Швейцария сейчас погружена в жару, но значит ли это, что избиратели, которые обычно поддерживают партии правого центра, размякнув на солнце, согласятся с перспективой усиления регулирующих и фискальных полномочий государства?

(SRF-SWI)

В преддверии выборов в парламент, намеченных на октябрь 2019 года консервативная Швейцарская народная партия (SVP) опубликовала программный документВнешняя ссылка, в котором изложила свой подход к проблеме защиты климата и окружающей среды. Стиль остался прежним, расчеты, которые приводит партия, многими экспертами подвергаются сомнению, ясно одно, что предвыборная кампания в Швейцарии началась, более того, она в полном разгаре.

Стиль — это человек. Или партия! Если швейцарские консерваторы из SVP берутся за какую-то тему, то создается такое впечатление, что в руках у них не перо и бумага, а двуручный меч, которым они стараются сокрушить своих противников. Программный документ, в котором изложен подход Швейцарской народной партии к проблеме защиты климата и окружающей среды как к политической проблеме, так и пестрит характерными для риторики консерваторов эпитетами, метафорами и сравнениями: «лево-зелёный грабительский поход против среднего класса», «государственное принуждение», «властные воспитательные меры».

Интересно другое: для самой сильной партии страны (а «народники» постоянно колеблются около планки в 30% голосов избирателей, постоянно промахиваясь мимо и не достигая её) тема экологии и защиты окружающей среды является относительно новой. В прошлые годы поддержку избирателей партия всегда завоёвывала темами, связанными с миграцией или с борьбой против ЕС. Собственно, с референдума против вступления Швейцарии в еврозону в начале 1990-х и началась история той Швейцарской народной партии, какой она является сейчас.

Климат никогда не был «профильной темой» для SVP. Однако после «климатических забастовок» школьников и после «женской забастовки» середины июня, то есть после массовых мероприятий, которые были ничем иным, как предвыборной мобилизацией левого сектора швейцарского политического спектра, партийные стратеги осознали, что на сей раз политическая ситуация перед парламентскими выборами развивается не так, как им хотелось бы. Ответный ход правого политического фланга не заставил себя ждать.

«Левые хотят задушить экономику»

По мнению партии, климатические цели, пропагандируемые левыми, преследуют только одну цель — залезть в карман к честным трудящимся. Председатель партии Альберт Рёшти (Albert RöstiВнешняя ссылка) так и заявил на пресс-конференции в связи с презентацией программного экологического документа партии: «Левые и Зелёные бесстыдно рассматривают наши кошельки как свои собственные».

На страницах своего 40-страничного программного документа партия перечисляет и подвергает «критическому» анализу целый ряд экологических и климатических требований, выдвигаемых социалистами (SP), «Зелёными» (Grünen) и «Зелёными либералами» (Grünliberalen), рассчитывая, во что обойдутся швейцарским семьям все эти требования в случае, если все они один в один будут реализованы на практике. По мнению SVP средняя семья из четырех человек недосчитается из-за этого в своём кошельке примерно 20 тыс. франков в год.

Все эти «экологические сборы и налоги серьёзно ударят и по предпринимателям», — указывает депутат парламента Швейцарии от Швейцарской народной партии Диана Гутйар (Diana GutjahrВнешняя ссылка). Сама она не только и не столько депутат, сколько предприниматель из города Романсхорн (Romanshorn), расположенного на берегу Боденского озера. Там у нее есть металлообрабатывающая фабрикаВнешняя ссылка, на которой работают примерно 80 человек. «Если будет принято решение ввести сбор на бензин в размере 0,20 шв. фр. за литр и если будут ведены дорожные сборы, то лично моему предприятию это обойдется в год в 60 тыс. франков».

Альберт Рёшти не отрицает наличия такого явления, как «глобальное потепление», и в этом, кстати, он заметно отличается от многих других ярких представителей своей партии. Климат меняется и человек вносит свой вклад в эти изменения. Однако решить эту проблему нельзя, просто взяв и «задушив швейцарскую экономику».

Медвежья услуга

«Если швейцарские предприятия будут обложены дополнительными климатическими сборами и налогами, то они утратят свою конкурентоспособность. Промышленные товары тогда будут импортироваться из Южной Америки, продовольствие вообще откуда угодно. И тогда окажется, что мы хотели как лучше для климата, а получилось как всегда — защите окружающей среды будет оказана самая настоящая медвежья услуга».

По мнению Швейцарской народной партии в тех странах, «откуда мы получаем дешевые товары и продукты, защита климата и окружающей среды на повестке дня вообще не стоит. Куда лучше было бы создать для швейцарской экономики выгодные рамочные условия, с тем чтобы она, процветая и развиваясь, производила инновации, которые в свою очередь напрямую будут вносить свой вклад в решение проблемы климата».

Уверенность в себе

Тем самым Швейцарская народная партия осознала и увидела знаки времени, решив также использовать климатическую тему в своих предвыборных интересах — только с противоположным знаком. Такова предвыборная стратегия партии — которая чревата рисками, тем более, что многие члены SVP, представляющие сельскохозяйственный сектор, уже высказали свою критику в адрес данного документа и курса партии в области климата.

Однако глава партии уверен, что крестьяне-партийцы сохранят в целом свою лояльность партии. «Как раз на сельском хозяйстве новые климатические налоги отразятся самым негативным образом, оно просто утратит конкурентоспособность. Продукты из-за рубежа, например, дешевое мясо, начнут массово импортироваться к нам в страну. И наши фермеры это понимают».

Есть такая партия?

Швейцария сейчас погружена в жару, но значит ли это, что избиратели, которые обычно поддерживают партии правого центра, размякнув на солнце, согласятся с перспективой усиления регулирующих и фискальных полномочий государства? Этот вопрос является, на самом деле, одним из важнейших в преддверии парламентских выборов. Обычно швейцарцы, независимо от партийной принадлежности, склонны скептически оценивать роль государственного вмешательства в экономику и, при всех прочих равных, отказываться от «помощи» государства.

В Швейцарии, поэтому, традиционно одна из самых низких «государственных квотВнешняя ссылка» (это показатель, который регистрирует долю государственных расходов и инвестиций в общей структуре ВВП, находится по состоянию на 2016 год на уровне в 33%). Сторонники партии Либералов (FDP) на свой партийной конференции на прошлой неделе были, например, склонны согласиться с такой перспективой и высказались за удорожание авиабилетов за счет взимания с каждого из них специального сбора на выброс СО2.

С точки зрения SVP такое «позеленение» либералов является весьма даже благоприятным явлением, ведь теперь «народники» могут с чистой совестью утверждать, что их партия — единственная, кто выступает против усиления в стране фискальной нагрузки на бизнес и физических лиц. Как остальные партии Швейцарии голосуют в парламенте по экологическим вопросам? Подробности в материале ниже.



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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