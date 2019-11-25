Вход во Дворец Наций, европейскую штаб-квартиру ООН в Женеве. (United Nations Photo)

«Крупнейший в мире центр многосторонней дипломатии», «столица миротворчества», «ведущий центр глобального управления» — характеризуя многочисленные международные организации, расположенные в Женеве, швейцарские политики и чиновники очень часто, иногда слишком часто, используют превосходные степени сравнения.

За рубежами Швейцарии Женева является едва ли не самым известным городом, ее даже ошибочно называют столицей страны (кстати, у Швейцарии вообще нет столицыВнешняя ссылка). И если что такое Международная Женева мы все более или менее знаем (ООН, Красный Крест и так далее), то вот ответ на вопрос о том, а в чем собственно состоит польза Женевы, города на дальней западной окраине страны, для самой Швейцарии, найти не так-то просто. Но все по порядку.

Что из себя представляет «Женева Международная»? Конец инфобокса

История Женевы в качестве принимающей стороны для международных дипломатических структур, институтов и учреждений, восходит к 1863 году, когда был основан Международный Комитет Красного Креста (International Committee of the Red Cross или МККК, не путать со швейцарским национальным Красным Крестом). Позже политика нейтралитета и всемирно признанные гуманитарные традиции Швейцарии обусловили выбор в пользу Женевы, сделанный Лигой Наций (предшественницей Организации Объединенных Наций) и Международной организацией труда (МОТ), создание которой в 1919 году в качестве структурного подразделения Лиги Наций собственно и ознаменовало рождение Женевы Международной.

В настоящее время в Женеве расположено европейское Отделение Организации Объединенных Наций, 36 международных организаций, таких как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Всемирная торговая организация, примерно 700 неправительственных организаций (НПО) и 179 диппредставительств. Число учреждений, в особенности НПО, и численность их персонала продолжают неуклонно расти. По данным на март 2019 года в различных организациях международной Женевы работают почти 34 000 человек, из них 26 645 государственных служащих и других должностных лиц, 4 203 дипломата и 3 109 сотрудников НПО.

По официальным данным, Женева также является крупнейшим в мире центром проведения международных конференций и ключевой площадкой для организации и проведения мирных переговоров, включая недавние новые раунды переговоров по урегулированию в таких странах, как Кипр, Йемен и Сирия. В прошлом 2018 году здесь состоялось 3 236 конференций и совещаний, участие в которых в той или иной форме приняли 207 147 человек. Кроме того, В городе Кальвина зарегистрировано большое число транснациональных корпораций и концерном, которые обеспечивают более 76 000 рабочих мест



Приоритетные направления деятельности Женевы Международной Конец инфобокса

Начавшись с гуманитарной сферы, перечень направлений деятельности, которыми занимаются организации международной Женевы, с течением времени заметно расширился. Теперь туда входят проблемы трудовых ресурсов, прав человека, вопросов миграции, беженцев, здравоохранения, экономики и торговли, интеллектуальной собственности, электросвязи, а также стандарты и метрология. По мнению здешних чиновников работа, которой они занимаются, как например, определение стандартов химического состава зубной пасты, очень важна, потому что она непосредственно влияет на повседневную жизнь человека.

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С точки зрения самой Швейцарии в ближайшей перспективе Женева будет представлять собой современный экспертный центр по вопросам разоружения, цифровых технологий и управления процессами, связанными с цифровой революцией, изменения климата и миграции. Например, недавно Швейцария поддержала создание в Женеве таких новых структур, как Швейцарский фонд цифровых инициатив (Digital Initiative foundationВнешняя ссылка) и Женевский фонд прогнозирования в области науки и дипломатии (Geneva Science and Diplomacy AnticipatorВнешняя ссылка)



Почему всё это так важно для Швейцарии? Конец инфобокса

Почему Женева Международная важна Швейцарии как стране? Ведь на первый взгляд негативные стороны перевешивают: город переполнен международными чиновниками, не хватает жилья, транспортная система на грани коллапса? И тем не менее, для швейцарского политического руководства и для профессиональных дипломатовВнешняя ссылка преимущества международной Женевы для страны очевидны.

Украинский кризис Как в Женеве останавливали войну на Украине В Женеве прошла первая четырехсторонняя встреча по урегулированию кризиса в Украине. Документ по итогам согласован участниками встречи и был ... Автор: Людмила Клот и Игорь Петров, г. Женева

«Женева является важнейшим активом внешней политики Швейцарии. Роль принимающего государства прочно укоренилась в нашей традиции и политике оказания «добрых услуг» (посреднические услуги). Предлагая миру свой нейтральный статус, политическую и правовую стабильность, традиции гостеприимства, Международная Женева обеспечивает Швейцарии преимущества как с точки зрения (многосторонней) дипломатии, так и освещения в средствах массовой информации.

Выставка про кино Женева на большом экране Как Женева выглядит на кино- и телеэкранах? Приглашаем заглянуть на посвященную этой теме специальную выставку и познакомиться с «другой» Женевой. Автор: Гания Адамо (Ghania Adamo) Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 французский (fr) Quand Genève s’étale sur grand écran

Кроме того, Женева служит интересам Швейцарии в качестве инструмента и платформы продвижения ее основных ценностей, включая усилия в области миротворчества и создания условий для обеспечения безопасности людей по всему миру», — заявил посол Валентин Целльвегер (Valentin ZellwegerВнешняя ссылка), Постоянный представитель Швейцарии при ООН и других международных организациях в Женеве.

Министерстве иностранных дел Швейцарии к тому же отмечают, что «несмотря на свои относительно небольшие размеры Швейцарская Конфедерация, тем не менее, способна играть значимую роль на мировой арене благодаря международной Женеве». Кроме того, не следует сбрасывать со счетом и немалую финансовую выгоду, которая страна получает, обеспечивая работу организаций, расположенных в Женеве. В свою новую Стратегию принимающего государстваВнешняя ссылка на период с 2020 по 2023 гг. Швейцария инвестирует около 122 млн. швейцарских франков.

Эта стратегия получила одобрение парламента Швейцарии в феврале 2019 года. Кроме того, в течение следующих десяти лет предусмотрено инвестировать в Женеву более 2,5 млрд. швейцарских франков. Эти деньги пойдут на проведение капитального ремонта зданий и га осуществление новых проектов в области строительства и мобильности в этом международном районе. А это есть ни что иное как работа и заказы для швейцарской строительной отрасли и для субподрядчиков и поставщиков материалов и комплектующих.

С другой стороны, объемы денежных средств, которые международные организации Женевы потратили или вложили на территории Швейцарии, продолжают бить рекорды. В прошлом 2018 году этот показатель составил 6,3 млрд. швейцарских франков, причем большая половина этой суммы — начисленные зарплаты, страховые и пенсионные выплаты — была потрачена или инвестировано в самой Швейцарии, точнее, в кантоне Женеве. Эти суммы обеспечивают 11,3% кантонального Женевского валового внутреннего продукта (ВВП). Наконец, Швейцария является ведущим поставщиком товаров и услуг для системы ООН, что также позитивно отражается на рынке труда и ситуации с занятостью.

Обратная сторона медали Конец инфобокса

Тем не менее, разумеется, у всякой медали есть и оборотная сторона. И дело даже не в квартирах и транспорте. Речь идет о кризисе самой идеи, лежащей в основе системы многосторонней дипломатии и, соответственно, Женевы Международной, которая в этом году отмечает свое столетиеВнешняя ссылка. Этот кризис имеет три кризисные составляющие: это кризисы эффективности, адекватности и легитимности, не говоря уже о финансовых проблемах. В 2019 году ООН пришлось столкнуться с серьезным кризисом в области финансирования, поскольку десятки государств-участников, включая США, крупнейшего донора ООН, все еще не перечислили свои ежегодные взносы.

Между тем, недавно министр иностранных дел Швейцарии И. Кассис заявил, что в мире международной дипломатии городам приходится выдерживать жесткую конкуренцию за право быть принимающей стороной. По данным швейцарского аналитического центра Foraus, на местном уровне Швейцария, возможно, инвестирует миллионы в свою стратегию принимающего государства, но многие жители немецкоговорящей части Швейцарии вообще не знают о работе международной Женевы, или знают о ней очень мало.



swissinfo.ch

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