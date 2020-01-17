Посол Ирана в Берне, Мохаммад Реза Хаджи Карим Джаббари.

(SRF)

Без посреднических услуг Швейцарии ситуация в регионе Персидского залива была бы куда хуже. В этом убежден посол Ирана в Берне Мохаммад Реза Хаджи Карим Джаббари.

Подробности в его интервью швейцарскому общественному негосударственному телеканалу SRF.

SRF: В рамках конфликта между Ираном и США Швейцария является своего рода почтальоном, она доставляет послания от одного правительству другому и наоборот. Действительно ли Швейцария просто почтальон или она делает еще и что-то гораздо большее?

Мохаммед Реза Хаджи Карим Джаббари: Иногда я просто удивляюсь тому, как швейцарские СМИ сводят роль Швейцарии только к роли «почтальона». В реальности же, с нашей точки зрения, Швейцария играет очень важную и весомую роль. Без Швейцарии ситуация ухудшилась бы очень заметно. Швейцарские дипломаты помогают снижать напряженность в регионе. Иногда Швейцария также предлагает планы и инициативы, которые могут быть очень полезны.

Иногда я просто удивляюсь тому, как швейцарские СМИ сводят роль Швейцарии только к роли «почтальона»

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SRF: Одной из таких инициатив является «гуманитарный торговый канал», который Швейцария очень хотела бы проложить. По этому каналу с согласия США в Иран могла бы завозиться гуманитарная помощь, включая медикаменты. Насколько такой канал важен для Вас?

Мохаммед Реза Хаджи Карим Джаббари: Мы очень высоко ценим роль Швейцарии в регионе. Во-первых, швейцарские компании инвестируют в Иран. Во-вторых, в течение последних 20 месяцев швейцарское правительство в самом деле пытается работать в направлении открытия гуманитарного канала для поставок фармацевтических товаров. Для достижения этой цели она провела масштабные переговоры с правительством США. Однако США лицемерят, поэтому, к сожалению, пока еще никаких результатов нет.

SRF: То есть в Иране сейчас из-за торгового эмбарго не хватает лекарств?

Мохаммед Реза Хаджи Карим Джаббари: По крайней мере, сейчас ощущается нехватка лекарств и медицинских препаратов. Недавно мы отправили в Швейцарию список «дефицитных» товаров. С одной стороны, США утверждают, что санкции не ограничивают гуманитарную торговлю. С другой стороны, они блокируют финансовые трансакции. Основная причина нехватки лекарств состоит в блокировании нашей банковской системы.

SRF: После убийства генерала Сулеймани ответные удары со стороны Ирана, как мы видели, носили весьма ограниченный масштаб, в частности, под прицелом оказались только две американские базы в Ираке. Будут ли еще удары?

Мохаммед Реза Хаджи Карим Джаббари: Убийство американскими военными генерал-майора Сулеймани является военным преступлением. Тем самым США открыто игнорируют международные правила, нормы, стандарты и принципы. То, что Иран сделал после убийства, это не только возмездие, но еще и самозащита. Но мы не хотим войны в регионе. Мы не намерены способствовать эскалации. При этом мы готовы ответить на любое нападение любыми доступными нам средствами.

SRF: Как в этом контексте выглядит уничтожение украинского гражданского авиалайнера?

Мохаммед Реза Хаджи Карим Джаббари: Это был действительно очень печальный несчастный случай. Это произошло всего через несколько часов после ракетного удара Ирана по американской военной базе в Ираке. К сожалению, присутствие американских войск в регионе ведет ко все большему количеству страданий и к напряженности. Однако иранские военные взяли на себя ответственность за эту катастрофу. Иран будет выполнять все свои моральные, правовые и международные обязательства. Прежде всего, мы сосредоточиваемся на облегчении горя и страданий пострадавших семей.

Трагический инцидент Аспирант вуза Швейцарии погиб в сбитом самолёте «Украинских авиалиний» Аспирант швейцарской Высшей технической школы Цюриха и его жена были в числе 176 пассажиров, погибших в сбитом самолете «Украинских авиалиний». Этот контент был опубликован 11 января 2020 г. 12:25 Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 английский (en) Doctoral student among those killed in plane shot down in Iran

SRF: Почему воздушное пространство Тегерана не было той ночью закрыто для полетов?

Мохаммед Реза Хаджи Карим Джаббари: Я не знаю технических деталей. Но в целом я могу сказать: инцидент произошел всего через несколько часов после завершения иранского ракетного удара. Это была человеческая ошибка.

SRF: После того, как самолет был сбит, в Иране снова проходят демонстрации. Многие обвиняют иранское правительство во лжи, а некоторые даже предсказывают конец режима. Каково Ваше мнение?

Мохаммед Реза Хаджи Карим Карим: Иранцы вольны говорить то, что думают, они имеют свободу критиковать. Это их право защищено конституцией. Иранское правительство никогда не пыталось ограничить это право. В то же время, этот инцидент произошел из-за человеческой ошибки. Армия предоставила общественности всю четкую и прозрачную информацию. Разумеется, всегда будут люди с другим мнением. И они имеют право выражать свое мнение.

«Иранцы вольны говорить то, что думают, они имеют свободу критиковать» Конец цитаты

SRF: То есть это значит, что виновные все-таки будут привлечены к ответственности?

Мохаммед Реза Хаджи Карим Джаббари: Да. Это уже было подтверждено Лидером Исламской Республики, Президентом, главой Верховного суда и высшими армейскими офицерами. Уже были произведены аресты. Виновные будут привлечены к судебной ответственности.

SRF: Ожидаете ли Вы в будущем усиления конфронтации или скорее разрядки напряженности?

Мохаммед Реза Хаджи Карим Джаббари: Я не вижу причин для эскалации или войны в регионе. Мы считаем, что страны вокруг Персидского залива смогут найти для себя новые механизмы обеспечения безопасности и мира. Но чтобы это произошло, все иностранные вооруженные силы должны покинуть наш регион. Без наглого присутствия США мы все вполне сможем договориться.

Дональд Трамп угрожает уничтожить иранские культурные ценности? Но тем самым он угрожает нам совершить военное преступление, если он попытается взять иранское население измором, то он совершить преступление против человечности, а убийство Сулеймани — это уже акт войны. И мы, конечно же, будем защищаться.

SRF

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