировал и построил сразу несколько наиболее значительных мостов Нью-Йорка, заново сформулировав основы искусства мостостроения в целом. Новый документальный фильм «Ворота в Нью-Йорк» рассказывает, кем был этот «наш человек в Америке».

«Все началось с того, что на германо-французском телеканале Arte меня попросили заняться историями позабытых или совсем неизвестных замечательных швейцарцев», — рассказывает режиссер фильма Мартин Витц (Martin WitzВнешняя ссылка). «В процессе поиска я обнаружил немало совершенно удивительных личностей, которые, так уж получилось, не обрели той яркой славы, которую они несомненно заслуживали».

Среди них, например конструктор автомобилей Луи Шевроле (Louis Chevrolet), швейцарский дипломат Карл Латц (Carl Lutz), спасший от смерти во время Второй мировой войны в Будапеште тысячи евреев, или пилот Виктор Хуг (Victor Hug), который в 1946 году первым посадил спасательный самолет на поверхность горного ледника. В списке предложенных Мартином Витцем героев был и швейцарский инженер-мостостроитель Отмар Амманн.

Посвященный ему фильмВнешняя ссылка был показан на Кинофестивале в ЗолотурнеВнешняя ссылка, где получил приз зрительских симпатий. «Когда я собирал информацию обо всех этих замечательных людях, то понял, что Отмар Амманн заслуживает большего, нежели просто 25-минутный телерепортаж. Так я начал собирать материалы для большого экрана. И я думаю, что был прав! Все 90 минут фильма стоят того!»

фильм фильм Ворота в Нью-Йорк

Отмар Амманн (1879-1965) уехал в Соединенные Штаты в 1904 году, только-только закончив образование по специальности "машиностроение" в Высшей технической школе (ETHZ) Цюриха. «Вначале он вовсе и не думал об эмиграции в Америку, собираясь просто побывать там и пройти стажировку. Его профессор, отзывавшийся об Амманне как об очень талантливом студенте, пообещал ему, что за один-два года он узнает там больше, чем за десять лет в Швейцарии. Поэтому-то Отмар и отправился за океан — и задержался очень надолго», — говорит Мартин Витц.

Причина проста: молодой инженер быстро стал весьма востребованным специалистом. «Он говорил на нескольких языках, имел опыт работы в ETHZ, он много лет проработал в качестве первого помощника у выдающегося инженера и уроженца чешской Моравии Густава Линденталя (Gustav Lindenthal, 1850-1935). Ну и, кроме того, США очень были нужны мосты», — уточняет М. Витц.

Не упустив момент

По его словам, у Отмара Амманна была удивительная способность оказываться в нужном месте и в нужное время. В США на начало 20-го века, а особенно на бурные 1920-е годы пришелся бум автомобилизации, урбанизации и период быстрого развития современной потребительской культуры. Для всего этого требовалась инфраструктура, и прежде всего транспортная, включая мосты.

«Отличаясь внешностью и поведением настоящего швейцарца — он был скромным, несколько замкнутым и даже порой немного занудным — он, однако, прекрасно понимал, где находятся наилучшие шансы для карьерного развития и видел, какие здесь и сейчас существуют пути, как этими шансами воспользоваться. Это был человек с двумя лицами: он был одновременно сдержанным специалистом и в самом лучшем смысле дерзким авантюристом», — рассказывает М. Виц.

«Шаг за шагом, он получал все более заметные и значимые заказы, он брал на себя все больше ответственности, пока, наконец, в 1925 году не получил шанс реализовать первый собственный большой проект, а именно, проект строительства «Моста Джорджа Вашингтона». Этот проект стал для него настоящим прорывом».

Почта Швейцарии почтила память Отмара Амманна в 1979 году, выпустив в день его 100-летия специальную почтовую марку, на которой изображена опора моста Верраццано-Нарроус, созданного швейцарским архитектором. (123rf.com)

Мост Джорджа Вашингтона (George Washington BridgeВнешняя ссылка) является одним из самых больших мостов Нью-Йорка. Пересекая реку он Гудзон, соединяет северную часть острова Манхэттен в городе Нью-Йорк и Форт Ли в округе Берген в штате Нью-Джерси. Открытый в 1931 году, этот мост с длиной главного пролёта в 1 067 метров стал тогда первым подвесным мостом с главным пролётом длиной более одного километра. Кроме того, он и сегодня он остается подвесным мостомВнешняя ссылка с наибольшим количеством полос движения (всего 14 на двух уровнях), но также ещё и самым загруженным среди всех мостов в мире — его пересекают более 100 млн автомобилей в год!

«Новаторство Отмара Амманна заключалось в том, что построив „Мост Джорджа Вашингтона“, он впервые сумел практически удвоить предельную длину центрального пролета. Прежний рекорд принадлежал „Мосту Амбассадор“ (Ambassador Bridge), висячему мосту через реку Детройт, соединяющему города Детройт (США) и Уинсор (Канада). Длина его самого длинного пролета составляет 564 метра», — пояснил для портала swissinfo.ch Том Питерс (Tom F. Peters), известный инженер-мостостроитель.

Афиша к фильму «Gateways to New York». (Frenetic Films)

«Это выдающееся достижение стало возможно благодаря сразу нескольким аспектам. Во-первых, строительная площадка была сдвинута к северу, что позволило заметно сэкономить на расходах, потому что иначе для возведения моста и для обустройства всех необходимых подъездов и выездов пришлось бы пожертвовать значительной частью центра города — решение самоубийственное и финансово, и с точки зрения городской инфраструктуры. Вторым новшеством стало создание на первом этапе только лишь легкого однопалубного моста с четырьмя полосами движения, который можно было бы потом, в случае необходимости, расширить с помощью подстройки снизу второй палубы», — рассказал нам Том Питерс.

«Тем самым процесс возведения моста как объекта инфраструктуры был истолкован им в качестве сооружения, обладающего жизненным циклом роста и развития, а не в виде единовременной монументальной акции возведения всего памятника архитектуры, здесь и сразу. И это был образец по-настоящему „швейцарского мышления“. Ведь в нём просматривалась связь со старинной швейцарской военной традицией: офицеров в саперные войска обычно набирали в Конфедерации из числа молодых инженеров-строителей, с учетом того, что последних обучали мосты не только наводить, но и уничтожать их в случае необходимости!»

По словам Т. Питерса, студентам Высшей технической школы Цюриха с самого начала прививалась именно такая традиция «циклического» инженерного мышления, и тем она качественно отличалась от традиций других школ и технических направлений. «Кстати, фактически до недавнего времени все швейцарские мосты проектировались с нишами, куда можно было закладывать взрывчатку, с тем чтобы иметь возможность подорвать каждый мост в случае вторжения неприятеля», — напоминает Т. Питерс.

«Гений чистой красоты»

Наш собеседник отмечает и еще одну особенность стиля Отмара Амманна — элегантный дизайн. «В типичной швейцарской манере он стремился к лаконичной ясности и в дизайне, и в расчетах. Это был как личная черта, так и культурная особенность этого швейцарского инженера». Искренним поклонником такого стиля был и другой великий швейцарец, дизайнер и архитектор Ле Корбюзье, один из пионеров того стиля, который сейчас и считается, собственно, современной архитектурой.

В своей вышедшей в 1947 году книге «Когда соборы были белыми. Путешествие в край нерешительных людейВнешняя ссылка», он утверждал, что «Мост Джорджа Вашингтона» — это самый красивый мост в мире. Собранный из тросов и стальных балок, мост мерцает, подобно перевернутой арке и это единственный объект благородного внешнего вида в этом в остальном совершенно хаотичном городе, где «моторы рокочут; все люди на колесах; колеса у них под задом, и таким образом они преступают закон природы — человеческой природы».

Как писал далее Ле Корбюзье, въезжая на автомобиле нам мост, ты видишь две башни, которые вздымаются в небо, одним только внешним видом сразу делая тебя счастливым, а их структура настолько чиста, решительна, гармонична, что кажется, будто стальная архитектура сама начинает тебе улыбаться от счастья. М. Виц напоминает, что лаконичность стиля, столь восхитившая Ле Корбюзье, на самом деле была данью Великой депрессии, грянувшей в самой середине строительства и заставшей отчаянно экономить.

Отмар Амманн вначале планировал облицевать стальной скелет камнем, но потом он отказался от этой идеи, оставив каркас видимым. И мост так приглянулся жителям Нью-Йорка, что теперь они и допустить не могут, что он мог бы выглядеть совсем иначе. «Получив благословение от Ле Корбюзье Отмар Амманн понял, что ничто не мешает ему делать внешнюю форму лаконичной, рифмуя ее с техническими требованиями и будущими функциями постройки. С того момента он был полностью свободен, ему больше не нужно было беспокоиться о заработке», — рассказывает М. Виц. И так на протяжении последующих 35-ти лет Отмар Амманн спроектировал для Нью-Йорка несколько самых известных мостов, которые собственно и сделали этот город таким, каким его теперь знает и любит весь мир.



Реки и мосты Отмара Амманна Мост Джорджа Вашингтона (George Washington Bridge), один из самых больших мостов Нью-Йорка. Пересекая реку Гудзон, соединяет северную часть острова Манхэттен в городе Нью-Йорк и Форт Ли в округе Берген в штате Нью-Джерси. Открыт в 1931 году (Frenetic Films). Мост Трайборо (The Triborough Bridge), система мостов в городе Нью-Йорк, соединяющая районы Бронкс, Куинс и Манхэттен. C 2008 года официально именуется Robert F. Kennedy Memorial Bridge («Мост памяти Роберта Ф. Кеннеди»). Открылся для автомобильного движения 11 июля 1936 года. На фото: фрагмент на острове Рандалс (Randall's Island).

Мост Бронкс — Уайтстоун (Bronx—Whitestone Bridge), один из подвесных мостов в городе Нью-Йорк, пересекающий реку Ист-Ривер. Соединяет городские районы Куинс на острове Лонг-Айленд и Бронкс на материковой части. Открыт 29 апреля 1939 года.

Стальной арочный мост Бейонн-Бридж (Bayonne Bridge), соединяющий штат Нью-Джерси (New Jersey) и район (боро) Нью-Йорка Статен-Айленд (Staten Island). Открыт 15 ноября 1931 года (Wikipedia). Мост Фрогс-Нек (Throgs Neck Bridge), подвесной мост через реку Ист-Ривер в Нью-Йорке, соединяющий район Фрогс-Нек в Бронксе с районом Бэй-Террас (Bay Terrace) в боро Куинс на о. Лонг-Айленд. Открыт в 1961 году.

Image gallery about bridges designed by Othmar Ammann

Впрочем, знаменитыми были не только его мосты. Они сам стал «настоящей звездой». «Эхо успеха, которого он добился в Америке, донеслось и до Швейцарии», — говорит М. Виц. «Он был человеком, который сумел сделать себе имя в самой Америке, а Швейцария, со своей стороны, могла немного погреться в лучах его славы. Поколение моих бабушек и дедушек говорило про него, мол, „это ведь тот самый Амманн, который в Нью-Йорке“. Может быть, его имя было и не настолько на слуху, как сегодня имя Роджера Федерера, но очень близко к тому».

Отмар Амманн не позабыл, откуда он родом. «Со временем он мог себе позволить ездить в Швейцарию по меньшей мере один раз в год, а иногда даже два раза в год. Особенно любил он Понтрезину, город в кантоне Граубюнден на самой границе с Италией, и Церматт, знаменитый своей горой Маттерхорн. Когда началась Вторая мировая война, он сообщил своему руководству, что пока прекращает работать и что ему нужно вернуться домой, чтобы записаться в армию», — говорит М. Виц.

Отмар Амман с женой Клери в отпуске в Швейцарии. Снимок сделан на фоне горы Маттерхорн.

(courtesy of Othmar Ammann private archive)

Отмар Амманн действительно провел несколько недель в городе Андерматт в чине лейтенанта. «Когда стало ясно, что Германия на Швейцарию нападать не собирается, он вернулся в США. Оставаясь настоящим швейцарским патриотом, он был ещё и прекрасным семьянином, отцом двух сыновей и дочери. Он очень дисциплинировано относится к жизни и работе. Он довольно рано утром уходил на работу, прекращал ее в 5 вечера, шел домой, работал в саду, играл с детьми. Он был по-настоящему любящим мужем», — рассказывает М. Виц.

Последний шедевр

В документальном фильме «Ворота в Нью-Йорк» было использовано интервью его дочери Марго, сделанное в 2006 году. В нём она рассказывает о том, как жила со своими родителями в квартире в отеле Carlyle на Манхэттене. Окна квартиры выходили сразу на север, восток и запад. «Каждый вечер перед сном отец говорил: «Мне нужно пожелать спокойной ночи моим девочкам!» При этом он окидывал взглядом свои любимые мосты, сначала мост Джорджа Вашингтона, а затем мост Верраццано-Нарроус (в немецком языке слово «мост», die Brücke — женского рода, прим. ред.).

На просьбу назвать свой любимый мост Мартин Виц выбрал именно 1 298-метровый мост Верраццано-Нарроус. «Это очень элегантное, при этом просто огромное сооружение». Когда архитектор приступил к проекту, ему уже исполнилось 80 лет, «и он знал, что это будет его лебединая песня, шедевр, непревзойдённый по совершенству концепции и по красоте реализации. Так и получилось. Он умер через год после открытия моста». В 1934 году журнал New Yorker написал: «Жаль, что Отмар Амманн не сможет прожить еще 100 лет, потому что тогда он смог бы построить мост через океан».

Документальный фильм «Ворота в Нью-Йорк» («Gateways to New York») выйдет в прокат в швейцарских кинотеатрах 4-го апреля 2019 года. Планируется также его кинопрокат в США. Намечено выпустить затем фильм в формате DVD на английском языке.

Отмар Амманн 1879 год: родился в общине Фойертален (Feuerthalen), кантон Цюрих; 1902 год: окончил Высшую техническую школу Цюриха (ETHZ); 5 мая 1904 года: эмигрировал в США и прибыл на остров Эллис, Нью-Йорк, игравший роль карантина для всех вновь прибывших; 1905 год: женился на Лилли Верли (Lilly Wehrli, умерла в 1933 г.), которая переехала к нему в США; 1924 год: получил американское гражданство; 1925 год: получил от властей «добро» на сооружение «Моста Джорджа Вашингтона»; 1930 год: побывал в Швейцарии для получения почетной докторской степени от ETHZ — вместе с Альбертом Эйнштейном; 24 октября 1931 года: состоялась церемония открытия «Моста Джорджа Вашингтона»; 1935 год: женился на Клери Нётцли (Kläry Nötzli); 1959 год: начало работ по сооружению «Моста Верраццано-Нарроус»; 1964 год: получил Национальную научную медаль (National Medal of Science; американская государственная награда за выдающийся вклад в области биологических, физических, математических, технических, химических, общественных или поведенческих наук) от президента Линдона Б. Джонсона. Инженеру-строителю эта медаль вручалась впервые; в том же году состоялось открытие «Моста Верраццано-Нарроус»; 1965 год: скончался в городке Рай (Rye), штат Нью-Йорк. Конец инфобокса



Русскоязычную версию материала подготовили Людмила Клот, Игорь Петров, swissinfo.ch

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