Сам себя Томас Гремингер рассматривает в качестве «человека дела», отрытого для всего нового и с пытливым любопытством смотрящего на происходящее вокруг.

(OSCE/Micky Kroell)

Что с безопасностью, что с сотрудничеством в Европе сейчас не очень, соответственно и на отсутствие работы швейцарец Томас Гремингер (Thomas Greminger), генеральный секретарь ОБСЕ, пожаловаться не может. Мы встретились с ним в Берне и попытались составить портрет человека, от которого в многом зависит мирное небо над головой европейцев.

Утро красит нежным светом стены старого города Берна, занесенного в список культурного наследия ЮНЕСКО. Город просыпается, со всех сторон доносится шум строительных машин: в центре идет реконструкция одной из важнейших улиц. К этому моменту Томас Гремингер уже завершил свою 40-минутную пробежку по маршруту вдоль реки Ааре, мимо поместья ЭльфенауВнешняя ссылка и вплотную к забору российского посольстваВнешняя ссылка, выходящему прямо на берег. Вернувшись в отель он завтракает и проверяет электронную почту, затем проводит первые деловые переговоры в дирекции (автономный департамент) МИД Швейцарии, занимающейся вопросами сотрудничества и развития (DEZAВнешняя ссылка). Тема: кооперация с востоком Европы.

«У нас поле деятельности во многом совпадает с регионами, в которых сейчас активно присутствует швейцарская дипломатия: это восточная Европа (не входящая в ЕС, в том числе Украина, в отношении которой Швейцария недавно приняла большой план сотрудничества на период до 2023 года, подробности здесьВнешняя ссылка, — прим. рус. ред.), Центральная Азия, Западные Балканы», — говорит он корреспонденту швейцарского международного радио SWI Swissinfo в одной из кафешек недалеко от бернского Федерального дворца, здания, в котором размещаются парламент и правительство Конфедерации.



Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе Структура, объединяющая 57 государств-участников из Северной Америки, Европы и Азии, является крупнейшей в мире региональной организацией, занимающейся вопросами безопасности. Она работает во имя стабильности, мира и демократии в интересах более одного миллиарда человек, осуществляя политический диалог по вопросам общих ценностей и практическую деятельность, нацеленную на то, чтобы сделать наш мир лучше. ОБСЕ служит форумом для политического диалога по широкому кругу вопросов безопасности и платформой для совместной деятельности по улучшению жизни людей и их сообществ. Организация использует всеобъемлющий подход к безопасности, который охватывает военно-политическое, экономико-экологическое и человеческое измерения. Благодаря этому подходу и своему всеохватному членству ОБСЕ содействует преодолению различий и формированию доверия между государствами путем сотрудничества в предотвращении конфликтов, регулировании кризисов и постконфликтном восстановлении. С помощью своих институтов, экспертных подразделений и сети полевых операций ОБСЕ занимается вопросами, влияющими на нашу общую безопасность, включая контроль над вооружениями, терроризм, надлежащее управление, энергобезопасность, торговлю людьми, демократизацию, свободу средств массовой информации и национальные меньшинства. Швейцария работает в этой структуре с 1975 года, она два раза была ее председателем, в 1996 и 2014 г. Источник: ОБСЕВнешняя ссылка Конец инфобокса

Томас Гремингер заказывает себе Cola Zero. Его рабочий календарь забит до отказа, куда бы он ни шел и где бы ни присутствовал, он всегда что-нибудь рассказывает аудитории или выступает с докладом на ту или иную актуальную тему. Услышать информацию из первых рук в Берне сейчас хотят все. И в самом деле: этот швейцарский дипломат является генеральным секретарём Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕВнешняя ссылка), штаб-квартира которой расположена в Вене.

Томас Гремингер постоянно работает в Австрии, а на эти дни пришлось его одно из редких пребываний в Швейцарии. Возглавляемая им, пожалуй, самая масштабная организация региональной безопасности является, прежде всего, платформой диалога. Как указывает швейцарский дипломат, с учетом нынешнего положения в мире эта платформа приобретает уникальный характер, ведь, в самом деле, где еще «за одним столом» каждую неделю встречаются такие страны, как Россия и США, представляющие пресловутое «пространство от Ванкувера до Владивостока»?

Капитан футбольной команды с политическим инстинктом

За плечами у отца четырёх детей 30-летняя дипломатическая карьера, через которую не менее пресловутой «красной нитью» проходят досье, связанные с миротворческими усилиями, созданием условий для укрепления безопасности в Европе, правами человека и экономическим развитием. Сам себя Томас Гремингер рассматривает в качестве «человека дела», отрытого для всего нового и с пытливым любопытством смотрящего на происходящее вокруг.

Будучи главным «хранителем мира в старом свете» он обязан уметь слушать и слышать своих партнеров и собеседников, стараясь по возможности встать на их сторону. Является ли он посредником? «Нет, на нечто подобное у меня не хватает терпения. Скорее я в прямом смысле эффективный менеджер с определенным политическим чутьём. А без этого просто невозможно руководить политической организацией, в которой работают около 4 тыс. человек».

И в самом деле, на его плечах лежит ответственность не только за создание соответствующих рамочных условий для организации и проведения в общей сложности 16-ти «полевых миссий» ОБСЕ, но и за обеспечение подведомственной ему структуры достаточными финансовыми ресурсами. Если и искать какой-то образ, наиболее точно описывающий его подход к работе, то наверное это будет образ капитана футбольной команды.

«Я не тот, кто забивает голы, но я тот, кто дергает за ниточки у средней линии, создавая условия для того, чтобы голы могли забивать другие», — говорит Томас Гремингер. Его природная способность легко и просто сходится и общаться с людьми делает его идеальным коммуникатором, способным перебросить мостик к любому, самому сложному контрагенту, партнеру и собеседнику.

«Мой швейцарский паспорт уж точно не помешал»

Когда в июле 2017 года 57 стран-членов ОБСЕ, выдвинули его кандидатом на должность Генсекретаря, эта организация находилась в весьма непростом положении. Постоянные стычки и разногласия между ее членами были тогда обычным делом. Начавшийся в 2014 году украинский конфликт отбросил старый свет едва ли не в эпоху холодной войны, европейскую архитектуру безопасности определяли старые и новые «разделительные линии».

ОБСЕ находилась в ситуации острого кризиса доверия, генеральный секретарь, представляющий страну НАТО, или же активно проталкивающий явно прокремлёвскую линию, был невозможен. Вот тогда и настал «звездный час» Томаса Гремингера. Во-первых, он был, что называется, «опытным дипломатом». На должности посла он успел собрать солидный опыт, руководя представительством Швейцарии при ОБСЕ. Кроме того, в кризисном 2014 году Берн как раз занимал позицию странового председателя Организации по безопасности и сотрудничеству.

Посредничество «Люди с востока Украины хотят мира и спокойствия» Александр Хуг занимал должность заместителя руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. И вот теперь он покидает свой пост. Автор: Кристоф Францен (Christof Franzen), телеканал SRF Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 немецкий (de) "Die Menschen in der Ostukraine wollen nur Ruhe und Frieden"

Конфедерация, тем самым, уже успела сформировать себе в этой части определенный и узнаваемый профиль. «Это был серьёзный козырь», — говорит Т. Гремингер, который в тот период председательствовал в Постоянном совете, директивном органе ОБСЕ. А насколько весомым фактором оказался его швейцарский паспорт? «Швейцария за рубежом воспринимается не только в качестве равноудалённого (посредника), но и как компетентный конфликтный менеджер. Мой швейцарский паспорт в такой ситуации уж точно не помешал».

Слышать сигналы и не допускать конфронтации

«ОБСЕ как таковая тоже смогла заработать себе репутацию хорошего конфликтного менеджера», — говорит 58-летний дипломат. «Мы очень хорошо умеем делать так, чтобы конфликты оставались „в рамках“, не превращаясь в сплошной пожар». Именно это, по его словам, и удалось сделать в рамках украинского конфликта: на востоке страны работает сейчас самая крупная «полевая миссияВнешняя ссылка» ОБСЕ. «Разумеется, можно сказать, что всего этого недостаточно», — говорит Т. Гремингер.

«Я сам, собственно, первый считаю так же. Однако без политической готовности (враждующих сторон найти выход из конфликта) даже такая организация, как ОБСЕ, наталкивается на очевидные границы возможного, по той простой причине, что у нее нет в руках санкционных и других инструментов принуждения. Особой материальной мотивации она тоже предложить не в состоянии, например, мы не можем никому пообещать вступления в ЕС».

Однако что ОБСЕ делать способна, так это улавливать позитивные сигналы сторон и правильно их интерпретировать. Затем ОБСЕ может предложить сторонам меры, которые позволят им «сохранить лицо», но при этом сделать все-таки шаг вперед. «Очень важно дать всем сторонам возможность вернуться домой с поднятой головой и „продать“ себя внутренней аудитории в качестве победителя».

Украинский конфликт: свет в конце тоннеля?

Что касается украинского конфликта, то применительно к нему Томас Гремингер предпочитает даже говорить уже о «свете в конце тоннеля». Сейчас стороны посылают в целом позитивные сигналы. Вполне можно себе представить, что ими будут сделаны шаги в сторону реализации Минских договорённостей, так что двусторонние отношения Киева и Москвы могли бы вступить в фазу улучшения. В любом случае «сейчас я говорю об этом более уверенно, чем еще в мае 2019 года, когда в рамках одного из своих докладов в Берне я оценил ситуацию на востоке Украины в качестве «полностью блокированной».

Обзор прессы Швейцарские СМИ: комментарии к украино-российскому обмену пленными «Обмен 35 украинских пленных на 35 российских стал результатом дипломатических усилий самых разных сторон»: швейцарское радио SRF. Этот контент был опубликован 7 сентября 2019 г. 23:54

Как говорит Т. Гремингер, сейчас очень важно изменить общий подход к деятельности ОБСЕ, выведя ее за пределы традиционной тематики конфликтов между Востоком и Западом. А для этого организация должна как бы сделать шаг назад и начать находить и реализовывать проекты, решение которые которых достижимо только совместными усилиями. Такими темами могут быть террористическая угроза или обеспечение кибер-безопасности.

«Такие досье дают нам шанс снова укрепить доверие между членами организации», — говорит швейцарский дипломат. Хорошая мина при плохой игре? Генеральный секретарь ОБСЕ говорит в ответ, что в настоящее время международное положение «выглядит весьма пессимистично и поэтому остаётся только делать, что возможно и дальше пусть будет, что будет, главное — продолжать противодействовать возникновению неконтролируемой эскалации». То есть в ближайшем будущем войны не будет, но будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется?

ОБСЕ и конфликт в Украине На востоке Украины стороны ищут поводов к войне Первый заместитель Главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг: стороны постоянно ищут поводы начать новую войну. Автор: Русская редакция SWI Swissinfo и газета «Der Bund»

Томас Гремингер убеждён, что сейчас ни одно государство не заинтересовано на полном серьёзе в том, чтобы континент охватила неконтролируемая эскалация вооруженного насилия. Очевидно также, что сейчас ни одно государство не в состоянии справиться с современными вызовами и угрозами в одиночку, в том числе США и Россия. «Нестабильность последних лет является лучшим доказательством необходимости углубления степени доверия и усиления кооперации между странами», — обтекаемо формулирует опытный дипломат Гремингер.

Перед сном с хорошей книгой

Первая половина дня подходит к концу, Томасу Гремингеру пора на поезд в сторону Цюрихского аэропорта — его ждут, как он говорит, «серьёзные дела в Вене». Может быть хотя бы в поезде у него будет немного времени для любимого занятия. Какого? «Когда у меня нет рабочего обеда, я предпочитаю просто съесть сэндвич в „приглядку“ со свежей газетой», — говорит он.

Обычно домой с работы дипломат приходит в лучшем случае в 20.00. «Самая большая проблема для меня — это „снизить обороты“ и суметь расслабиться и хорошо выспаться. Хорошая книга перед сном в этом смысле для меня лучший помощник». Свой мобильный телефон он не отключает никогда, но, по крайней мере, с собой на прикроватный столик он его не кладёт.

«ОБСЕ — это огромная машина, она работает и тогда, когда её шеф спит», — говорит Т. Гремингер, человек, неустанно сражающийся за мир в Европе, которому, как ему раньше казалось, никто и ничто не угрожает, особенно после окончания холодной войны. Год 2014-й показал, что в нашем мире возможно все, даже ранее немыслимое.



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