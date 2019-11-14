Слева направо: статс-секретарь МИД Швейцарии Якоб Келленбергер (Jakob Kellenberger), министры федерального правительства Швейцарии Йозеф Дайсс (Joseph Deiss) и Паскаль Кушпен (Pascal Couchepin), председатель Еврокомиссии Йошка Фишер (Joschka Fischer) и комиссар ЕС Ханс ван ден Брук (Hans van den Broek) торжественно подписывают Первый пакет секторальных (билатеральных) соглашений между ЕС и Швейцарией 21 июня 1999 года в Люксембурге. (Keystone / Lukas Lehmann)

Кстати, а как обстоит дело с Рамочным соглашением между ЕС и Швейцарией? Где находятся Берн и Брюссель и какие тут вырисовываются перспективы? За политическими баталиями в Швейцарии и Европе этот вопрос как-то выпал из поля зрения СМИ и экспертов. Самое время подвести предварительные итоги, а они малоутешительны: в отношениях Швейцарии и Евросоюза установились застой и взаимная блокада.

В адрес Рамочного соглашения уже звучало много критики (основной тезис здесь — раньше у Швейцарии был «доступ» к рынку ЕС, а теперь в этом документа речь идет об «участии» Швейцарии в этом рынке, что делает ее квази-членом ЕС со всеми обязанностями, но без прав), и много аргументов в его защиту (без правовой определенности в сфере базовых условий функционирования кооперации Берна и Брюсселя Швейцария не сможет дальше развивать отношения со своим важнейшим торгово-экономическим партнёром).

Ясно одно — европейская сторона не намерена проводить какие-то «дополнительные переговоры» по тексту соглашенияВнешняя ссылка. Он должен быть подписан либо в нынешней форме, либо не подписан вообще. Не намерен ЕС актуализировать или «модернизировать» и уже действующие двусторонние соглашения с Берном. На повестке дня, поэтому, «в зависшем состоянии» оказалось Соглашение о порядке функционирования единого швейцарско-европейского рынка электричества. Пока кооперация тут осуществляется во временном режиме. Подписано это соглашение будет только после подписания Рамочного соглашения.

Швейцарская фондовая биржа пока особых убытков не понесла (напомним, Брюссель лишил ее статуса эквивалентности с биржами Европы), а вот швейцарские медико-техническая и фармацевтическая отрасли могут в значительной степени пострадать в ситуации отсутствия определенности в плане дальнейшего развития отношений Берна и Брюсселя. Речь в данном случае идет о новых европейских нормах в области совершенствования защиты интересов и прав пациентов, в том числе в информационной области.

В силу новые положения должны войти 25-го мая 2020 года. Швейцарский парламент, с одной стороны, в срочном порядке уже модернизировал соответствующее швейцарское законодательство. Однако, с другой стороны, в полную силу новые нормы заработают только тогда, когда ЕС одобрит соответствующие поправки в швейцарско-европейское Соглашение о взаимном признании результатов оценки соответствия (Abkommen über die gegenseitige Anerkennung von Konformitätsbewertungen — MRA). А это опять-таки зависит от судьбы Рамочного соглашения.

Швейцария и статус «третьей страны»

В настоящий момент в соответствии с положениями действующего MRA Евросоюз предоставляет швейцарским производителям медицинской техники равноправный доступ к рынку ЕС. Без упомянутой актуализации этого документа Швейцария получит с точки зрения Европейского союза статус «третьей страны». Об этом в интервью швейцарскому информагентству Keystone-SDA говорит Петер Штудер (Peter Studer), председатель отраслевого объединения Swiss MedtechВнешняя ссылка.

В этом случае швейцарские производители, например, перевязочного материала, диагностической аппаратуры или имплантатов, получат право экспортировать свою продукцию в страны ЕС не напрямую, а через официального уполномоченного дилера. По данным Swiss Medtech такой порядок экспорта привел бы к потерям для швейцарской стороны в размере свыше одного миллиарда франков в год. Однако если посмотреть на ситуацию в среднесрочной перспективе, то убытки могут оказаться еще более серьёзными.

Жертва застоя? Швейцарские медико-техническая отрасль может в значительной степени пострадать в ситуации отсутствия определенности в плане дальнейшего развития отношений Берна и Брюсселя и, в частности, в ситуации непонятной судьбы так называемого Рамочного соглашения. Keystone/Christian Beutler (Keystone)

Упомянутые производители не обязаны, но могут начать задавать себе вопрос, а имеет ли смысл вообще заниматься производством в Швейцарии с учетом такого рода барьеров? Понятно, что в сразу никто из Швейцарии не побежит. Эта страна имеет неоспоримые преимущества как раз для тех, кто хочет заниматься бизнесом (гибкая налоговая система, политическая стабильность, правовые гарантии собственности и инвестиций, высокое качество жизни, образованные рабочие руки). И тем не менее, такого рода сомнения, как подчеркивает П. Штудер, возникать будут несомненно, что стало бы негативным фактором, и это при том, что медтехническая отрасль является одним из самых мощных инновационных моторов страны (это к постоянному вопросу о том, за счет чего «Швейцария богатеет»? За счет не сидения на мешках с чужим золотом, но инноваций и промышленного развития).

Что касается швейцарских властных и надзорных органов, то они, в случае, если вопрос дальнейшего формата отношений ЕС и Швейцарии так и останется неурегулированным, рискуют быть отрезанными от источников оперативной деловой и политической информации из Брюсселя. И в самом худшем случае швейцарские компании, желающие работать на рынке ЕС, будут вынуждены, с целью получения допусков и сертификатов соответствия, обращаться не в швейцарские, а сразу в европейские инстанции. «Швейцарские власти утратили бы тогда весь контроль над процессом вывода швейцарской продукции на европейский рынок», — подчеркивает П. Штудер.

Грозящий дефицит

Но хуже всего, что пациенты по обе стороны от швейцарско-европейской границы рискуют столкнуться с дефицитом критически важных видов медицинской продукции. Одна из причин — ужесточение и усложнение режима сертификации и допуска. В итоге пострадали бы и сами европейцы, которые лишились бы, например, качественных швейцарских протезов и имплантатов. Кстати, Брексит способен дополнительно усугубить ситуацию в этой области.

Поэтому Петер Штудер очень надеется на то, что какое-то решение в этой области можно будет найти даже без подписанного рамочного соглашения. «В этом объективно заинтересованы обе стороны», — указывает он, сожалея, что пока, как видно, застой и тупик будет продолжаться как минимум до мая 2020 года, с учетом того, что ЕС уже сигнализировал довольно четко, что «перспективы модернизации MRA напрямую находятся в контексте отношений Швейцарии и ЕС».

Это подтверждает в ответ на запрос агентства и Государственный секретариат Швейцарии по делам экономики (Staatssekretariat für Wirtschaft — SecoВнешняя ссылка, структурное подразделение Минэкономики Швейцарии). Позитивной новостью в этом контексте может считать информация о том, что в сентябре 2019 года стороны (ЕС и Швейцария) возобновили технические консультации на экспертном уровне. Цель: проанализировать европейское и швейцарское законодательства на предмет их равноценности — а это и есть, по сути, первый шаг к модернизации MRA.

Застой на дипломатическом фронте

Курирует процесс урегулирования основ отношений Швейцарии с Евросоюзом МИД Конфедерации (Aussendepartement EDA). Он пока на предмет подписания или неподписания Рамочного соглашения сказать ничего нового не может. В ответ на запрос агентства SDA представитель МИД Швейцарии ответил, что «правительство Конфедерации намерено подписать с ЕС Рамочное соглашение сразу после того, как будут найдены решения (существующих проблем), удовлетворительные для обеих сторон. Таковых проблем, по сути, только три.

Во-первых, это правовые основы защиты швейцарского рынка труда и заработной платы («фланкирующие меры») от трудового демпинга. Швейцария не хочет допускать на рынок иностранные кадры, готовые, в отличие от швейцарцев, трудиться за меньшую зарплату.

Во-вторых, это порядок бюджетного субсидирования «стратегически важных и системообразующих отраслей» швейцарской экономики. Евросоюз рассматривает такие меры в качестве искажения условий честной конкуренции.

В-третьих, это ситуация с таким правовым статусом, как «гражданин ЕС». Швейцария не хочет признавать существования такого статуса, опасаясь, что тем самым граждане стран Евросоюза получат возможность массово претендовать на получение по европейским меркам щедрой швейцарской социальной помощи.

По этим трём вопросам никого движения пока не наблюдается. МИД Швейцарии напоминает, что в конце сентября 2019 года президент Швейцарии Ули Маурер (Ueli Maurer) направил на адрес нынешней председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) предложение провести личную встречу и «сверить часы». Как говорит EDA, нет пока никаких договоренностей и на предмет контактов уполномоченных представителей европейской стороны и главного швейцарского переговорщика с ЕС статс-секретаря МИД Конфедерации Роберто Бальцаретти (Roberto Balzaretti).

ЕС-Швейцария Глава Евросоюза требует от Швейцарии ответа через неделю Председатель Еврокомиссии Ж.-К. Юнкер требует от Швейцарии уже через неделю предоставить окончательный ответ по тексту Рамочного соглашения. Этот контент был опубликован 12 июня 2019 г. 14:09 Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 английский (en) EU pushes Switzerland to back framework accord before June 18

Не видно никаких подвижек и в Брюсселе. Там все ещё исходят из того, что Рамочное соглашение со Швейцарией будет подписано весной 2020 года. Об этом недавно заявил высокопоставленный еврочиновник Кристиан Леффлер (Christian Leffler), курирующий в ЕС отношения со Швейцарией. Он рассчитывает, что после 11 декабря 2019 года, то есть после переизбрания правительства Швейцарии, дело все-таки сдвинется с мертвой точки. К тому моменту начнет свою работу и новый состав Еврокомиссии.

Насколько такие перспективы реалистичны?

Напомним, что самое раннее в мае 2020 года в Швейцарии пройдет референдум по запущенной Швейцарской народной партией (SVP) так называемой «Народной законодательной инициативе о расторжении соглашения с ЕС о свободе перемещения» (KündigungsinitiativeВнешняя ссылка).

Она предлагает, как и следует из названия, денонсировать режим свободы перемещения (Personenfreizügigkeit) между ЕС и Швейцарией, что было бы автоматически равнозначно денонсации всего Первого пакета секторальных соглашений между Швейцарией и ЕС (предусмотрено, что эти соглашения действуют только в пакете). Понятно, что до этой даты правительство Швейцарии вряд ли захочет излишне обращать внимание народа на вопрос отношений с ЕС.



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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