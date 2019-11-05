Этот контент был опубликован 5 ноября 2019 г. 9:30

Совет кантонов - малая палата парламента, которая представляет интересы 26 швейцарских субъектов федерации.

(Gaetan Bally/Keystone)

Как раз когда вы подумали, что выборы в Швейцарский парламент завершились, во многих частях страны сохраняется интрига в ожидании дополнительного тура выборов в Совет кантонов, которые состоятся в этом месяце.

Парламентские выборы 20 октября 2019 года принесли впечатляющую победу «Зелёным» и повергли в шок правых и левых, которые потеряли ряд мест в Национальном совете Швейцарии. Результаты последних выборов стали также историческим достижением для женщин-политиков, чьё представительство в Федеральном собрании увеличилось на 10% до рекордно высоких 42%.

Главный вопрос сегодняшней повестки - подтвердят ли результаты второго тура мнение о том, что в политической жизни страны поднимается «зелёная волна». Второй тур голосования за кандидатов в малую палату парламента пройдёт в 13 из 26 кантонов в течение следующих четырёх субботних дней.

Новый парламент соберётся на свою первую сессию 2 декабря 2019 года.

Почему вообще необходимо проводить второй тур выборов? Конец инфобокса

Второй тур проводится, поскольку на сегодняшний день распределены только 24 из 46 мест в Совете кантонов. Во всех остальных случаях никто из кандидатов не набрал необходимое абсолютное большинство из более чем 50% голосов, отданных избирателями в первом туре.

Во втором туре побеждает тот кандидат, который наберёт больше всего голосов, не важно будет ли это большинство абсолютным или нет.



Что лежит на весах?

Этот тур голосования играет определяющую роль в том, каким будет состав Совета кантонов в течение ближайших четырёх лет. Каждый кантон Конфедерации отправляет в малую палату парламента, состоящую из 46 депутатов, по два своих представителя. У каждого из шести так называемых «полукантонов» – по одному месту в палате.

В отличие от большой палаты, Национального совета, состоящего из 200 депутатов, организация гораздо меньшего по размеру Совета кантонов определяется не столько его политическим составом, сколько интересами кантонов. При этом обе палаты обладают одинаковыми полномочиями.

Например, принятие закона требует одобрения обеих палат, и они собираются на общую сессию, чтобы избрать министров правительства.

Станет ли Совет кантонов более «зелёным» или более женским? Конец инфобокса

Согласно мнению некоторых экспертов, ожидается, что «Зелёные» добьются определённых успехов, а социал-демократы, похоже, лишатся нескольких мест.

Тем не менее, можно с уверенностью сказать, что центристская Христианско-демократическая народная партия (CVP) Швейцарии останется самой сильной в Совете кантонов, опередив правоцентристских либералов (FDP). «Зелёные» в лучшем случае могут надеяться увеличить количество своих мест в малой палате до шести. Правая Швейцарская народная партия (SVP), имеющая большинство в малой палате, в настоящее время занимает в Совете кантонов пять мест.

По ряду причин предсказать влияние различных сил на парламентскую политику в течение ближайших четырёх лет пока сложно. В рамках швейцарской многопартийной системы требуется наличие как минимум трёх разных политических групп, чтобы договориться о конкретном предложении для того, чтобы получить большинство как в Национальном совете, так и в Совете кантонов.

Почему второй тур голосования будет проводиться поэтапно в течение четырёх недель? Конец инфобокса

Выборы в национальный парламент организуются в кантонах по отдельности, что отражает степень их автономии в рамках федералистской системы Швейцарии.

Аналитики будут наблюдать, придется ли доминировавшей ранее группе отказаться от части ее власти, смогут ли представители новых политических сил вытеснить традиционные партии из парламента, и в каких частях страны женщины будут избраны в Совет кантонов впервые.

Какую роль в выборах играют швейцарские экспаты? Конец инфобокса

Граждане Швейцарии, живущие за рубежом, в принципе имеют право участвовать в парламентских выборах, если они зарегистрированы в одном из кантонов. Но в рамках федералистской системы 13 из 26 кантоновВнешняя ссылка не позволяют им участвовать в выборах в Совет кантонов.

У избирателей нет возможности голосовать онлайн, так что для того, чтобы их голос был учтён при голосовании, им нужно отправить бюллетень почтой или же приехать в Швейцарию, чтобы проголосовать лично.

«Организация швейцарцев за границей» (ASO), представляющая интересы швейцарских экспатов, опубликовала рекомендации для индивидуальных кандидатовВнешняя ссылка, участвующих во втором туре выборов.













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