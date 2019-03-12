Ровно 20 лет назад, 13 марта 1999 года, в молодой тогда еще сети интернет появился новичок: сайт swissinfo.org. Именно этим именем с того момента начало называться легендарное «Швейцарское международное радио» (Schweizer Radio International — SRI). Три ветерана швейцарского иновещания вспоминают, как начиналась новая цифровая эпоха.

Спустя десять лет после падения Берлинской стены и окончания холодной войны, казалось, международные радиостанции иновещания утратили большую часть своего функционала и своих задач. Железного занавеса больше не было, СССР сначала перестал глушить «зарубежные голоса», а потом и сам исчез с исторической карты мира. Швейцария также начала размышлять о том, нужно ли ей международное радио, и если да, то в каком формате?

Правительство, за счет бюджета которого формировались и продолжают формироваться 50% бюджета «Швейцарского международного радио» (Schweizer Radio International — SRI, сегодня портала SWI SwissinfoВнешняя ссылка), намеревалось резко сократить финансирование национального иновещания. Примерно к такому же выводу пришел и швейцарский национальный общественный теле- и радиохолдинг SRG SSRВнешняя ссылка, за счет средств которой наполнялась вторая половина бюджета.

И в самом деле, казалось бы, какой был теперь смысл содержать подразделение с двумя сотнями журналистов иновещания, обходившихся тогда ему в 20 миллионов франков в год (то есть общий бюджет Швейцарского международного радио составлял тогда фантастические 40 млн франков в год)? С тех пор, за минувшие 20 лет, это самое, наверное, необычное средство массовой информации Швейцарии пережило кардинальную трансформацию.

Бюджет, равно как и персонал, сократились в более чем два раза, но при этом количество языков, на котором нынешнее швейцарские иновещание публикует свои материалы, увеличилось. Возможным это стало за счет перехода на современные, цифровые, технические рельсы. Если в 1999 году портал swissinfo был доступен на немецком, французском, английском и португальском языках, то уже в следующем году к ним добавились итальянский, японский и испанский языки, затем в 2001 году появились арабский и китайский языки.

Наконец, последним десятым языком на основании решения Федерального совета, правительства Швейцарии, от мая 2012 года, появился и русский языкВнешняя ссылка (регулярные публикации на нём начались в январе 2013 года). Последняя традиционная радиопередача Швейцарского Международного радио прошла через спутник в эфир в 2004 году. Сегодня Швейцария информирует мир о том, что происходит в Конфедерации только в цифровом режиме и только в сети интернет, а также в основных социальныхВнешняя ссылкасетяхВнешняя ссылка.

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