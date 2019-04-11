Аид, греческий бог подземного мира, на Винном фестивале Fête des Vignerons в 1999 году.

(Keystone / Patrick Aviolat)

За 100 дней до начала грандиозного праздника на Женевском озере, Фестиваля виноделов в Вёве, стало известно, что 6 тысяч костюмов для участников шоу заказали в Италии.

Изготовление костюмов и декораций для Праздника виноделия – Fête des VigneronsВнешняя ссылка – это очень почетная задача, связанная, однако, с громадной затратой как денег, так и усилий. Все должно быть готово уже три недели до фестиваля, который в этом году проходит с 18 июля по 11 августа.

Сам же винно-виноградный фестиваль в Вёве, в свою очередь, обещает стать ведущим праздником лета, жемчужиной региона! Ведь он проводится только раз в 20 лет и входит в Список памятников культурного наследия ЮНЕСКО.

В этом году режиссером и хореографом праздника стал известнейший современный хореограф Даниэле Финци Паска (Daniele Finzi Pasca), уроженец италоязычного кантона Тичино. Он же выбрал и человека, способного осуществить его грандиозный замысел: итальянскую художницу по костюмам Джованну Буцци (Giovanna Buzzi), с которой уже работал во время постановки Церемоний закрытия Зимних олимпийских игр в Турине и в Сочи. Интересно, что она также является одним из дизайнеров костюмов Мариинского театраВнешняя ссылка.

Швейцарцы разочарованы, и не впервые

Не всем понравилось, что костюмы на 6000 человек – а они представляют собой в общей сложности около 25 тысяч предметов одежды – были изготовлены в Италии.

«Я разочарована, что швейцарские навыки и ноу-хау не были использованы для того, чтобы изготовить хотя бы часть этих костюмов», – заявила Мирей Дессиньи (Mireille Dessingy), президент Ассоциации дизайнеров одежды франкоговорящей Швейцарии общественному радио RTS.

Фредерик Холь (Frédéric Hohl), управляющий директор Фестиваля Fête des Vignerons, пояснил, что «конечно, было бы проще изготовить наряды на месте. Но у нас было выбора, потому что не было рабочей силы».

Впрочем, ничего нового на самом деле не произошло: предыдущие два Праздника виноделия «одевали» большей частью во Франции, что также вызывало критику.

Четыре сезона на винограднике Основное представление Fête des Vignerons – это ежедневное шоу, театрализованная постановка на арене, рассчитанной на 20 тысяч зрителей. «В спектакле рассказывается об одном годе существования виноградника в 20 сценах, начиная и заканчивая сбором урожая», – говорится на сайте мероприятия. В постановке заняты 5500 участников, это актеры-любители из региона, которым и предстоит носить те самые одежды. Интересно, что в этом году впервые в шоу примут участие больше женщин (2700), чем мужчин (1700), а также на сцену выйдут около тысячи детей. Вдохновение для создания 70 различных костюмов черпались из предыдущих Праздников виноделия, особенную роль в которых сыграли акварели известного швейцарского художника-импрессиониста Эрнеста Билера (Ernest Biéler, он увлекался, кроме прочего, виноделием в Лаво и участвовал в оформлении праздника в 1905 году и занимался созданием костюмов и декораций – в 1927 году), а также традиционные наряды кантонов Во и Фрибура. На новом шоу, кроме этого, появятся костюмы животных, насекомых и птиц – эти новинки связанные с хореографией Даниэли Финци Паски. Конец инфобокса







Русскоязычную версию подготовила Людмила Клот., tvsvizzera.it/mar

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!