Этот контент был опубликован 26 марта 2019 г. 11:00

Двадцать лет назад тибетские флаги во время визита тогдашнего китайского президента стали причиной настоящего дипломатического скандала. (Keystone)

В настоящее время Председатель КНР Си Цзиньпин совершает большое европейское турне с целью как можно более выгодно «продать» Западу свой проект Нового Шелкового путиВнешняя ссылка. Заезд в Швейцарию в рамках данного турне не запланирован, с другой стороны, такой визит в целом не очень-то и нужен, с учетом того, что экономическое сближение Швейцарии и Поднебесной давно уже идет на всех парах. Однако ровно 20 лет назад, 25 марта 1999 года, отношения Берна и Пекина неожиданно оказались почти что у «точки замерзания».

Последние годы в отношениях Китая и Швейцарии отмечены небывалыми темпами экономического сближения, но и в целом в Поднебесной не забыли, что Швейцария была первой западной страной, официально признавшей в 1949 году образование нового государства, Китайской Народной Республики. Однако ровно 20 лет назад политика в стиле «швейцарец с китайцем братья навек» едва не отправилась в исторический архив.

Речь идет о демонстрации тибетских оппозиционеров, произошедшей в ходе официального визита тогдашнего Председателя КНР Цзян Цзэминя в Берн. Точнее, демонстрация произошла в момент нахождения высокого гостя на Федеральной площади перед зданием парламента страны. Демонстранты смогли вывести транспаранты с лозунгом «Свободу Тибету» и тибетские флаги. Китайский гость был глубоко раздосадован, заявив, что в тот момент «Швейцария потеряла хорошего друга». Вот как об этом сообщало швейцарское телевидение SF (сюжет на немецком языке):

Tibet Video

Тем не менее, этот эпизод так и остался только эпизодом в рамках в целом конструктивных и взаимовыгодных отношений Швейцарии и Китая. С тех пор идеологические вопросы заметным образом отошли на второй план, а на первый вышел прагматический бизнес, так что многие даже склонны рассматривать Швейцарию в качестве одного из самых важных форпостов Китая в рамках его политики, направленной на укрепление своих позиций на мировой арене. Есть ли какие-либо основания рассматривать Берн в качестве форпоста Пекина?

Договор о свободной торговле Конец цитаты

В настоящее время между Китаем и многими странами Запада, прежде всего с США, идет своего рода «скрытая» торговая война. Швейцария в этой войне участия не принимает, более того, между Берном и Пекином подписан и вступил в силу с 1 июля 2014 года Договор о свободной торговле. Этот документ является едва ли не единственным соглашением такого рода, подписанным Китаем с государством, не принадлежащим к Азиатско-Тихоокеанскому региону.

Финансовые отношения Конец цитаты

В последние годы Швейцария особенно активно укрепляет экономические отношения с Китаем. В декабре 2018 года банк UBS смог стать первым иностранным банком, ставшим мажоритарным акционером китайского финансового института, расположенного «на материке».

С другой стороны, China Construction Bank (CCB) стал первым китайским банком, открывшим (в 2016 году) свое отделение на территории Швейцарии. Годом позже за ним последовал Industrial and Commercial Bank of China. Все это укрепило позиции Швейцарии в качестве мирового финансового центра, осуществляющего расчеты и накапливающего активы, номинированные в юане (ренминби).

Финансовые рынки Швейцария будет копить юани? Не исключено, что центральные банки Швейцарии и Китая подпишут соглашение о взаимном обмене национальных валют по фиксированным курсам. Однако ... Автор: Мэтью Аллен (Matthew Allen)

Инвестиции Конец цитаты

В настоящее время Китай активно инвестирует на Западе, в Швейцарии в том числе. В китайских руках сейчас уже находятся более восьми десятков швейцарских компаний, общая рыночная капитализация которых достигает 46 млрд франков (примерно столько же в долларах).

Самый известный пример: переход под китайский контроль швейцарского агрохимического холдинга Syngenta в обмен на уплату 44 млрд франков. Усиление китайского экономического присутствия в Швейцарии вызывает восторг далеко не у всех.



Встречи на высшем уровне Конец цитаты

С момента приснопамятного визита в Берн много уже воды утекло в реках Аре и Янцзы. Встречи на высшем и высоких уровнях представителей Китая и Швейцарии происходят регулярно.

Вот только два примера: в апреле 2016 года тогдашний федеральный президент Швейцарии и ее министр экономики Иоганн Шнайдер-Амманн (Johann Schneider-Ammann) совершил официальный государственный визит в Пекин. А годом позже очередную сессию Давосского форума посетил нынешний председатель КНР Си Цзиньпин.



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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