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Спорт и общество Футбольная арена в Берне снова называется «Стадион Ванкдорф»

Stade de Suisse

Стадион Stade de Suisse / Wankdorf в Берне. В Швейцарии он еще уникален с точки зрения системы энергоснабжения: значительную часть электричества арена получает за счет энергии солнца. 

(Keystone)

Знаменитый стадион в Берне, на котором проходил финал Кубка мира по футболу 1954 года, вернул себе своё первоначальное историческое наименование: «Стадион Ванкдорф». Об этом сообщила пресс-служба бернского футбольного клуба Young BoysВнешняя ссылка, являющегося сейчас действующим чемпионом Швейцарии.

Причиной возвращения старого названия (до сего дня стадион носил название Stade de Suisse) стали условия нового спонсорского соглашения с ФК Young Boys. Оригинальный стадион, построенный в 1925 году, был ареной, на которой свершилось легендарное «Бернское чудо», когда в финале ЧМ по футболу 1954 года Западная Германия неожиданно одолела Венгрию со счетом 3:2 и впервые стала чемпионом мира.

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Названный в честь бернского городского квартала Ванкдорф, стадион также принимал финал футбольного Кубка Европы в 1961 году. В 2001 году старый стадион, устаревший и морально, и физически, был снесен, на его месте был построен современный спортивно-торговый центр, получивший, в преддверии проведения игр Чемпионата Европы 2008-го года, пресное и ничего не говорящее имя Stade de Suisse.

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Отметим, что у англоязычных гостей Берна топоним «Ванкдорф» всегда вызывал широкую ухмылку (пусть каждый погуглит значение глагола to wank), тем не менее местные жители так и не смирились с исчезновением родного названия. В 2004 году под петицией в пользу возвращения старого имени свои подписи поставили более 10 тыс. человек.

ФК Young Boys объявил, что новое / старое название будет официально возвращено стадиону в следующем сезоне в соотвествии с условиями нового пятилетнего спонсорского соглашения с биотехнологической фирмой CSL Behring.


Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, Keystone-SDA

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