У этого швейцарца необычное хобби: он, кажется, единственный в Конфедерации, кто додумался продавать мороженое на озере с лодки! Особых денег этот «бизнес» не приносит, зато удовольствия от него можно получать огромное количество.

Андре ван Шпрундель (André van Sprundel) вырос в семье рестораторов в регионе Клёнталь в восточной части Швейцарии, в кантоне Гларус. Уже учась на экономиста, он заинтересовался IT-технологиями и продолжил свое образование в этой области. Родительский постоялый двор стал одним из первых в Швейцарии заведений общественного питания, имевших свой собственный интернет-сайт.

В 2000 году Андре ван Шпрундель основал компанию, которая предоставляет консалтинговые и технические услуги в области компьютерных технологий. Продолжать семейный бизнес он вроде бы поначалу не собирался, но в 2014 году ему все-таки пришлось взять в свои руки родительский ресторан и до сих пор он так и продолжает им заниматься. Все эти годы не изменяет он и своему хобби: вместе с малышкой-дочерью он курсирует по озеру на лодке под названием «Ice Dream ExpressВнешняя ссылка» и продает мороженое то на одном берегу, то на другом.

Из любви к родному краю

Регион Клёнталь особенно дорог сердцу Андре. «Суровые горы, уютная долина и сверкающее озеро: все это говорит мне, что я тут дома! Мне просто необходимо побывать здесь хотя бы раз в неделю, а если это невозможно, я любуюсь на долину с помощью веб-камеры», — рассказывает он.

Гордый житель кантона Гларус — настоящий патриот своей малой родины. Об этих краях он уже написал книгу, потом он создал и с тех пор поддерживает интернет-порталВнешняя ссылка с информацией по истории и географии региона, а также с советами для туристов и спортсменов. «Я хочу показать посетителям и местным жителям, как прекрасен этот горный мир», — подчеркивает Андре.

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