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Фотогалерея Швейцария с птичьего полета глазами фотографа

Herbstwald und Strasse

Автодорога в регионе города Ла-Шо-де-Фон (октябрь 2017 года).

Salatfeld

Трактор на поле, июнь 2018 года. 

SkateBowl

Лозанна, площадка для занятий скейтбордингом, апрель 2018 года.

Frostkerzen Weinberg

Город Саксон (Saxon), кантон Вале, апрель 2017 года. Файеры защищают ночью виноградник от заморозков. 


Yellow Field

Пахотные работы в регионе города Бавои (Bavois), кантон Во, май 2019 года.

Frauenstreik

Женская демонстрация в Лозанне, 14 июня 2019 года.

Baumwipfelpfad

Могельсберг (Mogelsberg), май 2018 года, вид сверху на первую в Швейцарии прогулочную тропу, проложенную по верхушкам деревьев. Кантон Санкт-Галлен. 

Rhonegletscher

Белые светотражающие полотнища защищают лёд Ронского глетчера от таяния, сентябрь 2018 года. 

Autoroute

Развязка над автобаном A1 в регионе Экубленс-Крессье (Ecublens-Crissier), май 2018 года, кантон Во. 

Apolide Locarno

Пять тысяч спасательных кругов на площади Piazza Grande в Локарно, кантон Тичино. Инсталляция Apolide, идея: Оппи де Бернардо (Oppy de Bernardo), март 2018 года. 

Epesses Lavaux

Сбор винограда в регионе Лаво (Lavaux). Кантон Во, сентябрь 2018 года.  


Segelschiffe Wollishofen

Парусные лодки на приколе в регионе города Воллисхофен (Wollishofen) на Цюрихском озере (Zürichsee). Июль 2019 года. 


Weinberge

Пожелтевшие виноградники в регионе города Лейтрон (Leytron), кантон Вале. Ноябрь 2018 года. 

Saffa

Покрытый снегом остров Саффа (Saffa-Insel) на Цюрихском озере (Zürichsee). Январь 2019 года. 

Views of Switzerland from above

Рассматривать что-то или кого-то с большой высоты иногда очень полезно: порой ведь таким образом можно разглядеть то, что «лицом к лицу» не увидать. Известный швейцарский фотограф Георг Герстер (Georg Gerster) называл свои панорамно-высотные фотографии «Инструментами мышления». «С высоты нам видно не просто всё — нам видно то, что могло бы быть, мы видим панораму наших шансов», — говорит это мастер фотокамеры.

Легкая камера, летящая над ландшафтом, чуть не задевая верхушки деревьев, давно стала стандартом в кино и в фотографическом искусстве. Вспомним начало фильма Стенли Кубрика «Сияние», а ведь прежде чем пойти в кино великий режиссёр был очень даже успешным фотографом. Такие ракурсы и такие фотографии почти автоматически приводят к возникновению ощущения элегантности и избранности. Взгляд с высоты птичьего полета позволяет нам самим на несколько мгновений стать птицами и представить себе жизнь «там, за облаками».

Распрощавшись с неумолимыми законами тяготения, мы не только видим внизу, на земле, новые геометрические формы и сочетания предметов, незаметные нам на земле, мы оставляем позади суету буден и возвышаемся, может быть даже, до себя самих идеальных, открывая в себе того самого человека, «рожденного для полета». Многие эксперты утверждают даже, что именно высотные снимки позволяют нам наиболее адекватно осознать логику, на основании которой функционирует не только природа, но и социум как таковой со всеми его нормами и ценностями.

С самого начала эпохи воздухоплавания человек, забираясь в корзину монгольфьера или в кабину самолета, всегда, при любой возможности, брал с собой именно фотокамеру. Одним из пионеров аэрофотосъёмки был, как известно, швейцарец Эдуард Спельтерини (Eduard Spelterini). А сегодня каждый может купить себе квадрокоптер и наснимать неограниченное количество высотных кадров. Такие снимки сегодня превратились в нечто обыденное и рутинное, сродни стандартным свадебным фотографиям, не утратив, тем не менее, своей завораживающей силы.

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