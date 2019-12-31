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С новым годом! Портал SWI Swissinfo желает счастливого 2020 года!

новый год
(Валерий Курту)

Фотогалерея Пять жизней новогодней елки

Хотели бы вы взять новогоднюю елку в аренду? Все больше швейцарцев именно так и делают. 




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