Участники протестного «Марша за жизнь» / «Marsch fürs Läbe» перед зданием швейцарского федерального парламента в сентябре 2018 года. (Keystone / Anthony Anex)

В Швейцарии, как и в большинстве европейских стран, аборты легальны. Такие дикие случаи как в Сальвадоре, где женщин преследуют даже за выкидыши, здесь невозможны. Опубликованная американским НПО «Центр репродуктивных прав» (Center for Reproductive Rights) карта показываетВнешняя ссылка, что в странах условного севера к абортам относятся куда более либерально, нежели в государствах условного юга.

Например, в Египте на аборты наложен абсолютный запрет. Точно такая же ситуация наблюдается в странах Латинской Америки, например в Сальвадоре, где действует самое жесткое в плане регулирования абортов законодательство. Десятки женщин подвергаются в таких странах преследованиям и общественной травле в случае если женщины пытаются, в ужасных условиях, произвести аборт и даже если у них случается спонтанный выкидыш.

Аналогичный с ситуацией в Сальвадоре феномен наблюдается и в других странах Центральной и Южной Америки, в которых радикально-клерикальные круги в последние месяцы и годы последовательно усиливают свою борьбу против прав женщин на репродуктивную свободу. Нечто похожее можно наблюдать местами и в США — там наступление на права женщин в плане свободы абортов идет сразу в нескольких штатах.

Голоса против абортов в Швейцарии Конец инфобокса

В Швейцарии на завтра 14-ое сентября такие же клерикальные круги в лице организации «Марш за жизнь» («Marsch fürs Läbe» / «Marsch für das Leben»)Внешняя ссылка готовят в Цюрихе проведение манифестации против права женщины производить аборты и самой решать, что ей делать со своей беременностью.

В феврале 2019 года это движение направило в адрес федерального правительства петицию, подписи под которой поставили без малого 25 тыс. человек. По мнению авторов петиции клиники и соответствующие властные структуры сознательно скрывают и вуалируют «теневые стороны практики совершения абортов в Швейцарии». Поэтому федеральные власти должны потребовать от них более активно и наглядно информировать общественность о «болезненных социальных и медицинских последствиях абортов».

Низкие показатели Конец инфобокса

В рамках весенней сессии швейцарского федерального парламента депутат большой его палаты, Национального совета, от консервативной «Швейцарской народной партии» (SVP) Франц Руппен (Franz Ruppen) Внешняя ссылкапотребовал от правительства предоставить ответ на вопрос о том, намерен ли кабинет как-то отреагировать на эту петицию.

В ответ правительство сообщило, что ему «пока не известны какие-то слабые места или лакуны в существующем процессе организации просветительской и информационно-консультационной работы в сфере планирования семьи, в том числе и в части, касающейся абортов», а потому кабинет «не считает нужным рассматривать целесообразность реализации каких-либо корректирующих мер, тем более, что в международном зачёте Швейцария отличается весьма низкой степенью распространённости такого способа прерывания беременностей».



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Условия абортов в Швейцарии Конец инфобокса

Швейцарский УК разрешаетВнешняя ссылка проводить аборты на сроках до 12-ти недель при соблюдении следующих условий:

— Прерывание беременности путем аборта должно проходить на основании письменного заявления женщиныВнешняя ссылка, решившейся на такой шаг. В этом заявлении должно быть указано, что решение об аборте было принято исходя из создавшегося «безвыходного / критического положения или сложной жизненной ситуации».

— Лечащий врач обязан провести с пациенткой всестороннюю беседу и проинформировать ее о всех возможных, в том числе и негативных последствий аборта.

— Женщина, принявшая решение провести аборт, должна быть проинформирована о существовании находящихся у нее в распоряжении бесплатных источников консультационной информацииВнешняя ссылка о всех медицинских и правовых аспектах операции по прерыванию беременности, а также о возможности отказаться от родившегося ребенка и передать его властям для запуска процедуры его усыновления.

— В случае, если женщина, решившаяся на аборт, находится в возрасте моложе 16-ти лет, то она должна в обязательном порядке пройти консультацию в соответствующем специализированном ведомстве.

Методы Конец инфобокса

Прерывание беременности может быть проведено самыми разными методами. Чаще всего в Швейцарии практикуется медикаментозный аборт (74%). Этот метод обычно практикуется на сроках до 9 недель. К хирургическим вмешательствам в Швейцарии прибегают в среднем в 26% случаев.

Поздний аборт Конец инфобокса

В Швейцарии 95% всех абортов производятся в срок до трёх месяцев. Аборт по истечении 12-недельного срока допустим, еслиВнешняя ссылка роды могут стать неприемлемой угрозой для телесного или психического здоровья женщины. В 2018 году такие аборты в Швейцарии производились 528 раз (из в целом 10 457 абортов).

Кто решается на аборт? Конец инфобокса

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В Швейцарии любой аборт должен быть зарегистрирован в соответствующих органах власти, поэтому Конфедерация обладает довольно-таки надёжной и точной статистикой на предмет того, сколько в стране проводится экстренных прерываний беременности. При этом власти отдельно внимательно следят за соблюдением правил защиты частной информации. Стоимость проведения аборта обычно оплачивается медицинской страховкой ОМС.

28-го сентября в мире отмечается «Международный день безопасного аборта» (International Safe Abortion Day). Конец инфобокса

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