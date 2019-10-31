(SRF-SWI)

Российская сотрудница швейцарского консульства в Москве годами незаконно присваивала деньги, обворовывая своего работодателя: расследование швейцарского радио SRFВнешняя ссылка. Этот вопиющий случай заставляет еще раз поставить вопрос о том, насколько эффективны механизмы контроля за деятельностью швейцарских властей и чиновных структур, существующих на деньги налогоплательщиков.

Российская сотрудница швейцарского консульства в Москве Наталья П. годами, а точнее 17 лет подряд, незаконно присваивала деньги, обворовывая своего работодателя. Таковы данные расследования, проведенного общественным национальным швейцарским радио SRF. А погорела преступница, как это часто бывает, на сущей мелочи.

Репортаж Как в Москве прошло открытие нового здания швейцарского посольства Хотя сотрудники посольства начали обживать новое здание еще в сентябре прошлого года, торжественную церемонию решили провести именно сейчас. Автор: Анна Митрофанова, Москва, специально для swissinfo.ch

Швейцарский гражданин был намерен заключить брак с гражданкой Российской Федерации, для чего ему пришлось заполнить большое количество самых разных формуляров и уплатить ряд сборов и налогов. При этом ему вдруг бросилась в глаза сумма, которую он уплатил, но официальной квитанции не получил. Швейцарец обратился в посольство Конфедерации.

Мнимая больная

Руководство дипмиссии немедленно начало служебное расследование, по итогам которой и оказалось, что вышеуказанная Наталья П. уже 17 лет подряд занималась незаконным присвоением денежных средств путём, например, выставления лицам, желающим оформить брак в консульстве, фиктивных счетов, которые потом исчезали в общей массе настоящих счетов. Но больше всего денег она присвоила при помощи фальшивых медицинских услуг.

Наталья П. имела медицинскую страховку, которую ей оформил её работодатель, швейцарское посольство. Официально заявив, что больна онкологическим заболеванием, она получила в итоге в совокупности от своего страхователя «возмещение» якобы понесенных ею медицинских расходов на сумму в 80 тыс. франков или почти 5 миллионов рублей.

В разговоре с швейцарским радио SRF Наталья П. отвергает все упреки в свой адрес. Перейдя в наступление, она утверждала, что все это есть ни что иное как заговор против нее лично, что она, якобы, подвергалась травле в посольстве, и что сам посол Ив Россье ее, де, домогался с недвусмысленными целями. Кроме того, по ее словам, посол сам «сотрудничает с российскими спецслужбами и мафией».

Открытые вопросы

Швейцарское внешнеполитическое ведомство, как сообщает радио SRF, рассмотрело внимательно ситуацию, перепроверило обвинения в адрес посла Швейцарии в России Ива Россье и отвергла их как несостоятельные. В письменном ответе на запрос Radio SRF МИД Швейцарии подчеркивает, что и сам посол, и его команда в Москве пользуются полной поддержкой и абсолютным и безусловным доверием Берна.

МИД Швейцарии подтвердил также факт незаконного присвоения общественных денежных средств сотрудницей консульства, подтвердив все то, о чем речь шла выше. Тем не менее, радио SRF задается вопросом, «как так могло произойти, что посольство годами не замечало факта присвоения средств и таких махинаций? Кроме того, какие выводы стоит сделать из этого случая применительно к другим швейцарским дипмиссиям за рубежом?»



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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