Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис. (Thomas Kern/swissinfo.ch)

Внешняя политика Швейцарии будет более концентрированной, в большей степени ориентированной на горизонтальные сети контактов и партнёрств, она должна стать более гибкой и подвижной. Таковы, если коротко, основные выводы, которые можно сделать после ознакомления с 48-страничным документом под названием «Швейцария и мир — 2028Внешняя ссылка», выпущенным экспертами рабочей группы, специально созданной министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом (Ignazio Cassis). Постсоветское пространство в числе первоочередных приоритетов в этом документе не отмечено, зато стало ясно, что и через 10 лет вступление Швейцарии в ЕС будет оставаться невозможным.

Последний раз такого рода «общее видение» основных внешнеполитических приоритетов разрабатывалось в Швейцарии в 1993 году по итогам мирных демократических революций в Восточной Европе и после окончательного исчезновения с политической карты мира Советского Союза.

С тех пор мир изменился качественно, однако, как заявил на прошлой неделе в Берне глава швейцарской дипломатии И. Кассис, «нового общего видения того, куда и как должна развиваться её внешняя политика, у Швейцарии пока не было, и это положение необходимо было срочно исправлять. До последнего времени мы, что называется, „били по хвостам“, но теперь настала пора действовать на опережение», — подчеркнул министр.

В основе своей это «видение» опирается на все тот же «Закон вызова и ответа» (Challenge and response), разработанный британским историком и философом Арнольдом Тойнби, который считал, что именно этот закон и определяет развитие любой цивилизации: историческая ситуация или природные факторы ставят перед обществом проблему («вызов»), дальнейшее развитие общества определяется выбором варианта решения («ответом»).

Эти «вызовы», правда, в документе обозначены новомодным словом «драйвер». Мир, считают в Берне, будет в следующие десять лет развиваться под воздействием «драйверов», которые носят характер — политический (дальнейшая фрагментация мира), — экологический (необходимость перехода к режиму устойчивого развития), — технологический (перевод всех сфер жизни на цифровые рельсы), — экономический (торговля и мирохозяйственные связи в фокусе «цифровизации» и «геополитики»), — общественный (вопросы личностной идентичности, менеджмент и социальная инженерия вдоль границы «свой-чужой», при(во)влечение «других» к социально-политическим процессам). Конец инфобокса

В документе «Швейцария и мир — 2028» делается вывод о том, что «цифровая революция, климатические изменения, сдвиги в раскладе геополитических сил, рост числа политических и социальных очагов напряженности, торговые конфликты, недобровольная миграция и связанное со всеми этими процессами сокращение степени доверия к привычным политическим и общественным структурам и институтам напрямую определяют характер сегодняшнего мира и оказывают непосредственное влияние на Швейцарию».

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С точки зрения официального Берна «мир стал суровее, раздробленнее, сложнее и куда менее предсказуемым, чем раньше». Для Швейцарии это означает, что она не может и дальше «почивать на лаврах» своего успеха, занимаясь просто оперативным «менеджментом», «подкручивая» там и тут ослабшие винтики и, как на эскалаторе, двигаясь дальше в обеспеченное будущее. «Швейцария должна четко сформулировать свои позиции и выступать с этих позиций по отношению к внешнему миру единым фронтом».

Источник вдохновения и перспективы

В итоге руководитель МИД Швейцарии Иньяцио Кассис еще осенью 2018 года поставил задачу создать рабочую группу с целью разработать «перспективное видение швейцарской внешней политики на период до 2018 года («Aussenpolitische Vision Schweiz 2028» — «Avis28Внешняя ссылка»). Цель этого документа состоит в том, чтобы быть «источником вдохновения и рациональной основой для широкой общественной дискуссии на темы швейцарской внешней политики».

В рамках намеченного десятилетнего периода швейцарская внешняя политика с учётом вышеперечисленных глобальных «драйверов» (вызовов и угроз) должна развиваться с опорой на шесть перспективных пунктов:

— Внешняя политика на базе четко определенных собственных национальных интересов и на основе «набора швейцарских ценностей, играющих роль „компаса“, ориентировки».

— Внешняя и внутренняя политика должны и дальше продолжать искать и находить общие точки соприкосновения, они должны продолжать процесс конвергенции, который может стать инструментом противодействия процессу сокращения степени доверия граждан к традиционным политическим институтам.

— В центр внешней политики должны быть оставлены потребности граждан и экономики страны.

— Швейцария должна активнее продвигать себя на мировой арене при помощи инструментов «мягкой силы», внося свой вклад в превращение мира в более стабильное и безопасное место.

— Технология должна стать новым аспектом внешней политики, в дипломатии должен появиться и развиваться новый жанр: «технологическая дипломатия».

— Вместе и рядом с Европой в качестве равноправного партнёра, но не участника сообщества стран-членов ЕС: именно так должны выглядеть через 10 лет отношения Берна и Брюсселя.

Иными словами, через 10 лет отношения Швейцарии и Евросоюза, которым Берн, как и раньше, придаёт приоритетное значение, должны встать на прочную договорно-правовую основу, «билатеральный формат» отношений с Брюсселем должен быть «консолидирован». Еще один приоритет: вклад Швейцарии в укрепление и стабилизацию системы международных отношений. С этой целью Берн намерен уточнить и очертить «более отчетливо» свои региональные приоритеты, при этом курс на внешнеполитической арене должен быть «укоренён» в народе, то есть среди тех, от имени кого, собственно, страна и выступает на международной арене.

В Швейцарии, со страной с институтами прямой демократии, это важно особенно: здесь ведь, например, важные международные соглашения в обязательном порядке выносятся на референдум (так, например, народ три раза голосовал по вопросу вступления в ООН и только с третьего раза он дал «добро» на этот шаг).

Ключевой вопрос — отношения в ЕС

Важнейшей темой в документе Avis28 являются отношения с Евросоюзом. Сейчас они переживают кризисные времена, однако, с точки зрения официального Берна, кооперация с Брюсселем имеет для Конфедерации ключевое, приоритетное значение. Доступ к потребительскому рынку ЕС остаётся для швейцарской экономики вопросом «жизни и смерти». И в этом смысле очень важно для нее позиционирование Европы среди других центров политической силы на планете, прежде всего между США и Китаем.

С точки зрения экспертов рабочей группы, выпустившей «Видение», тесные и нацеленные на перспективу отношения с ЕС остаются для Швейцарии фактором, без которого нормальной внешней политики у Конфедерации быть не может. Тем не менее и через 10 лет вступление Швейцарии в ЕС на повестке дня стоять не будет. «Как и прежде, Швейцария должна будет реализовывать идеал оптимального равновесия между полноценным доступом к европейскому рынку и сохранением максимально возможной политической автономии с опорой, прежде всего, на практику „билатерального“ формата отношений с ЕС», — указано, в частности, в программе Avis28.

«Способность к конструктивному конфликту»

Что касается перспективы заключения с ЕС Рамочного соглашения, то авторы доклада подчеркивают, что и его нормы и правила не освободят отношения Берна и Брюсселя от конфликтов, но эти конфликты будут носить «конструктивно-креативный» характер. Новые возможности и формы сотрудничества мог бы и дальше искать и находить смешанный Парламентский комитет в составе депутатов швейцарского парламента и Европейского парламента.

«Представленное „Видение“ есть общее представление на предмет образа желаемого будущего в рамках швейцарской внешней политики», — пишет Иньяцио Кассис в предисловии к Avis28. Цель документа — показать пути, которыми придётся идти в ближайшем будущем, по крайней мере, с точки зрения членов комиссии экспертов, составивших свой данный доклад. В состав этой комиссии входили высокопоставленные чиновники МИД Швейцарии (EDA), председателей кантональных правительств, а также экспертов-экономистов, ученых и представителей гражданского общества.

Аналитика Заметки на полях «Доктрины Иньяцио Кассиса» Как Швейцария пытается сформировать свою внешнеполитическую доктрину на следующее десятилетие. Автор: Игорь Петров

«Взгляд на великие державы» Основное место в документе уделяется США и Китаю, но и на Россию авторы доклада отвели хоть и несколько небольших, но все-таки абзацев. В главе 2.1.1. «Геополитика и национализм», стр. 3-4, говорится, что «Россия и дальше будет принадлежать к числу стран с претензиями на великодержавный статус. Москва строит свою политику с опорой на нарратив, который направлен против Запада и носит по отношению к нему критический, националистический характер. Сила Москвы базируется прежде всего на военных средствах. Россия не принадлежит к числу десяти самых развитых мировых экономик. ВВП этой страны сравним в настоящее время с валовым продуктом на душу населения в Южной Корее, Испании или Австралии. Реформы и снова переход к политике сближения с Западом могли бы смягчить её экономические потери и, соответственно, потери в области потенциала власти. Однако никаких изменений в эту сторону в стране пока не наблюдается, ни во внешней, ни во внутренней политике. В главе 3.1.3. «Взгляд на великие державы», стр. 18-19, тезисно излагаются оценки роли и влияния традиционных «центров/полюсов» силы в мире. «Россия, с одной стороны, не принадлежит к важнейшим торговым партнёрам Швейцарии. Однако Москва остаётся важным актёром в рамках швейцарской внешней политики по причине своего глобального политического веса. Двусторонние отношения с этой страной стали гораздо сложнее после аннексии Крыма и после многочисленных случаев шпионажа и кибератак. Тем не менее, Швейцария в большей степени, чем другие страны, делает ставку на диалог, а не на изоляцию. В пользу целесообразности такого курса говорят уже выполняемые Швейцарией посреднические миссии, в частности, речь идет о взаимном представительстве интересов Грузии и России. Кроме того, Швейцария исходит из того, что безопасность в Европе может быть только с Россией, а не за счет противостояния с Россией». Конец инфобокса

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Русскоязычная редакция SWI Swissinfo и агентство Keystone-SDA.

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