Этот контент был опубликован 22 января 2020 г. 11:00

Анита Хуги встретилась с нами после серии интервью. Она была назначена арт-директором фестиваля недавно, поэтому её личность вызывает у прессы не менее оживлённый интерес чем представленные на киносмотре фильмы.

Анита успела сделать серьёзную карьеру и в киноиндустрии (в том числе в сегменте независимого кино), и на телевидении, а недавно – также в качестве директора Международного фестиваля фильмов об искусстве в Монреале, и поэтому по праву держится весьма самоуверенно.

У неё масса идей по поводу нынешнего состояния швейцарского кинематографа. В этом году Анита Хуги отсмотрела более 600 работ, заявленных на участие в фестивале, и выбрала из них 178 фильмов.



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