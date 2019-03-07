Этот контент был опубликован 7 марта 2019 г. 18:47

После смерти Ханса Рудольфа Гигера средневековый городок Грюйер с трудом, но все-таки примирился с пугающим наследием этого оскароносного художника, создателя образа пришельца-ксеноморфа из фильма «Чужой», который давно уже превратился в целую вселенную историй, образов, сиквелов и приквелов. Накануне 40-летия выхода на мировые экраны первой части франшизы «Чужой» (реж. Ридли Скотт) мы вспомнили о человеке, который совершил настоящую революцию в области научно-философской фантастики (SRF, swissinfo.ch)

Кроме создания образа «Чужого» Ганс Рудольф Гигер (Hans Rudolf Giger) также хорошо известен в качестве художника и дизайнера, оставив после себя обширное культурное наследие в виде скульптур, картин и мебели в так называемом биомеханическом стиле.

Уроженец города Кур, столицы горного швейцарского кантона Граубюнден, Х.-Р. Гигер прожил большую часть жизни в Цюрихе, но затем вдруг обратил свое внимание на небольшой городок Грюйер, что в кантоне Фрибур. Обнесенный средневековой стеной, городок, выстроившись вокруг импозантного замка, прославился своими идиллическими пейзажами и вкуснейшим сыром одноименной марки.

чужой Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Как в такой ситуации были воспринято параноидально-эротическое, биоморфное искусство Гигера? Мягко говоря, не без сложностей. Однако в конце концов местные жители если и не возлюбили его монстров всей душой, то хотя бы перестали ужасаться, увидев в этом неожиданном «подарке» судьбы возможность раскрутить местный туризм.

Последние годы Х.-Р. Гигер провел в Грюйере в особняке «Château St. Germain», там же с 1998 года действует музей его работВнешняя ссылка, возглавляет который его вторая жена Кармен Шайфеле Гигер (Carmen Scheifele Giger). Под сводами музея можно сейчас увидеть самую полную коллекцию произведений необычного швейцарского художника.



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