Произведения швейцарских творцов из коллекции Фонда Готфрида Келлера, представленные на выставке «Ходлер-Сегантини-Джакометти» Лугано. Афиша выставки отдает дань памяти основательнице фонда, выдающейся женщине своей эпохи Лидии Вельти-Эшер.

(swissinfo.ch)

Видная организация в сфере поддержки культуры в Швейцарии, Фонд Готфрида Келлера был создан 6 сентября 1890 году Лидией Вельти-Эшер. Сегодня в его собрании находятся шедевры швейцарского искусства, среди которых – знаменитый «Альпийский триптих», Джованни Сегантини, хранящийся в музее Санкт-Морица, статуя «Спартак» скульптора Винченцо Веллы, украшающая вход в мэрию Лугано, картины крупнейшего представителя «модерна» Фердинанда Ходлера, произведения одного из величайших мастеров XX века Альберто Джакометти и другие.

Непростая судьба самой основательницы Фонда Лидии Вельти-Эшер (1858-1891) и сложная 130-летняя финансовая история существования Фонда показывают, как порой бывает трудно соединить реальную жизнь с любовью к искусству и тем более – искусство с управлением финансовыми капиталами.

«Что в имени тебе моем? Оно умрет, как шум печальный...»

Лидия Вельти-Эшер (Lydia Welti-Escher 1858-1891) подписала документы о создании Фонда Готфрида Келлера 6 сентября 1890 года за год до своего самоубийства.

Дочь Альфреда Эшера (Alfred Escher, 1819-1882) богатейшего предпринимателя и влиятельного политика Швейцарии, а также отца-основателя готтардской железной дороги, передавала своё огромное по тому времени состояние – почти 5 миллионов франков – Швейцарской Конфедерации.

Как было сказало в Уставе Фонда Готфрида Келлера: «Прибыль от переданного в дар состояния должна идти на следующие цели: покупка на родине и за рубежом важных произведений искусств, при этом произведения современного искусства могут рассматриваться только в исключительных случаях. Федеральный совет должен принимать решение, где будут размещены эти произведения».

Карл ШIтауфер, Портрет Лидии Эшер, 1886 г.

(http://events.masilugano.ch)

Основой задачей Фонда стало и до сих пор является сохранение шедевров швейцарского искусства и ограничение вывоза культурных ценностей за пределы Конфедерации, а также возвращение на родину шедевров швейцарских мастеров.

Почему же тогда Фонд не носит имени самой Лидии Вельти-Эшер, спросите вы? За этим именем стоит непростая драматическая история любви Лидии. В 1889 г. она сбежала от мужа, Фридриха Эмиля Вельти (Friedrich Emil Welti, 1857-1940), с его другом детства художником Карлом Штауфером (Karl Stauffer-Bern 1857-1891) в Рим. У влюбленных были большие планы: пожениться, поскольку Лидия твёрдо решила развестись, а еще на деньги этой богатой швейцарки, получившей после смерти отца значительное наследство, создать «Храм искусства» в Пестуме при содействии археолога Генриха Шлимана.

Однако её законный муж, а особенно её свёкор, влиятельный швейцарский политик Эмиль Вельти (Emil Welti, 1825 –1899), от подобных планов были не в восторге. Федеральный советник, то есть член правительства, Эмиль Вельти незамедлительно использовал своё влияние и связи в Италии для решения кризиса в семейной жизни сына: Лидию и её любовника арестовали, ее поместили в психиатрическую больницу, а несчастного художника посадили в тюрьму.

Разразился настоящий скандал! Так имя Вельти-Эшер стало в обществе того времени ассоциироваться с этой грустной историей. Поэтому, создавая Фонд, Лидия решила назвать его в честь знаменитого швейцарского писателя Готфрида Келлера (Gottfried Keller, 1819 –1890), друга семьи Эшер. Интересно, что именно муж и свёкр Лидии составляли бумаги по организации Фонда. Не исключено, что за счёт этого благородного жеста своей невестки Эмиль Вельти, давний соперник её политика-отца, увеличивал свое политическое влияние в Конфедерации.

Показательно, что старший Вельти впоследствии не стал реализовывать предложенное Лидией положение о деятельности Фонда, в котором говорилось о «развитии и независимости женского пола» («Я хотела бы пожелать, чтобы мой Фонд поощрял и обучал женский пол, способствуя таким образом развитию, а с ней и независимости»). А его сын Фридрих настаивал в письме Лидии: «Здесь ты хочешь вести себя как апостол женской эмансипации, утверждений подобного рода лучше избегать». И это писал человек, который способствовал заключению двух влюблённых в сумасшедший дом и тюрьму!

К сожалению, люди искусства – люди эмоцинальные и хрупкие. Любовник Лидии покончил жизнь самоубийством 24 января 1891 г. во Флоренции, приняв смертельную дозу лекарств. Не выдержав горя, вскоре ушла из жизни и сама Лидия, отравившись газом 12 декабря 1891 г. в Женеве. Фонд же Готфрида Келлера начал свою активную деятельность.

Полемика о финансах Фонда

Прошло 130 лет. Сегодня коллекция Фонда Готфрида Келлера представляет собой одно из важнейших собраний швейцарского искусства. Все произведения Фонда находятся в собственности Конфедерации, но при этом находятся не в одном месте, а размещены в более чем 70 швейцарских музеях и других общественных учреждениях.

Этой весной в Швейцарии были открыты две выставки из коллекции Фонда. Первую можно было увидеть в Швейцарском национальном музее в Цюрихе (Landesmuseum ZürichВнешняя ссылка) до 22 апреля 2019 г. Вторая выставка проходит сейчас в Художественном музее Италянской Швейцарии (Museo d'arte della Svizzera italianaВнешняя ссылка) в выставочном комплексе «ЛАК» Лугано до 28 июля 2019 г. в сотрудничестве с Федеральным ведомством культуры Швейцарии (BAK). Выставка в Цюрихе прослеживала показывала разнообразные драгоценные предметы: ювелирные изделия, картины из стекла, гравюры, и скульптуры с XII по XX вв. Выставка в Лугано ставит акцент на живописных работах швейцарских мастеров, таких как Ходлер, Анкер, Валлоттон, Джакометти и другие.

Стоит также пояснить, что недавно в прессе немецкоязычной Швейцарии был опубликован ряд статьей, посвящённых критике менеджмента Фонда. Основной посыл заключался в следующем: Фонд должен был использовать прибыль, полученную от основного капитала, на расширение коллекции, а не тратить основной капитал. Так, газета Die Weltwoche в статье «Наследие Эшера, растраченное чиновниками» («Eschers Erbe, von Beamten verjubeltВнешняя ссылка» от 20 марта 2019 г. писала об истории управления Фондом: «Федеральные чиновники не выполнили волю основательницы Фонда, сильно затронув основной капитал. Его коэффициент, первоначально превышавший шестьдесят процентов, постепенно снижался до нуля, а продажи активов происходили в наихудшие времена».

На выставке произведений из коллекции Фонда Готфрида Келлера «Ходлер-Сегантини-Джакометти» в центре "ЛАК", Лугано.

(swissinfo.ch)

Конечно, сегодня довольно сложно оценить, плохо или хорошо продавались и покупались активы на финансовом рынке Швейцарии во времена Первой или Второй мировых войн, кризиса в начала 1920-х годов, Великой депрессии или нефтяного кризиса 1978 года… Тем не менее, историк Йозеф Юнг (Joseph Jung) в обширном исследовании истории Фонда под названием «Воображаемый музей» (Das imaginäre Museum, 1998), посвящённом в том числе и экономическому управлению, приходит к выводу, что за долгие годы управления Фонд Готфрида Келлера утратил основную часть своего капитала.

Франческа Бенини (Francesca Benini), научная сотрудница Художественного музея Италянской Швейцарии, а также со-куратор выставки «Ходлер-Сегантини-Джакометти» также считает, что «было совершено много ошибок в управлении акциями и основным капиталом Фонда, в том числе – продажа Виллы Бельвуар по заниженной стоимости. Происходило это из-за недостаточной компетентности управляющих Фондом».

Группа спасателей из Цюриха

Вилла Бельвуар (ее название переводится с французского как «прекрасный вид»), принадлежавшая семье Эшер, располагалась на покрытым виноградниками холме на берегу озера Цюриха. Территория виллы была засажена экзотическими деревьями, в том числе привезёнными из Северной Америки. Перед смертью Лидия передала виллу в созданный ею Фонд. Конечно, она не могла больше жить в доме, наполненном воспоминаниями о своем детстве и о том счастливом времени, когда художник Карл Штауфером с 1885 г. часто посещал виллу Бельвуар на правах школьного друга мужа Лидии. Несколько лет спустя, томясь в тюремном заключении, он напишет следующие строки о Вилле Бельвуар: «Там, где ты терпела мои слова / И дала мне любовь и благодать / И пленила меня взглядом / Там, где озеро улыбается у своих берегов...».

Лидия Эшер в сопровождении гувернантки. Перед виллой Бельвуар, ок. 1860. В шесть лет Лидия потеряла мать, Августу Эшер-Уебель, и воспитывалась бабушками и воспитателями при большом влиянии отца. Архитектурно-исторический архив Цюрих БАЗ, № 38416

(swissinfo.ch)

Здесь ж, на Вилле Бельвуар, в 1886 г. им был создан знаменитый портрет Лидии, который в настоящее время находится на выставке в Лугано. Молодая женщина в белом платье на белом фоне с зонтиком в руках, розовощёкая, уверенная в себе и счастливая, готова к приятной прогулке. Она безмятежно улыбается, не ведая какие трагические события ожидают её и её близких.

После смерти Лидии Федеральный совет в качестве администратора Фонда решил продать поместье. Может быть, в такое быстрое решение помогла принять семья Вельти, желавшая избавиться от неприятных воспоминаний и возможных угрызений совести. Но это только предположения. Хотя в последствии муж Лидии, получивший от неё при разводе более миллиона франков, жертвовал большие суммы денег Фонду Готфрида Келлера.

Как бы то ни было, узнав о грядущей продаже поместья, именитые жители Цюриха создали комитет с целью сохранить парк для общественного пользования. Ситуация была достаточно пародоксальной. Фонд по сохранению швейцарского наследия продаёт собственность, которую хотят сохранить сами же швейцарцы – жители Цюриха. За несколько дней был собран необходимый капитал почти в полмиллиона франков, и парк удалось спасти. Он стал общедоступным уже в мае 1891 г. А в 1901 г. город Цюрих выкупил и саму виллу, поблагодарив своих граждан за то, что они предотвратили «ужасную потерю для города». Вилла была перестроена в 1925 г. в школу гостиничного менеджмента и ресторан. Сейчас в этом ресторане работают студенты Школы управления гостинечным бизнесом.

Что происходит с Фондом сегодня?

В начале 2017 г. секретариат Швейцарской Конфедерации проинформировал Федеральную комиссию Фонда Готфрида Келлера о том, что, исходя из решения парламента в контексте сокращения всех кредитов на имущество и услуги, Федеральное ведомство культуры Швейцарии сокращает выделяемый ежегодный кредит на развитие закупок Фонда Готфрида Келлера с нынешних 400 000 до 250 000 швейцарских франков.

Президент Фонда Готфрида Келлера профессор-искусствовед Франц Зельгер (Franz Zelger) выразил глубокое разочарование по поводу такого решения в письме, направленном руководству Федерального ведомства культуры, напомнив о том, что приняв щедрое пожертвование Лидии Вельти-Эшер, Конфедерация взяла на себя обязательства, которые не всегда выполняла наилучшим образом, и призвал к увеличению кредита на будущее.

В ходе конференции в Лугано 9 апреля 2019 г. в рамках выставки произведений из Фонда Готфрида Келлера на вопрос swissinfo.ch о том, каково финансовое состояние Фонда сегодня и продаются ли предметы из коллекции Фонда, Франц Зельгер подчеркнул следующее: «Конечно, в прошлом были ошибки в управлении Фондом, которые привели к финансовым потерям. Однако управляющие не тратили деньги на личные нужды, на обеды или на праздники. Все они старались сделать для Фонда как можно больше. Сейчас фонд экономически зависит от Федерального ведомства культуры Швейцарии (BAK), то есть находится на государственной дотации.

Поэтому заявки, поступающие от швейцарских музеев на покупку новых произведений, Фонд должен рассматривать совместно с Федеральным ведомством культуры. Что же касается продажи некоторых предметов коллекции для получения денег, то это нецелесообразно. Дорогие и представляющие интерес для рынка искусства произведения продавать никто не собирается, а малоценные, купленные много лет назад исходя из вкуса прошлых лет, продавать тоже нет особого смысла. Кроме того, говоря об истории Фонда, важно помнить о не только об ошибках управления, но и о важных дарах. Например, на рубеже 70-х и 80-х гг. предприниматель из Цюриха Георг Блох (Georges Bloch) подарил Фонду Готфрида Келлера часть свой огромной коллекции гравюр Пикассо».

На сегодняшний день примерно 6 500 произведений искусства переданы Фондом на условиях постоянной аренды в различные швейцарские музеи, еще около 4 500 – украшают рабочие офисы парламентариев, сотрудников федеральных министерств и ведомств, а также помещения посольств Швейцарии за рубежом.

В конце 2018 г. Федеральное ведомство культуры Швейцарии постепенно начало выкладывать в свободный доступ на онлайн-платформе «E-Pics», поддерживаемой специалистами Высшей технической школы Цюриха (ETHZ), оцифрованные произведенияВнешняя ссылка из собраний бернского Арт-депозитария и Фонда Готфрида Келлера, так что теперь ими могуть любоваться все желающие. Процесса оцифровки должен завершиться в 2020 году.

Алан Берсе (Alain Bercet), федеральный советник и президент Швейцарии в 2018 году, в предисловии книги, посвящённой шедеврам фонда Готфрида Келлера, подчеркнул: «Наше культурное наследство –это не только наша коллективная память, но и культурная основа, на которой мы строим наше будущее».

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