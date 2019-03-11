«До горького конца» — так звучит в этом году девиз карнавала в Базеле, который начался в понедельник 11 марта, ровно в 4 часа утра. В предрассветной мгле хорошо были видны самодельные фонари, расписанные сатирическими мотивами и лозунгами. В карнавале, в его основном шествии, в этом году приняли участие более чем 10 тыс. человек
«С утренними шутками и прибаутками, вперед, заре навстречу!» («Morgestraich, vorwärts marsch!»): именно этот возглас дает старт карнавальному шествию по улицам старого города Базеля — и тут уже не до сна! Карнавалы в Западной Европе знамениты своей острой политической направленностью.
Шутовская свобода слова сочетается с актуальной повесткой дня, отсюда и разного рода плакаты, воздушные шары, которые, оказывается, являются беспилотными летательными аппаратами, передвижные платформы и инсталляции, украшенные далеко, порой, небезобидными лозунгами, остротами и скульптурными группами.
Не отстаёт в этом от своих соседей в Германии и Базельский карнавал. На иронию и критику по отношению к сильным мира сего здесь не скупятся. Как и в прошлые годы, базельские карнавальщики «осветили» своими традиционными фонарями целый ряд как локальных, так и глобальных проблем.
Досталось самой Швейцарии: за расизм, загрязнение окружающей среды, большое число суицидов. Родной Базель «получил» за недавний пожар на местном складе пиломатериалов. Проехались, ну а как же без этого, и по Дональду Трампу, который предстал распространителем фейковых новостей.
Как и ожидалось, жестко обыграли на карнавале тему гендерных ролей, сексизм и политическую (не)корректность.
Девиз нынешнего базельского карнавала «До горького конца» («Bis zletscht») отсылает к значительному событию местного масштаба: дело в том, что в этом году в Базеле в последний 103-й раз прошла MUBA, самопровозглашенная «матерь всех торговых ярмарок Швейцарии», смотр образцов ремесленной продукции.
Русскоязычную версию материала подготовила Людмила Клот.
Карнавальный словарь
Даже те, кто говорит на базельском диалекте немецкого, и то не всегда понимает слова и выражения, которыми пользуются участники местного карнавала. Вот только некоторые образцы этого «олбанского языка»:
«Бебби» (Bebbi): человек из Базеля. «Посмотри-ка на этого Бебби!» «Ребенок» же тут будет зваться «Бингги» (Binggi).
«Друггеде» (Druggede, почти что «друганы») — толпа людей во время утреннего шествия.
«Гессле» (Gässle) — «таскаться по переулкам», обычно делая остановки то там, то сям, дабы перекусить и выпить и снова перекусить.
«Гошдим» (Goschdym) — карнавальный наряд/костюм, который, что? Правильно: главное, чтобы костюмчик сидел! В Базеле существует целый ряд традиционных карнавальных персонажей, таких, как Ули, Байяс, Ваггис или «Старая тётка». Участники карнавала переодеваются в такие костюмы, зрителям же делать это не обязательно.
«Ладдеерне», или «Ладдеттере» (Ladäärne/Ladättere) — фонари, украшенные сатирическими мотивами.
«Ларве» (Larve) — маска, личина.
«Реппли» (Räppli) — конфетти.
(Источник: Газета «20Minuten»)Конец инфобокса