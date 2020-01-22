Навигация

Навигация по ссылкам

Основной функционал

Культура

Кинофестиваль в Золотурне Время, неравнодушие, любопытство...

Анита Хуги встретилась с нами после серии интервью. Она была назначена арт-директором фестиваля недавно, поэтому её личность вызывает у прессы не менее оживлённый интерес чем представленные на киносмотре фильмы. 

Анита успела сделать серьёзную карьеру и в киноиндустрии (в том числе в сегменте независимого кино), и на телевидении, а недавно – также в качестве директора Международного фестиваля фильмов об искусстве в Монреале, и поэтому по праву держится весьма самоуверенно. 

У неё масса идей по поводу нынешнего состояния швейцарского кинематографа. В этом году Анита Хуги отсмотрела более 600 работ, заявленных на участие в фестивале, и выбрала из них 178 фильмов.

Ключевые слова

Neuer Inhalt

Horizontal Line

Teaser Instagram

Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!

Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!=

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта