Офис компании Serafe AG, дочернего предприятия фирмы Secon AG, в городе Феральторф, кантон Цюрих.

(Keystone)

Компания SerafeВнешняя ссылка? Нет, не слыхал! И не удивительно, потому что эта компания только 1 января 2019 года пришла на смену фирме Bill AG, занимавшейся расчетно-кассовой деятельностью и организовывавшей сбор «медийной пошлины», за счет средств которой в Швейцарии финансируются общественные электронные негосударственные СМИ, в том числе национальное радио, телевидение и наш сайт швейцарского информационного иновещания SWI Swissinfo.

Напомним, что тариф «медийной пошлины» в Швейцарии начиная с нового 2019 года взимается по сниженному тарифу, который был сокращён с 450 до 365 франков в год. Однако это не единственная новация. Еще одно изменение касается фирмы, которая будет конкретно взимать этот сбор (юридически «медийная пошлина» не является налогом). Теперь вместо пресловутой компании Bill AG из Фрибура функционал расчетно-кассового оператора возьмёт на себя компания Serafe из города Феральторф (FehraltorfВнешняя ссылка), кантон Цюрих.

Этому событию предшествовала полуторагодичная переходная фаза подготовки, однако с 1 января 2019 года компания Serafe окончательно стала ответственной за сбор «медийной пошлины». Изменения коснутся и вообще всей системы аккумулирования финансов, идущих в доход общественных негосударственных (в Швейцарии нет государственных СМИ) средств массовой информации.

Компания Bill AG, которая в прошлом занималась всеми этими задачами, имела право сама контролировать, у кого дома стоит телевизор или радиоприёмник, и кто до сих пор не уплатил положенный годовой взнос. Теперь же такого рода информацию обязаны будут собирать общины/муниципалитеты и кантоны, передавая ее потом в распоряжение фирмы Serafe. «Эта (система) весьма отличается от того, что было раньше», — говорит пресс-секретарь компании Serafe Эрих Хайнен (Erich Heynen).

Новые рабочие места

Всего в компании Serafe в городе Феральторф сейчас работают 26 человек. Еще примерно сто человек занимаются приёмом телефонных звонков лиц, уплачивающих «медийный сбор» и имеющих какие-то в связи с этим вопросы.

Антон Муфф (Anton Muff), председатель правления общины Феральторф, весьма доволен тем обстоятельством, что на территории вверенного ему муниципалитета возникли новые рабочие места. «В общине, профиль которой формируется промышленным и ремесленным производством, важно буквально каждое новое рабочее место». Кроме того, он надеется, что теперь его община будет куда более известна по всей Швейцарии, чем раньше.



Русскоязычная версия материала подготовлена Игорем Петровым

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