Свет мой зеркальце заднего обзора, скажи, в самом ли деле объекты в зеркале кажутся расположенными ближе, чем на самом деле? С 1 января 2019 года пожилые водители будут обязаны проходить диспансеризацию не с 70, а с 75 лет. (Keystone)

Новые законы и законодательные акты, вступающие в силу, касаются всех, и поскольку незнание закона не освобождает от ответственности, то лучше быть предупреждённым, то есть вооружённым новейшей информацией из области законотворчества и юриспруденции. В нашем материале вы узнаете, какие законы вступают с нового года в силу в Швейцарии и убедитесь, что законотворчество отнюдь не тождественно все новым и новым запретам.

«Федеральный закон о статусе иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Швейцарской конфедерации» (Ausländergesetz): Внешняя ссылкаИностранные граждане, желающие возобновления выданного им ранее вида на жительство категории, должны будут с нового 2019 года соответствовать ряду новых критериев в плане своего «хорошего поведения». В частности, они не должны нарушать основополагающих норм в области обеспечения общественных порядка и безопасности, а также уважать положения Основного закона, Конституции страны. Кроме того, претенденты на возобновление такого вида на жительства должны иметь постоянный источник дохода, а также обладать знанием языка страны пребывания в адекватной мере.

Тот, кто откровенно нарушает такого рода критерии и демонстрирует неготовность к общественной интеграции, может быть принуждён к подписанию «Интеграционного соглашения» (Integrationsvereinbarung), в котором все основные вышеперечисленные критерии могут быть закреплены в качестве целей, обязательных к достижению. В противном случае могут последовать санкции: лицо с видом на жительство категории «C-Ausweis», могут быть «разжалованы» до положения иностранца с видом на жительство категории «B-Ausweis».

Законодательство в области защиты интересов детей, юношества и лиц, достигших совершеннолетнего возраста (Kindes- und Erwachsenenschutzrecht):Внешняя ссылка Специалисты в области воспитательной и образовательной работы, включая педагогов и учителей, обязаны сообщать «куда следует» в случае наличия обоснованного подозрения относительно возможных фактов сексуального и иного домогательства, направленных на лиц несовершеннолетнего возраста. В прошлом делать это обязаны были только профессиональные учителя и преподаватели, а также социальные работники. Теперь эта обязанность распространена также на сотрудников и сотрудниц детских садов, культурных центров, музыкальных школ и детских и юношеских спортивных школ.

Еще одна важная правовая новация касается врачей, юристов, психологов. В прошлом они могли не «сигнализировать» случаи возможных сексуальных домогательств до детей со ссылкой на свою обязанность хранить в тайне информацию, которую они получили в рамках отношений врач-пациент. Сообщать в правоохранительные органы они могли только уже после свершившихся противоправных деяний. Теперь принципы «профессиональной тайны» не могут быть препятствием на пути сообщения в компетентные органы о случаях нанесения ущерба интересам лиц, не достигших совершеннолетнего возраста.

Музыкальные педагоги будут обязаны сообщать «куда следует» в случае, если у них возникнет обоснованное подозрение в наличии фактов сексуального домогательства или сексуально окрашенного насилия в отношении несовершеннолетних лиц. (Keystone)

Правила дорожного движения (Strassenverkehrsgesetz): Внешняя ссылкаНовая редакция швейцарских ПДД позволяет «водителям в возрасте» на пять лет дольше находиться за рулём своих автомобилей. Раньше обязательный медицинский осмотр на предмет их приспособленности к вызовам и угрозам, с которыми обычно водители сталкиваются на дороге, они должны были проходить по достижении 70-летнего возраста.

В соответствии с новой редакцией ПДД делать эти они будут обязаны только с 75-летнего возраста. Затем такие диспансеризации пожилые водители будут обязаны проходить каждые два года. Почему была введена такая норма? По мнению правительства Швейцарии, современные швейцарцы в возрасте 70-ти лет находятся в массе своей все еще в прекрасном состоянии, и в любом случае состояние их здоровья находится на куда более высоком уровне по сравнению с их сверстниками, достигавшими данного возраста полвека назад.

Федеральный Закон «О вспомогательных репродуктивных технологиях и репродуктивной медицине» (Fortpflanzungsmedizin-Gesetz): Внешняя ссылкадети, зачатые in vitro от спермы анонимных доноров должны в упрощённом порядке получать доступ к информацииВнешняя ссылка об их биологических родителях, как правило, речь идет о личности биологического отца. Заявка на получения всей релевантной информации может быть теперь направлена по электронной почте, лично приезжать в Берн и приходить на приём в Федеральное ведомство записи актов гражданского состояния (Eidgenössisches Amt für Zivilstandswesen) больше уже не нужно.

Напомним, что именно это ведомство обязано в течение 80-ти лет хранить информацию о донорах спермы. Впрочем, запрета на такой приход тоже никто не издавал, кто хочет, может сделать запрос лично. Лицо, не достигшее 18-летнего возраста и желающее узнать, кто является его биологическим отцом, должно в любом случае направить в указанное федеральное ведомство письменный запрос.

Начиная с 2001 года анонимное донорство спермы в Швейцарии находится под запретом. Лица в возрасте до 18 лет, желающие получить эти, или другие сведения, например, результаты медицинских тестов и анализов донора, должны доказать наличие обоснованной необходимости и потребности в такой информации. Например, результаты медицинских анализов донора могут потребоваться данному лицу для того, чтобы прояснить состояние своего собственного здоровья.

Федеральный закон «О налоге на добавленную стоимость» (Mehrwertsteuer-Gesetz): Внешняя ссылкав этой области введена новелла, которая напрямую затронет всех тех, кто совершает покупки онлайн в интернет-магазинах США. Теперь на все эти товары будет взиматься НДС (MWSt). Кроме того, все онлайн-компании с торговым оборотом от 100 тыс. франков, занимающиеся торговлей с заокеанскими поставщиками, обязаны теперь взимать со швейцарских клиентов НДС по действующим в Швейцарии нормам и тарифам.

Цель: сделать менее привлекательным шоппинг на таких сайтах, как Amazon, розничные цены на которых, особенно по сравнению с ценами в швейцарских магазинах, все еще являются более чем конкурентоспособными. Кроме того, начиная с 26 декабря 2018 года швейцарским клиентам больше нельзя будет заказывать товары с доставкой в Швейцарию на таких сайтах, как Amazon.com, и в других сетевых онлайн-магазинах, хостинг которых осуществляется за пределами ЕС, за исключением электронных книг (E-Books) и мобильных программ-приложений (App).

Закон о «стирке после полудня» (Waschen-über-Mittag-Gesetz):Внешняя ссылка еще одна законодательная новация является даже скорее не собственно новым закономВнешняя ссылка, но неким социальным процессом, дошедшим до определённой степени развития. Дело в том, что в Швейцарии давно уже отмечен факт резкого скачка энергопотребления в послеполуденные часы. Потому целый ряд швейцарских энергокомпаний просто начал запрещать с недавних пор пользоваться в это время дня стиральными машинами и электрическими сушильными агрегатами.

А в некоторых городах кантонов Золотурн и Аргау в период с 11 до 12 часов дня все сушильные и стиральные машины, не важно, расположены ли они в квартирах или в общественных стиральных помещениях в подвалах, просто явочным порядком отрубались от электричества. Однако с 1 января 2019 года в Швейцарии вступает в силу новая редакция Федерального закона «Об электроэнергетикеВнешняя ссылка» (Stromversorgungs-Gesetz), в котором указано, что каждый жилец данного жилого дома должен давать свое официальное согласие на такого рода ограничения.

В случае предоставления данным лицом такого разрешения счет за электричество, направляемый ему к оплате, будет более скромным. Многие энергокомпании не видят в этом для себя никаких проблем, с учетом того, что в последнее время характер использования жителями Швейцарии энергоресурсов качественно изменился: привычка готовить во второй половине дня сразу после обеда в значительной степени исчезла.



Русскоязычная версия текста: Игорь Петров

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