Кадр из видеоролика Rocambolesque, с помощью которого его авторы надеются увлечь молодых людей романтикой «Дикого Запада» и побудить прийти на выборы. В Швейцарии, по крайней мере с точки зрения политической агитации, все еще царят условия как на этом самом «Диком Западе». (CinéCivic)

Уже скоро, в октябре 2019 года, в Швейцарии пройдут очередные парламентские выборы. Гражданам предстоит заново сформировать свой депутатский корпус, переизбрав большую и малую палаты парламента, Национальный совет и Совет кантонов. Каким образом в стране организована предвыборная агитация? Что можно делать в сфере политической рекламы и что нельзя?

Спойлер: в то время как в других странах всё бюрократически зарегулировано, как, например, в Японии, или же, как в России, совершаются, по сообщениям правозащитных организаций, массовые нарушения предвыборного законодательства в пользу одного кандидата, в Швейцарии, с одной стороны, есть четкие правила, а с другой — здесь в превалирующем порядке действует принцип «всё позволено, что не запрещено», потому что в Конфедерации свобода мнений — это не пустой звук.

Уже скоро в октябре 2019 года в Швейцарии пройдут очередные парламентские выборы. Партии и движения уже сейчас начинают «разогреваться» и готовиться к «горячей фазе» предвыборной борьбы. Борьба? «Горячая фаза»? Да о чем это вы, скажет иной, в Швейцарии и так «всё в шоколаде» и никогда ничего не происходит! Однако это далеко не так. Швейцарская политическая стабильность, которую часто путают как раз с представлением о том, что тут «ничего не происходит», является итогом работы очень сложных механизмов, колёсиков и винтиков, которые, вращаясь, и чем ближе к длю выборов, тем быстрее, не могут не производить «шума и повышенной температуры».

Один из симптомов повышения в стране политической температуры накануне выборов является появление на улицах политической агитации. Собственно, швейцарцев плакатами с политическим содержанием не удивить: страна, в которой референдумы проходят раз в квартал, на самом деле, находится в состоянии перманентной политической борьбы, в том числе и в ее плакатной ипостаси.

Однако парламентские выборы — это нечто особенное. Они проходят не четыре раза в год, как референдумы, а раз в четыре года. По их итогам определяется и новый состав федерального правительства (перевыборы Федерального совета пройдут соответственно в декабре 2019 года). Кроме того, итоги парламентских выборов призваны наметить основные приоритеты и перспективы дальнейшего стратегического развития страны как во внутри-, так и во внешнеполитическом смыслах. Как проходят выборы в парламент? Подробности ниже.

Швейцария выбирает Справедлив ли порядок избрания швейцарского парламента? Насколько справедлив порядок избрания швейцарского парламент? Кстати: а как вообще проходят выборы депутатов? Автор: Игорь Петров Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 немецкий (de) Die Stunde der Wahrheit ist gekommen

А мы же пока поговорим об ограничениях, которые существуют в Швейцарии в плане политической агитации и пропаганды. Этих ограничений немного. Уточним сразу, что определение законодательных основ организации предвыборной информационной работы находится в сфере компетенций кантонов (субъектов федерации) и муниципалитетов (общин), ведь Швейцария — это страна истинного федерализма.

На радио и телевидении, включая и соответствующие интернет-ресурсы, политическая реклама запрещена, потому что электронные СМИ в Швейцарии носят общественныйВнешняя ссылка, негосударственный, характер, и финансируются они всем обществом. Поэтому логично, что ТВ и радио обязаны сохранять нейтралитет в предвыборной борьбе. В печатных СМИ политическая реклама разрешена, поскольку газеты в стране частные, а частные издатели могут делать, по сути, что угодно.

В некоторых кантонах предвыборные агитационные материалы в пользу тех или иных кандидатов или партий могут рассылаться по избирателям при помощи почты вместе с официальным набором документов, получаемым гражданином от властей накануне выборов и в который входят, в частности, собственно бюллетени (а это очень толстая книжка) и официальная «предвыборная разъяснительная брошюра». Многие же кантоны эту сферу вообще никак не регулируют.

Уличная реклама и агитация в виде билбордов и плакатов разрешена, но на её установку следует получать согласование муниципальных властей. Политическая реклама строго запрещена в прямой видимости от автомагистралей федерального и регионального значения. Пикеты и манифестации следует также согласовывать с муниципальными властями. Реклама в области онлайн-СМИ пока в ШвейцарииВнешняя ссылка никак не регулируется. Источники финансирования деятельности партий и предвыборных кампаний в Швейцарии засекречены.Внешняя ссылка

Иные страны, иные условия

В Японии, например, в июле 2019 года пройдут выборы верхней палаты парламента. Предвыборная агитация в стране восходящего солнца зарегулирована вплоть до последней запятой. Например, здесь запрещено вести предвыборную кампанию при помощи хождения от двери к двери избирателейВнешняя ссылка, в Швейцарии же как раз на этот инструмент делается сейчас особенная ставка, о чем подробнее рассказывает наш политический колумнист Клод Лоншан (см. материал выше). В Японии регулируются даже форма и величина предвыборной наглядной агитации. Тот, кто нарушает законодательство, часто в Японии оказывается под судом. В Японии, кроме того, «горячая предвыборная фаза» очень коротка и начинается она только за две недели до дня голосования.

Политика и культура Фильм Оливера Стоуна о Путине в прессе Швейцарии В России идет показ фильма Оливера Стоуна о Владимире Путине. Швейцарские журналисты уже этот фильм посмотрели и вот их вердикт. А каково Ваше мнение? Автор: Игорь Петров

В России агитация в СМИ начинается за 28 дней до дня голосования. Как уточняет правозащитная организации «ГолосВнешняя ссылка», до этой даты СМИ могут заниматься исключительно информированием избирателей. В ходе прошлогодних президентских выборов на российском Первом канале был показан четырехсерийный фильм американского режиссера Оливера Стоуна о Владимире Путине, который, по мнению кандидата в президенты Ксении Собчак и председателя партии «Яблоко» Эмилии Слабуновой, был агитационным материалом и нарушал требования законодательстваВнешняя ссылка. Глава ЦИК Элла Памфилова не усмотрела в показе фильма «прямых нарушений закона», и предложив телеканалу добровольно перенести показ последней серии.

Полная свобода в Швейцарии

Но вернёмся в Швейцарию. Здесь очень большую роль играет самоорганизация и самоконтроль. Например, за 10 дней до референдума или выборов в Швейцарии не публикуются больше результаты опросов общественного мнения, однако это не законодательный приказ сверху, а добровольное решение швейцарских СМИ. Нет в Швейцарии никаких мер противодействия и так называемым «фейковым новостям», то есть лжи, тонко замешанной на полуправде.

С другой стороны, тот, кто распространяет о кандидатах заведомо ложную или порочащуюВнешняя ссылка их информацию, или, например, публикует высказывания расистского содержанияВнешняя ссылка, вполне может стать фигурантом административного и даже уголовного дела. Политические плакаты и билборды, воспринимаемые многими в качестве «выражения плохого вкуса», но формально не нарушающие законодательства, встречаются в Швейцарии сплошь и рядом, вспомним только знаменитую агитационную кампанию Швейцарской народной партии (Schweizerische Volkspartei — SVP) с их «паршивыми овцами».

Расизм, просто безвкусица или удачный пропагандистский ход? Такими агитационными материалами на улицах швейцарских городом Швейцарская народная партия (SVP) убеждала граждан в необходимости проголосовать в пользу запущенной этой партии законодательной инициативы «Об экстрадиции иностранных граждан, нарушивших закон» (Ausschaffung krimineller Ausländer). (Lukas Lehmann/Keystone)

В 2009 году много шума наделал агитационный плакат, на котором была изображена бернская площадь Бундесплатц перед зданием федерального парламента с характерно молящимися на ней мусульманами, стоящими на коленях и припавшими лбом к земле. Этот плакатВнешняя ссылка стал предметом рассмотрения в Федеральном суде в Лозанне, который решил, в итоге, что в данном случае свобода слова превалирует по сравнению с антирасистскими нормами.

Суд уточнилВнешняя ссылка, что дискриминация в рамках предвыборной кампании не может быть позволена или оправдана самим фактом такой кампании, однако возможность проведения «жесткой, но корректной дискуссии» даже по самым «щекотливым» вопросам должна быть гарантирована в любое время.

Манипуляции и подтасовки Разумеется, в Швейцарии немыслимы «карусели» и массовые «вбросы». Руководитель компании или предприятия, заставляющий своих подчиненных под страхом увольнения голосовать «за кого надо», не просидел бы на своей должности ни дня. И тем не менее, в Швейцарии тоже некоторые политики стараются «помочь» избирателям поставить «правильный» крестик. Например, совсем недавно в ЦюрихеВнешняя ссылка местный муниципальный кандидат от Швейцарской народной партии (SVP) рассылал по домам листовки и обзванивал избирателей с предложением «помочь правильно заполнить избирательный бюллетень». Журналист анонимно позвонил ему и попросил «проконсультировать», в ответ на что тот предложил ему заняться заполнением чужих избирательных бюллетеней, что стало с юридической точки зрения подстрекательством к нарушению предвыборного законодательства. Поэтому в Швейцарии следующие действия признаны нарушением: — Бюллетень заполняется не тем, кто это должен был бы сделать («Перехват голосов»); — Принуждение к голосованию под угрозой насилия или манипуляция волеизъявления с использованием подкупа («Оказание незаконного давления на избирателя»); — «Вбросы» бюллетеней, уничтожение их или неверный подсчет («Фальсификация»); — Несанкционированное вскрытие официальных конвертов с избирательными материалами третьими лицами («Нарушение тайны голосования»). Конец инфобокса



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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