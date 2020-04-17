



Освобождение было осуществлено несмотря на объявленное правительством Украины чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса.

(Keystone / Yevgen Honcharenko)

Как сообщает МИД Швейцарии в своем официальном коммюнике (оригинал на немецком языке по ссылкеВнешняя ссылка) «Швейцария приветствует тот факт, что спустя три месяца после последнего крупного освобождения пленных Киевом и территориями, не находящимися под контролем правительства Украины, 16 апреля 2020 года произошло еще одно освобождение пленных. Швейцарские дипломаты смогли внести по линии ОБСЕ значительный вклад в подготовку этого освобождения».

Как уточняет швейцарское внешнеполитическое ведомство, «16 апреля 2020 года было освобождено в общей сложности около 40 пленных с территорий как контролируемых правительством в Киеве, так и с территорий районов Украины, под контролем киевского правительства не находящихся. Освобождение было осуществлено несмотря на объявленное правительством Украины чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса. Заинтересованные стороны заранее согласовали соответствующие меры предосторожности и защиты».

Дипломатия Швейцарка Хайди Грау назначена Специальным представителем ОБСЕ по Украине Хайди Грау назначена Спецпредставителем ОБСЕ по Украине. Она возьмет на себя центральную роль в поисках выхода из конфликта в Восточной Украине. Автор: Русскоязычная редакция SWI Swissinfo и агентство Keystone-SDA

По информации МИД Швейцарии «обмену предшествовали интенсивные переговоры и консультации в рамках Рабочей группы по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы. В состав Трехсторонней контактной группы входят Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Российская Федерация и Украина. С января 2020 года переговоры возглавляет посол Швейцарии Хайди Грау в качестве Специального посланника Председателя ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группы».

Швейцария привержена мирному урегулированию



«Рабочая группа по гуманитарным вопросам работает под председательством швейцарского координатора посла Тони Фриша и, как правило, собирается в Минске каждые две недели. Последнее крупное освобождение пленных, о котором велись переговоры в рамках ОБСЕ, состоялось 29 декабря 2019 года. Тогда всего было освобождено около 250 человек. С начала марта 2020 года в связи с ограничениями, введенными в ситуации пандемии коронавируса, все переговоры ведутся по видеосвязи.

Помимо решения вопросов освобождения пленных, рабочая группа также ведет переговоры в поисках решений других гуманитарных проблем. К числу наиболее важных вопросов относятся розыск и идентификация пропавших без вести лиц, а также улучшение работы пунктов пересечения гражданскими лицами линии соприкосновения». МИД Швейцарии напоминает, что «вооруженный конфликт на востоке Украины продолжается уже шесть лет и, по данным ООН, уже унес более 13 тыс. человеческих жизней. Швейцария привержена мирному урегулированию конфликта на востоке Украины и стремится к деэскалации и диалогу, в частности, под эгидой ОБСЕ.

В рамках своей приверженности политике мира Швейцария назначила в январе 2020 года посла Хайди Грау на должность Специального посланника Председателя ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группы. Кроме того, с весны 2015 года швейцарский посол Тони Фриш занимает должность Координатора Рабочей группы по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы».



Кризисная дипломатия Посол Швейцарии в Киеве: «Безопасность Украины — это и наша безопасность»! Поиск выхода из конфликта в Восточной Украине очень важен и для Швейцарии, и для всей Европы. Таково мнение посла Швейцарии в Киеве Клода Вильда. Автор: Ева Хирши (Eva Hirschi) Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 немецкий (de) "Die Sicherheit der Ukraine ist auch unsere Sicherheit"

Дипломатия и посредничество Швейцарский дипломат Тони Фриш и обмен пленными в Украине Почти три года швейцарский дипломат Тони Фриш вел переговоры в Украине, и вот теперь Киев и пророссийские сепаратисты обменялись пленными. Автор: Зита Аффентрангер (Zita Affentranger), газета «Тагес-Анцайгер»



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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