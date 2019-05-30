Для отдыхающих на берегу Люцернского озера международные организации в Женеве и их работа в сфере многосторонней дипломатии, возможно, представляются чем-то очень далеким.

(swissinfo.ch)

По утверждениям главы аналитического центра Foraus, Швейцария как принимающая сторона так называемой «международной Женевы» осуществляет миллионные вложения в свою стратегию на этом направлении. Тем не менее, жители большей части территории немецкоязычной Швейцарии об этой деятельности не осведомлены.

Солнечным майским днем ​​в Люцерне, расположенном в центре Швейцарского плато, вопросы о работе Организации Объединенных Наций и других международных организаций, находящихся в Женеве, кажутся совершенно неуместными. Здесь гораздо больше бросаются в глаза многочисленные китайские туристы или местные жители, дефилирующие по деревянному мосту Капельбрюккеи переправляющихся на пароме по озеру.

Однако сегодня вечером тема Женевы встанет в центр внимания в столице этого одноименного немецкоязычного кантона. Ведь университет Люцерна — это последний этап тура под названием «Международная Женева – мир в ШвейцарииВнешняя ссылка».

Программа тура, организованного швейцарским аналитическим центром ForausВнешняя ссылка, который занимается вопросами внешней политики, предусматривает проведение ряда конференций в девяти городах, расположенных в основном в немецкоязычных регионах, с целью повышения осведомленности жителей о роли и характере деятельности, которую ведут сотрудники международных организаций в Женеве.

Большие пробелы

По мнению Лукаса Хупфера (Lukas Hupfer), директора аналитического центра Foraus, участники мероприятий тура проявили к ним огромный интерес, несмотря на ощутимые пробелы в своих знаниях.

«Я был удивлен и даже обеспокоен, увидев, как мало люди знают о международных организациях в Женеве и ООН, — сказал он. — Их волнует то, что происходит в мире, но они упускают из вида, что собой представляет многосторонняя дипломатия».

«Мы считаем, что международные организации в Женеве имеют действительно важное значение для всей системы международного управления благодаря сотрудничеству различных участников, включая представителей науки, государственных деятелей, дипломатов и НПО», — отметил Л. Хупфер. По его словам, «потенциал Женевы необходимо укреплять, поскольку с реализацией принципа многосторонних отношений возникают серьезные проблемы».

Позиция участницы дискуссии в Люцерне Кристин Бирли (Christine Beerli), бывшего вице-президента Международного комитета Красного Креста и нынешнего президента швейцарской группы международной организации «Инициативы к переменамВнешняя ссылка», была более взвешенной.

«Думаю, что немецкоязычное население Швейцарии ясно понимает огромные преимущества принципов многосторонности и гуманизма, — сказала она. — Сам город Женева действительно по швейцарским меркам кажется расположенным далеко, все-таки до международной столицы мира целых три часа езды на поезде. Зато деятельность, которой занимаются в Женеве, например, в Красном Кресте, как раз очень близка немецкоязычным швейцарцам. Но в их мировоззрение действительно не вписывается, почему там находится большое число дипломатов и сотрудников ООН».

Глобальное управление

В настоящее время в Женеве расположено европейское Отделение Организации Объединенных Наций, 37 международных организаций, таких как Всемирная торговая организация (ВТО), 380 неправительственных организаций и 170 диппредставительств. В общей сложности здесь работает и проживает более 30 тысяч сотрудников международных организаций и дипломатов. А в 2017 году состоялось рекордное число международных конференций и встреч − 3364, на которых суммарно присутствовали более 220 тысяч участников.

Но важны не только статистические данные, но сам смысл и суть работы Женевы международной. ООН настаивает на том, что Женева представляет собой центр глобального управления, где принимают решения, которые оказывают непосредственное воздействие на человеческие судьбы.

«Вы чистите зубы и не знаете, что химический состав зубной пасты определяется нормами, принятыми в Женеве», − такой пример привел недавно генеральный директор Отделения Организации Объединенных Наций в Женеве Майкл Мёллер в интервью газете Tribune de Genève.

Правительство Швейцарии заявляет, что международные организации в Женеве обеспечивают маленькой альпийской нации многочисленные преимущества. В новом документе, содержащем стратегию принимающего государства на период 2020-2023 ггВнешняя ссылка. и подлежащем утверждению в парламенте Швейцарии, изложена информация о том, как международные организации в Женеве помогают осуществлению внешнеполитических целей Швейцарии, способствуют продвижению швейцарских ценностей, обеспечивают доступ к чиновникам и лицам, отвечающим за принятие решений, придают наглядность работе, а также позволяют получить финансовые доходы: эти организации и НПО ежегодно тратят или инвестируют в Швейцарию 3 млрд. швейцарских франков (2,9 млрд. долларов США).

Причины отсутствия интереса?

Л. Хупфер говорит, что парламентарии в Берне, похоже, понимают доводы в пользу инвестирования 112 миллионов швейцарских франков в деятельность Международной Женевы, и считает, что, по всей вероятности, они утвердят новую стратегию.

Что касается общественности, то ей известна традиционная версия о том, что Женева является гуманитарной платформой для Международного Комитета Красного Креста и других учреждений, заявил директор аналитического центра Foraus. Но общественность не осознает всего масштаба проделанной работы, в том числе в таких вопросах, как Цели ООН в области устойчивого развития, управление интернетом, трудовые права и миграция. И общественность на самом деле не знает об этих экономических преимуществах, добавил он.

Так кого винить в отсутствии знаний или заинтересованности? Наблюдатели отмечают, что в немецкоязычных СМИ Швейцарии на самом деле не уделяют должного внимания теме Международной Женевы, а в школах уровень политической грамотности сильно отличается в зависимости от кантона и преподавательского состава.

Между тем, некоторые участники мероприятия в четверг возложили вину на правительство Швейцарии, обвинив его в непоследовательной позиции по недавним проблемам, касающимся многосторонних отношений: отказ от участия в Глобальном договоре ООН по миграцииВнешняя ссылка и затягивание ратификации Договора ООН о запрещении ядерного оружия.

«Этот тур стал подтверждением наших выводов о наличии возможностей для совершенствования и о важном значении работы, особенно среди молодежи, по повышению уровня информированности о том, зачем нам нужна такая система», — сказал Л. Хупфер.

«Существует потребность в расширении обмена информацией. И это не только обязанность правительства. От организаций в Женеве и школ в немецкоязычных регионах Швейцарии зависит, будут ли такие вопросы, как принцип многосторонности, международные организации в Женеве и ООН включены в учебные программы и в курс политического просвещения».



Русскоязычная редакция Swissinfo.ch, swissinfo.ch

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