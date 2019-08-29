Этот контент был опубликован 29 августа 2019 г. 11:30

Мэрия города Мутье, снимок сделан 29 августа 2019 года. (Keystone / Anthony Anex)

Сепаратистский город Мутье (Moutier) останется в Берне: Административный кантональный суд (Verwaltungsgericht) этого кантона подтвердил решение об аннулировании результатов референдума о территориальной принадлежности этого небольшого населенного пункта на западе кантона Берн. Суд подтвердил наличие допущенных мэрией Мутье «серьёзных нарушений действующего законодательства».

Территориальный вопрос Был ли обманом референдум по городу Мутье? Референдум о территориальной принадлежности г. Мутье станет темой кризисного саммита, созываемого министром юстиции Швейцарии Симонеттой Соммаругой. Этот контент был опубликован 4 апреля 2018 г. 7:45 Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 английский (en) Justice minister calls for ‘crisis summit’ on disputed Moutier vote

Среди этих нарушений суд перечислил высказывания мэра города Мутье Марселя Винистёрфера (Marcel Winistoerfer), сделанные им накануне референдума о территориальной принадлежности города и растиражированные по официальным каналам СМИ. Мэр, в частности, активно агитировал в пользу ухода Мутье в кантон Юра, злоупотребив, тем самым, своим «административным ресурсом». Об этом сообщает швейцарское национальное общественное (негосударственное) радио SRF. Внешняя ссылка

Суд, кроме того, раскритиковал неудовлетворительную организацию процесса проведения референдума, особенно в части, касающейся голосования по почте: организаторы не приложили необходимых усилий для проверки идентичности голосовавших. В итоге все эти нарушения критическим образом повлияли на исход голосования о территориальной принадлежности Мутье.

Сепаратисты критикуют решение суда

Первой и довольно-таки резкой стала реакция на решение суда Валентина Цубера (Valentin Zuber), члена горсовета Мутье и убежденного сторонника перехода города под юрисдикцию кантона Юра: «Сегодня мы хороним демократию. Мы ощущаем себя так, как будто нас забросали грязью. Нас отказываются понимать». Валентин Цубер является также представителем сепаратистского комитета «Moutier ville jurassienneВнешняя ссылка» («Мутье юрассийский город»).



Валентин Цубер (Valentin Zuber).

(SRF-SWI)

Для него, как еще и генерального секретаря «Юрассийского автономистского движения» (Mouvement autonomiste jurassien – MAJВнешняя ссылка) совершенно невозможно согласиться с таким решением Бернского административного суда. Он не исключает, что сепаратисты (сами себя они называют «автономистами») подадут апелляцию на адрес Федерального суда в Лозанне, высшей судебной инстанции страны.

Разница в 137 голосов

Напомним, что референдум о территориальной принадлежности города Мутье прошел 18 июня 2017 года. Решение в пользу перехода города под юрисдикцию кантона Юра было принято с разницей всего в 137 голосов. В ноябре 2018 года официальный представитель правительства немецкоязычного кантона Берн во франкоязычном регионе Бернской Юры (Regierungsstatthalter) отменил результаты голосования в связи с нарушениями выборного законодательства.

И вот теперь Административный суд кантона Берн утвердил это решение. Очевидно, что последнее слово будет за судом в Лозанне и еще пройдет немало времени, прежде чем станет окончательно ясно, останется ли Мутье в Берне, или он все-таки перейдёт к кантону Юра. Почему конфликт вокруг юрассийского сепаратизма в Швейцарии удалось решить бескровно и без «вежливых людей»? Читайте ниже:



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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