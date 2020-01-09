Протесты против убийства в Ираке американским беспилотником иранского генерала Кассема Сулеймани. Доминирования Ирана, однако, иракцы у себя тоже не хотят. (Copyright 2019 The Associated Press. All Rights Reserved)

Даже после ликвидации Касема Сулеймани иранский режим все еще в состоянии продолжать оказывать значительное влияние на ситуацию в Ближневосточном регионе. Однако с точки зрения внутренней политики страна находится в полном тупике. Таково мнения Мохаммад-Реза Джалили, почетного профессора Женевского института международных отношений.

Решение президента США Дональда Трампа ликвидировать Касема Сулеймани отнюдь не смогло подорвать позиций этой теократии в качестве сильного регионального лидера. Преемник Сулеймани, бригадный генерал Эсмаил Гаани, который возглавит военизированное подразделение Корпуса стражей исламской революции, похоже, в состоянии продолжить прежний курс.

Верховный лидер Исламской Республики Иран Аятолла Али Хаменеи (Ajatollah Ali Chamenei) заявил в среду 8 января, что «ракетные удары Ирана по американским целям в Ираке были всего лишь лёгкой «пощечиной». А между тем в сложившейся ситуации всего лишь такие ответные действия совершенно недостаточны. Главной должна быть, поэтому, цель полного прекращения вредоносного присутствия США в регионе», — указал он.

Тем не менее, режим иранских мулл находится в полном внутриполитическом тупике. Таково мнение авторитетного эксперта и специалиста по Ирану Мохаммада-Резы Джалили (Mohammad-Reza DjaliliВнешняя ссылка), почетного профессора Женевского института международных отношений и развития (Genfer Hochschulinstitut für Internationale Studien und EntwicklungВнешняя ссылка).

swissinfo.ch: Как вы оцениваете такого рода заявления Аятоллы Али Хаменеи?

Мохаммад-Реза Джалили: Это обычная для такого режима риторика. Но до полного ухода из региона Соединенных Штатов нам еще очень далеко.

swissinfo.ch: Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что иранские ракетные удары стали адекватной реакцией и что Тегеран вовсе не стремится к эскалации или войне с США. Насколько такие высказывания правдоподобны?

Мохаммад-Реза Джалили: Если верить всем этим высказываниям, то действительно можно сказать, что войны пока не будет. Иранская сторона склонна пока оставить все как есть. И это хорошая новость для иранского народа, потому что в случае открытого конфликта с Соединенными Штатами среди иранского населения было бы очень много жертв.

swissinfo.ch: Убийство генерала Кассема Сулеймани, похоже, не возымело желаемого эффекта в смысле ослабления позиций Ирана в регионе. Вашингтон же утверждает обратное, оправдывая тем самым решение о ликвидации генерала Сулеймани. А каковы Ваши оценки?

Мохаммад-Реза Джалили: Конечно, смерть Сулеймани имеет мощное символическое значение, хотя бы потому, что его влияние и его харизма были и в самом деле очень велики, не говоря уже о том, что в течение многих лет режим строил свою пропаганду в том числе на образе генерала, который, только и делает, что, мол, одерживает одни сплошные победы.

Сейчас его заменил Эсмаил Гаани, который хорошо знаком с проблемами тех арабских стран, в дела которых активно вмешиваются военизированные подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Он также имеет прямой доступ к ранее созданным в Ираном сетям информаторов и агентов влияния в Ливане, Сирии и Ираке. Так что, похоже, тут преемственность оказалась полностью гарантирована.

Эсмаил Гаани будет обладать такими же властными и административными ресурсами, что и Сулеймани, который непосредственно подчинялся Верховному Лидеру, имея при этом в своем распоряжении достаточные финансовые ресурсы. Сулеймани был не просто генералом. Он был «прокуратором» Ирана в Ближневосточном регионе, то есть он был еще и влиятельной политической, а не только военной, фигурой.

Все иранские послы в Багдаде, Дамаске и Бейруте вышли «из шинели» КСИР, то есть Эсмаил Гаани будет теперь контролировать значительную часть внешней политики Ирана. Его полномочия выходят далеко за рамки компетенций Министерства иностранных дел.

swissinfo.ch: То есть Эсмаил Гаани обладает всеми предпосылками для того, чтобы продолжить прежнюю политику режима?

Мохаммад-Реза Джалили: В любом случае он производит именно такое впечатление, тем более, что он прекрасно знает всю её подноготную на собственном повседневном опыте. Он всегда был рядом К. Сулеймани в ходе его зарубежных визитов и в рамках его контактов с партнерами Исламской Республики во всех этих странах.

swissinfo.ch: Некоторые аналитики опасаются, что некоторые из этих партнеров могут быть не удовлетворены до конца ракетным ударом Ирана в качестве ответной меры и что они, возможно, захотят отойти от Тегерана, с тем чтобы осуществить свои собственные атаки, например, проведя удар по Израилю или Саудовской Аравии. Насколько такой риск реален?

Мохаммад-Реза Джалили: Пока все они, будь то в Ливане, Сирии или Ираке, как правило, всегда выполняли приказы, исходящие от КСИР. Однако, действительно, опасность того, что некоторые группы могут начать действовать самостоятельно, существует. Но даже и в этом случае такие действия имели бы очень ограниченный «радиус поражения», с учетом того, что все эти «клиенты» с финансовой и военной точек зрения напрямую зависят от Ирана.

swissinfo.ch: Ирак находится в центре нынешнего кризиса. Там сейчас народ настроен резко против перспектив повышения степени влияния Ирана в регионе, осуждает он и роль, которую играл лично Сулеймани. Станет ли этот протест жертвой нынешнего конфликта, в ходе которого Иран и США решили вдруг опять померяться силами?

Мохаммад-Реза Джалили: Наверное, это скорее вопрос времени. Негативное отношение к иранскому присутствию в Ираке широко распространено не только среди суннитов, но и среди шиитов. Возможно, демонстрации прекратятся и будут возобновлены позднее. Демонстранты ведь требуют, чтобы Ирак стал полностью независимым и чтобы он мог заниматься своими собственными делами без иностранного вмешательства. Это, кстати, как раз то, что и записано в резолюции иракского парламента, принятой сразу после ликвидации генерала Сулеймани. Документ ведь требует вывода всех иностранных войск, а не только одних американских.

Сделано это было для того, чтобы удовлетворить ту часть общественного мнения, что открыто враждебно настроена по отношению к иранскому присутствию в Ираке, а также с тем, чтобы оживить националистические настроения, которые преобладали в Ираке во время ирано-иракской войны. Эти настроения отнюдь не исчезли, особенно учитывая действительно широкомасштабное вмешательство Ирана в дела Ирака вплоть до назначения отдельных иракских правительств.

swissinfo.ch: То есть иракское государство остается весьма хрупким и нестабильным?

Мохаммад-Реза Джалили: В самом деле, после американской интервенции в 2003 году, после ухода американцев при Бараке Обаме и после краткого «интермеццо» Исламского Государства Ирак находится в ситуации почти полной дестабилизации. Ни одно иракское правительство так и не смогло добиться стоящих перед ними целей. Сегодня в стране существует только переходное правительство, которое, и то только теоретически, старается как-то решать совсем уж неотложные текущие дела.

swissinfo.ch: На данный момент теократический режим иранских мулл, похоже, неплохо справляется с перегрузками, возникшими из-за конфликта с Соединенными Штатами. В то же время режим заметно ослаблен экономически, прежде всего, из-за американских санкций, но также в результате внутренних народных протестов. Каким образом ситуация могла бы развиваться в этой стране дальше?

Мохаммад-Реза Джалили: Внутриполитическая ситуация в Иране действительно очень тревожна для режима, внутренние общественные разногласия и конфликты продолжаются и дальше. Народ недоволен. Экономическая ситуация становится все более туманной. Иран, и прежде всего его банковская система, находится на грани банкротства.

Режим не в состоянии провести реформы. Он по-прежнему придерживается лозунгов 40-летней давности, в то время как внутриполитический контекст изменился и весьма значительно. Это относится также и к международному контексту. Да и население в целом уже совсем не такое, каким оно было в начале революции 1979-го года.

Режим хорошо умеет организовывать демонстрации в свою поддержку. Однако он находится в тупике и на протесты собственного народа он способен отвечать только жестокими репрессиями, как это было, в частности, в случае с демонстрациями два месяца назад. Ничего другого он делать не умеет. И это, конечно, не является проявлением силы, скорее — наоборот.

Посредничество Швейцария модернизирует свои "добрые услуги" По мнению министра иностранных дел Швейцарии Дидье Буркхальтера «добрые услуги» и сегодня остаются важной составной частью внешнеполитического ... Автор: Томас Штефенс (Thomas Stephens).



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!