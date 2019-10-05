Рассматривать что-то или кого-то с большой высоты иногда очень полезно: порой ведь таким образом можно разглядеть то, что «лицом к лицу» не увидать. Известный швейцарский фотограф Георг Герстер (Georg Gerster) называл свои панорамно-высотные фотографии «Инструментами мышления». «С высоты нам видно не просто всё — нам видно то, что могло бы быть, мы видим панораму наших шансов», — говорит это мастер фотокамеры.

Легкая камера, летящая над ландшафтом, чуть не задевая верхушки деревьев, давно стала стандартом в кино и в фотографическом искусстве. Вспомним начало фильма Стенли Кубрика «Сияние», а ведь прежде чем пойти в кино великий режиссёр был очень даже успешным фотографом. Такие ракурсы и такие фотографии почти автоматически приводят к возникновению ощущения элегантности и избранности. Взгляд с высоты птичьего полета позволяет нам самим на несколько мгновений стать птицами и представить себе жизнь «там, за облаками».

Распрощавшись с неумолимыми законами тяготения, мы не только видим внизу, на земле, новые геометрические формы и сочетания предметов, незаметные нам на земле, мы оставляем позади суету буден и возвышаемся, может быть даже, до себя самих идеальных, открывая в себе того самого человека, «рожденного для полета». Многие эксперты утверждают даже, что именно высотные снимки позволяют нам наиболее адекватно осознать логику, на основании которой функционирует не только природа, но и социум как таковой со всеми его нормами и ценностями.

С самого начала эпохи воздухоплавания человек, забираясь в корзину монгольфьера или в кабину самолета, всегда, при любой возможности, брал с собой именно фотокамеру. Одним из пионеров аэрофотосъёмки был, как известно, швейцарец Эдуард Спельтерини (Eduard Spelterini). А сегодня каждый может купить себе квадрокоптер и наснимать неограниченное количество высотных кадров. Такие снимки сегодня превратились в нечто обыденное и рутинное, сродни стандартным свадебным фотографиям, не утратив, тем не менее, своей завораживающей силы.

Видео Новые географические карты для Швейцарии Самые качественные карты, как ни странно, получаются не при помощи спутника, а в результате аэрофотосъемки. Подробности — в нашем видео-сюжете. Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 английский (en) Mapping Switzerland from the air

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