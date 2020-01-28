На вручении премий, учрежденных российским миллиардером Глебом Фетисовым, независимых репортёров и наблюдателей не было.

(Bigstock / Medienwoche / SWI)

В швейцарском Люцерне впервые была вручена «Фетисовская премия в области журналистики». Независимых наблюдателей среди гостей на церемонии вручения «крупнейшей журналистской премии в мире» не было, организаторы всячески избегали «лишнего паблисити», зато были местные «селебритис» в лице известного депутата парламента от партии «Зелёных либералов» (GLP) Мартина Боймле (Martin Bäumle).

На прошлой неделе в Люцерне произошло историческое событие. «Фетисовская премия в области журналистики, без сомнения, является одним из самых выдающихся событий последних лет», — заявил депутат парламента Швейцарии от партии «Зелёных либералов» (GLP) Мартин Боймле в своем выступлении на церемонии награждения в среду вечером 22 января. Данная цитата, правда, является не записью его слов, но строкой из пресс-релиза.

Потому что на вручении премий, учрежденных российским миллиардером Глебом Фетисовым, независимых наблюдателей не было. По имеющимся сообщениям приглашенных гостей в отель Schweizerhof в Люцерне, где проходила церемония, доставили «контрабандой» через подземную автостоянку. Насколько нам известно, швейцарских журналистов среди них не было.

Я тоже был первоначально аккредитован на церемонию награждения. Затем в конце позапрошлой недели организаторы пошли на попятный, якобы из-за нехватки места. Мол, запросов со стороны СМИ было так много, что всем им пришлось послать отказ в размещении. «Мы не хотели никого выделять в предпочтительном порядке», — говорилось в официальном сообщении.

В условиях отсутствия представителей общественности

Интересно, что почти одновременно, на той же неделе, в газетах «Luzerner Zeitung» и «Zentralplus» появились критические материалы, связанные с премией. Несмотря на все мои последующие попытки решить проблему, причем как в письменном виде, так и по телефону, всё осталось без изменений. Похоже, что «самая большая журналистская премия в мире» опасается критики. Неужели фонд Фетисова не понимает, что чествование независимой журналистики в условиях отсутствия представителей общественности, является «выстрелом в собственное колено»?

Общество и СМИ Российский миллиардер учредил в Швейцарии премию для журналистов Миллиардер из России Глеб Фетисов учредил в Швейцарии самую крупную в мире журналистскую премию с денежной составляющей в полмиллиона франков. Автор: Хервиг Хеллер (Herwig G. Höller), Беньямин фон Виль (Benjamin von Wyl), русскоязычная версия: Игорь Петров

Среди лауреатов есть и знаменитые имена, например, аргентинского журналиста Диего Кэбота (Diego Cabot), получившего награду за антикоррупционное расследование «Los Cuadernos», из-за которого многие высокопоставленные аргентинские политики и чиновники оказались под судом, а кое-кто и за решеткой. Однако, согласно пресс-релизу, призовые деньги в размере от 150 тыс. до 520 тыс. франков пока вручены не были.

Кроме того, на конкурс было подано только 168 заявок из 33 стран, что значительно ниже 924 заявок из 98 стран, которые были поданы с целью принять участие в конкурсе True Story Award, прошедшем в Берне в прошлом 2019 году. Эта швейцарская журналистская премия также претендует на охват журналистов со всего мира. Почему же «Премия Фетисова» выглядит столь скромно?

Значит ли это, что просто мало кто из журналистов захотел, чтобы его чествовали от имени миллиардера? Или их отпугнули члены жюри, среди которых была сотрудница пресс-службы Сильвио Берлускони и русофил-пенсионер из Женевы (Ги Меттан)? Или просто все дело в спешке при организации премии? Ведь Фонд, который стоит за премией «Fetisov Journalism Awards», был основан только в конце лета 2019 г.

Отлучены с самого начала

Российский миллиардер охотно фотографировался вечером на сцене с несколькими лауреатами первой «Фетисовской журналистской премии». Затем для членов жюри, победителей, проигравших и для других эксклюзивных гостей, среди которых был и Мартин Боймле, играл сам Артуро Сандоваль (Arturo Sandoval) — кубинский джазовый пианист и трубач, проживающий сейчас в США десятикратный победитель премии Грэмми.

«Я давно знаю Глеба Фетисова», — говорит мне по телефону швейцарский «зелёный либерал» Мартин Боймле. Это знакомство и стало основной причиной, по которой он принял приглашение на церемонию вручения премий. Он очень доволен тем обстоятельством, что «Премия Фетисова» вручается именно в Швейцарии. «Это одна из самых свободных стран для СМИ. В Швейцарии журналисты могут критически писать о всех, в том числе о лицах богатых и влиятельных».

По его словам, «на церемонии награждения я имел возможность непосредственно узнать о том, каким угрозам подвергаются журналисты в других странах». Сам Мартин Боймле не журналист, в отличие от члена жюри Рикардо Гутьерреса (Ricardo Gutierrez). В своей речи Генеральный секретарь Европейской федерации журналистики (EFJ) в основном высказывал только самые теплые и глубокие слова благодарности, мол, для него это большая честь и огромное удовольствие, быть здесь, премия стала не только наградой для отдельных журналистов, но и реальным способом поддержки журналистики «как пути к достоверной информации» и, тем самым, вкладом в «защиту демократии и правовой государственности».

Именно так представитель международной журналистики и оценивал премию, от церемонии вручения которой независимые наблюдатели были просто-напросто отлучены с самого начала.

Оригинал материала на немецком языке можно прочитать по ссылкеВнешняя ссылка. Конец инфобокса

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!