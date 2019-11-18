Этот контент был опубликован 18 ноября 2019 г. 7:00

Возможно, монеты были спрятаны в лесу в некоей емкости, которая со временем истлела.

(Direktion des Innern des Kantons Zug)

В кантоне Цуг археологи обнаружили клад с древнеримскими серебряными монетами. Двенадцать монет предположительно были отчеканены между 241 и 255 годами нашей эры.

Монеты, которым более 1 700 лет, были обнаружены во время археологических исследований в отдаленном лесном массиве на горе Цугерберг. Об этом объявило на прошлой неделе кантональное Министерство внутренних дел. Археологи отметили, что в момент находки все монеты находились недалеко друг от друга. Возможно, это признак того, что они все вместе были спрятаны в лесу в некоей емкости, которая со временем истлела.

Двенадцать монет являются так называемыми «антонинианамиВнешняя ссылка» (лат. antoninianus). Так в нумизматике обозначают тип римской серебряной монеты, чеканка которой началась в 214 или 215 году по приказу императора Каракаллы. Название монеты происходит от полного имени Каракаллы — Марк Аврелий Антонин. Первоначально серебряные монеты имели вес по 5,1 грамма.

В третьем веке антониниан претерпел резкую девальвацию и в конце века его выпускали уже в виде не серебряной, а лишь мелкой медной монеты, в которой практически не было серебра. Серебряные монеты из обнаруженного клада в среднем весят каждая 3,45 грамма. Сколько они могут стоить на нумизматическом рынке, определить сложно.

На монетах изображены императоры Гордиан III, Волузиан и Валериан I, а также императрица Марция Отацилия Севера. У императоров на голове венец, императрица покоится на полумесяце. На обороте — изображения богов Юпитера, Марса, богини согласия Конкордии и богини победы Виктории.



Блог швейцарского Исторического музея Самая старая дверь в Европе находится в Цюрихе В швейцарском национальном Историческом музее в Цюрихе находится самая старая в Европе дверь возрастом в 5 500 лет. Автор: Самуэль ван Виллиген (Samuel Van Willigen), пост от 27 июня 2019 г. Доступно на 2 других языках Доступно на 2 других языках Языки 2 немецкий (de) Türe zu!

французский (fr) Une porte ouverte sur l’histoire



Русскоязычную версию материала подготовила Надежда Капоне.

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