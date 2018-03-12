Этот контент был опубликован 12 марта 2018 г. 12:12 12.03.2018 - 12:12

В 2017 году центры приема и размещения беженцев в Швейцарии оказались заполнены лишь наполовину. (@ KEYSTONE / ALEXANDRA WEY)

В 2017 году центры приема и размещения беженцев в Швейцарии оказались заполнены лишь наполовину, при этом каждый отдельный беженец обошелся в сумму, в среднем на 60% превышавшую изначально запланированную в смете.

Как сообщила швейцарская воскресная газета «SonntagsZeitung», в прошлом 2017 году в швейцарских центрах приема и размещения беженцев оказались вакантными 3 700 мест.

Газета ссылается на данные Государственного секретариата по делам миграции (SEM), в соотвествии с которыми, в частности, за отчетный период только два из 20 с лишним таких центров были заполнены на более чем 75%. Понятно, что большое количество пустующих мест для беженцев ведет к росту реальных расходов на каждого такого беженца, содержащегося в данном центре.

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Официальная смета расходов предполагает выделение 83 франков в день на каждого беженца, принятого в Швейцарии (примерно 4 800 рублей). Реальные же расходы в 2017 году составили 132 швейцарских франка в день на каждого беженца, включая питание и медицинское обслуживание.

Рекорд установил один из центров для беженцев в регионе Бернского Оберланда, где из-за крайне низкой заполняемости стоимость содержания одного вынужденного мигранта составила 350 шв. франков в день.

По мнению газеты, такая ситуация является следствием просчетов федерального правительства, которое, со своей стороны, указало, что страна должна была быть готовой к резкому росту числа прибывающих беженцев, и что в последние месяцы центрах приема и размещения мигрантов были сокращены почти 900 коек.



Подготовил: Игорь Петров, swissinfo.ch

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