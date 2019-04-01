«Давление, которое будет оказываться на Владимира Зеленского в ходе времени, оставшегося до второго раунда выборов, будет непривычно значительным». (Copyright 2019 The Associated Press. All Rights Reserved)

Все ведущие средства массовой информации Швейцарии анализируют итоги первого тура выборов в Украине. Читайте наш краткий дайджест основных мнений.

Газета NZZ. «По данным центральной избирательной комиссии выборы прошли относительно спокойно и без помех. Некоторые из кандидатов указывали на отдельные нарушения законодательства, но высказывавшиеся накануне выборов опасения на предмет столкновений с националистами или возможных провокаций не оправдались. Впервые с 2010 года выборы вновь проходили в регионах Луганск и Донецк, разделенных линией фронта на Донбассе. И тем не менее, на общий ход выборов бросили тень многочисленные спекуляции относительно возможной покупки голосов и выборных фальсификаций.

Значительное количество кандидатов в президенты указывало не только на политический плюрализм. Многие из этих претендентов на должность президента были выдвинуты в качестве спойлеров Порошенко или Тимошенко. Предвыборная борьба велась более чем грязными методами, многие опасались, что такая же логика будет заметна и в рамках организации процесса подсчета голосов. Для Юлии Тимошенко результаты выборов являются огромным разочарованием, можно даже сказать катастрофой. Еще два месяца назад «непотопляемая» политическая деятельница считалась основным фаворитом. Вплоть до момента объявления актёра Владимира Зеленского о том, что он намерен побороться за президентство, она вполне могла рассчитывать на победу.

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Горьким стало для неё это поражение не только потому, что тем самым Ю. Тимошенко, по всей видимости, истратила свой последний шанс на возвращение в большую политику, а еще и потому, что на этот раз она ни единого аспекта не отдала на волю случая, предложив избирателям весьма подробно разработанную предвыборную программу. В рамках этой программы она пообещала провести качественную реорганизацию всего политического порядка в стране, стремясь тем самым избавиться от имиджа беспринципного политикана. Содержались в программе и новые предложения по разрешению конфликта на Донбассе. Одновременно ее экономическая программа носит черты беспощадного популизма.

Что касается Петра Порошенко, действующего президента, то ему удалось нарастить свой потенциал к выборам. Он также в последние месяцы сумел укрепить свои позиции, пусть даже попытка извлечь политический капитал из инцидента в Азовском море вначале не дала желаемых результатов. Однако ему далось собрать вокруг себя националистические силы и представить себя гарантом дальнейшей украинизации общества. Признание Константинополем независимости украинской православной церкви стало заметным вкладом в укрепление его позиций, наряду с языковым вопросом. В конечном итоге его общественная поддержка, несмотря на упреки в ведении им предпринимательской деятельности и на скандалы, связанные с ВПК, базировалась на понимании того факта, на фоне неопределенности Зеленского и эмоциональной импульсивности Тимошенко он является меньшим злом.

И тем не менее большинство голосов получил В. Зеленский, поддержка кандидатуры которого стала предупредительным сигналом в сторону элит. Он тоже выступает в пользу «западной интеграции» Украины и за восстановление её территориальной целостности в рамках возвращения в состав страны самопровозглашённых и поддерживаемых Россией Луганской и Донецкой «республик» и полуострова Крым, отторгнутого Москвой. Окончательное же решение насчет того, кто будет руководить Украиной, будет принято 21-го апреля. И какого-либо «щадящего периода» новый президент не получит. Уже в октябре в стране пройдут перевыборы парламента, очень могущественного и влиятельного института».

Политика безопасности Украина - долгосрочный приоритет внешней политики Швейцарии Для Швейцарии Украина могла бы стать флагманом миротворческой и посреднической политики Конфедерации, своего рода «вторым Косово». Автор: Русскоязычная редакция SWI Swissinfo и агентство Keystone-SDA

Газеты Der Bund и Tages Anzeiger. «Вчерашние выборы считаются самой значимой проверкой общественного мнения после проевропейских протестов в Киеве пять лет назад. Восстание, во время которого погибли более ста человек, привело к смене власти в 2014 году. Тогда же богатый предприниматель Петр Порошенко победил на выборах после падения и бегства Виктора Януковича в первом раунде выборов с результатом в 55% голосов избирателей. Сегодня многие граждане страны упрекают его в том, что он не прекратил войну и что его политический курс привел к дальнейшему обострению проблемы бедности. В зоне военных действий на Донбассе с тех пор погибли уже 13 тыс. человек.

Владимир Зеленский, с одной стороны, заявил, что мог бы себе представить диалог с Москвой. Из самой Москвы также поступили соответствующие сигналы. При этом актёр и комик утверждал неоднократно, что он является самостоятельной фигурой и что он намерен держаться подальше от старой политической элиты страны. В. Зеленскому приписывают близкие контакты с олигархом Игорем Коломойским, поскольку актёр работает на принадлежащем Коломойскому телеканале, однако сам Зеленский наличие у него каких-либо связей такого рода отрицает. По сообщениям СМИ от марта 2018 года Игорь Коломойский переехал на ПМЖ в Израиль в связи со следствием, ведущемся в его отношении в Украине. Олигарха подозревают в вовлечённости в организованную преступность.

На выборах в Украине работали сотни наблюдателей от ОБСЕ, организации, которая накануне выборов высказывала беспокойство в связи с обеспечением безопасности журналистов. Многим зарубежным журналистам, в том числе и из стран ЕС, было отказано в аккредитации на выборах. Не допустила Украина и наблюдателей на выборах из России. Москва резко осудила этот факт. Со стороны Швейцарии наблюдением на выборах занималась депутат парламента Швейцарии от партии социалистов Маргарет Кинер Неллен».

Швейцарское общественное немецкоязычное телевидение SRF. «Политический новичок Владимир Зеленский обогнал судя по последним данных всех своих конкурентов, включая нынешнего президента Петра Порошенко и бывшую министра внутренних дел Юлию Тимошенко. Актёр и комик сумел получить в свою поддержку столько голосов, сколько оба его ближайших преследователя вместе. И пусть 41-летний В. Зеленский далеко еще не выиграл президентский марафон, его успех уже следует интерпретировать в качестве отказа (народа Украины) поддерживать старую политическую элиту.

Что Порошенко, что Тимошенко, оба они в этой предвыборной кампании выглядели кандидатами с не очень-то значительным количеством свежих идей. Так что в том, что Зеленский сумел получить такую поддержку, они должны обвинять себя самих. Самому же Зеленскому, хорошо известному в народе благодаря своим телевизионным шоу, достаточно было даже не убедить народ в преимуществах своей программы, сколько как можно более точно отделить себя от остальных кандидатов.

Полученные им результаты показали правильность такой стратегии. Кроме того, для украинского общества, уставшего от войны на Востоке и от экономического кризиса, атмосфера, которую распространял Зеленский в рамках своей предвыборной программы, оказалось «бальзамом на раны». Давление, которое будет оказываться на Владимира Зеленского в ходе времени, оставшегося до второго раунда выборов, будет непривычно значительным. Понятно, что нынешний президент, стараясь удержаться у власти, проведет эти три недели с полной отдачей. За прошедшие годы он накопил значительное количество врагов, чтобы вот так просто взять и отдать власть.

Поэтому после того, как стали известны результаты первого раунда, Петр Порошенко сразу выступил с новой стратегией, реализация которой должна решить задачу возвращения под украинский контроль полуострова Крым и областей на Востоке. Он напрямую обратился к молодым избирателям в возрасте до 30 лет и заявил, что понимает их недовольство увязшими реформами, однако это вряд ли мотивирует молодых избирателей отдать ему свои голоса. Для них носителем новых надежд, без сомнения, является Владимир Зеленский».

Посредничество «Люди с востока Украины хотят мира и спокойствия» Александр Хуг занимал должность заместителя руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. И вот теперь он покидает свой пост. Автор: Кристоф Францен (Christof Franzen), телеканал SRF Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 немецкий (de) "Die Menschen in der Ostukraine wollen nur Ruhe und Frieden"

Франкоязычная газета Le Temps. Владимир Зеленский был явным фаворитом этого СМИ, но не в том смысле, что она предсказывала ему уверенную победу, а по непропорционально большому количеству посвященных ему публикаций. За три дня до выборов газета поместила большой материал, озаглавленный «Сумасшедшая компания актера Зеленского». В день выборов читатели получили итоговую публикацию «Выборы в Украине: станет ли актер президентом?». И наконец, сегодня газета публикует статью «Актер Зеленский против президента Порошенко во втором туре».

Такое подробное освещение хода выборов не удивительно: журналист Le Temps постоянно живет в Киеве и держит руку на пульсе событий. Он смотрит украинское телевидение и не мог не подметить, что Петр Порошенко в субботу появился на телеэкране во время церковной службы в Киеве, высказавшись, «в окружении политических сливок общества и военных», в поддержку будущего вступления Украины в ЕС и в НАТО, и это «несмотря на то, что все политические заявления запрещены в день накануне выборов».

«Владимир Зеленский, в свою очередь, в субботу получил выгоду от трансляции по телевидению ряда своих прежних юмористических выступлений и документального фильма, посвященного Рональду Рейгану, актеру, избранному президентом Соединенных Штатов в 1981 году, чей голос дублировался кандидатом. Эти трансляции обеспечил телеканал „1+1“, собственность олигарха Игоря Коломойского, противника Петра Порошенко. Несмотря на сомнения критиков относительно его способностей политического управленца и несмотря на неопределенность его программы, этот нетипичный кандидат в полной мере выиграл от демонстративного отказа пользоваться поддержкой старой политической элиты. Эта тенденция становится преобладающей в мире, но в Украине она сейчас проявилась особенно ярко, особенно после многих лет экономических трудностей и коррупционных скандалов».

Швейцарский общественный телевизионный франкоязычный телеканал RTS. Этот телеканал в своих новостных выпусках несколько раз отметил, что «комедиант впервые примерил костюм серьезного человека». В своём эфире канал дал возможность высказаться гражданам Украины, которые выходя с избирательных участков, говорили, что надеются на «сближение с Европой и на то, что удастся сохранить все, что нам удалось достичь в последние годы, а также на искоренение коррупции».

Газета Tribune de Genève. Это средство массовой информации информирует о выборах как о «дуэли между подмастерьем в политике и опытным президентом. Петр Порошенко, человек, вложивший значительные средства в свою предвыборную кампанию, не сказал ещё своего последнего слова. Ему надо отдать должное в плане усилий, которое действующий президент приложил для реализации проекта „безвиз“, для проведения структурных реформ экономики, финансовую стабилизацию страны и для защиты от агрессии России. Тем не менее, он очень ослаблен неудачами в реформе судебной системы и многочисленными коррупционными скандалами». «Без ударов ниже пояса Порошенко не сможет надеяться на победу», — приводит газета мнение одного из украинского эксперта Никиты Потураева.

Газета Le Matin. Сообщая о результатах первого тура, она в общем-то не сказала ничего нового, оговорившись, правда, случайно или намеренно, написав, что «актер Зеленский опережает уходящего главу государства Порошенко». «Если его (Зеленского) сторонники видят в нем новое лицо на склеротическом политическом небосклоне Украины, то его оппоненты, в том числе и нынешний президент, обвиняют его в том, что он является марионеткой злокозненного олигарха Игоря Коломойского, врага Петра Порошенко. Сам Зеленский это отрицает». Что касается результатов второго тура выборов, а тем более возможной политики главы государства в ходе следующего президентского срока, то тут франкоязычная пресса Швейцарии от каких-либо прогнозов предпочла воздержаться.



Обзор подготовили Людмила Клот, Игорь Петров.

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