Этот контент был опубликован 11 марта 2019 г. 18:50

«До горького конца» — так звучит в этом году девиз карнавала в Базеле, который начался в понедельник 11 марта, ровно в 4 часа утра. В предрассветной мгле хорошо были видны самодельные фонари, расписанные сатирическими мотивами и лозунгами. В карнавале, в его основном шествии, в этом году приняли участие более чем 10 тыс. человек

«С утренними шутками и прибаутками, вперед, заре навстречу!» («Morgestraich, vorwärts marsch!»): именно этот возглас дает старт карнавальному шествию по улицам старого города Базеля — и тут уже не до сна! Карнавалы в Западной Европе знамениты своей острой политической направленностью.

Шутовская свобода слова сочетается с актуальной повесткой дня, отсюда и разного рода плакаты, воздушные шары, которые, оказывается, являются беспилотными летательными аппаратами, передвижные платформы и инсталляции, украшенные далеко, порой, небезобидными лозунгами, остротами и скульптурными группами.

Не отстаёт в этом от своих соседей в Германии и Базельский карнавал. На иронию и критику по отношению к сильным мира сего здесь не скупятся. Как и в прошлые годы, базельские карнавальщики «осветили» своими традиционными фонарями целый ряд как локальных, так и глобальных проблем.

Досталось самой Швейцарии: за расизм, загрязнение окружающей среды, большое число суицидов. Родной Базель «получил» за недавний пожар на местном складе пиломатериалов. Проехались, ну а как же без этого, и по Дональду Трампу, который предстал распространителем фейковых новостей.

«Лицемерная. Нейтральная»: так на карнавале в Базеле обыграли тему швейцарского нейтралитета, не мешающего, тем не менее, Конфедерации быть мировым лидером в сфере экспорта вооружений и боеприпасов. (Georgios Kefalas/Keystone)

Как и ожидалось, жестко обыграли на карнавале тему гендерных ролей, сексизм и политическую (не)корректность.

Кто главный? Слева направо: президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. В образе слона изображены США. (Georgios Kefalas/Keystone)

Девиз нынешнего базельского карнавала «До горького конца» («Bis zletscht») отсылает к значительному событию местного масштаба: дело в том, что в этом году в Базеле в последний 103-й раз прошла MUBA, самопровозглашенная «матерь всех торговых ярмарок Швейцарии», смотр образцов ремесленной продукции.

Русскоязычную версию материала подготовила Людмила Клот.



Карнавальный словарь Даже те, кто говорит на базельском диалекте немецкого, и то не всегда понимает слова и выражения, которыми пользуются участники местного карнавала. Вот только некоторые образцы этого «олбанского языка»: «Бебби» (Bebbi): человек из Базеля. «Посмотри-ка на этого Бебби!» «Ребенок» же тут будет зваться «Бингги» (Binggi). «Друггеде» (Druggede, почти что «друганы») — толпа людей во время утреннего шествия. «Гессле» (Gässle) — «таскаться по переулкам», обычно делая остановки то там, то сям, дабы перекусить и выпить и снова перекусить. «Гошдим» (Goschdym) — карнавальный наряд/костюм, который, что? Правильно: главное, чтобы костюмчик сидел! В Базеле существует целый ряд традиционных карнавальных персонажей, таких, как Ули, Байяс, Ваггис или «Старая тётка». Участники карнавала переодеваются в такие костюмы, зрителям же делать это не обязательно. «Ладдеерне», или «Ладдеттере» (Ladäärne/Ladättere) — фонари, украшенные сатирическими мотивами. «Ларве» (Larve) — маска, личина. «Реппли» (Räppli) — конфетти. (Источник: Газета «20Minuten») Конец инфобокса

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!