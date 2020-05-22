Этот контент был опубликован 22 мая 2020 г. 11:00

В марте 2020 года швейцарское правительство объявило о наступлении в стране «чрезвычайной ситуации». Гражданам было предложено «оставаться дома», чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

Весенняя сессия парламента была прервана, свою работу парламент возобновил только в начала мая 2020 года, майский референдум был отложен, а в это время правительство Швейцарии, Федеральный совет, руководил страной основании чрезвычайного законодательства в формате экстренных указов.

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Демократия оказалась свёрнутой. Граждане в целом поддерживали все то, что делало правительство, однако либеральная «Нойе Цюрихер Цайтунг» уже скоро начала писать о «пандемическом социализме», а консервативный журнал «Вельтвохе» изобразил на своей обложке четырех членов кабинета министров стоящими на трибуне мавзолея на манер пресловутых старцев из Политбюро.

Мартина Муссон (Martina Mousson), политолог из Научно-исследовательского института изучения общественного мнения gfs.bernВнешняя ссылка хорошо разбирается в политической психологии и в поведенческих стереотипах, которые начинают реализовываться как в обществе в целом, так и у отдельных избирателей в кризисной ситуации, сравнимой с нынешней.

С ее точки зрения, после пандемии «испанского гриппа» в 1918 году, унесшей жизни миллионы жертв, в мире наступили так называемые «ревущие двадцатые», эпоха, характерной особенностью которой были общий декаданс и упоение только что возникшим обществом потребления.

Соблазн авторитаризма

Не исключено, считает она, что после нынешнего карантина начнутся новые «золотые 20-е годы». Однако куда важнее тут другое обстоятельство. Новая редакция швейцарского «Закона об эпидемиях», одобренная народом на референдуме, давала в теории правительству Швейцарии самые широкие полномочия на случай наступления «чрезвычайной ситуации».

Никто не думал, что однажды, и очень скоро, такая ситуация действительно наступит и страна окажется в ситуации, сравнимой с той, в какой она была во время Второй мировой войны. Тогда Федеральный совет тоже правил страной на основе чрезвычайных указов, и потребовался специальный референдум, чтобы лишить его таких почти «диктаторских полномочий» и вернуть страну в режим прямого народовластия.

Этот опыт показывает, что любая власть, даже в такой стране как Швейцария, склонна к узурпаторству и за любой властью необходимо осуществлять самый плотный гражданский контроль на основе обратной связи, которую гарантируют выборы, независимый суд и верховенство принципов правового государства.



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