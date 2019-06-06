Материалы, полученные от российской стороны, должны были дезавуировать доклад депутата швейцарского парламента от партии социалистов Андреаса Гросса по делу С. Магнитского. На фото: Андреас Гросс в зале заседаний швейцарского парламента 23 сентября 2015 года.

(Keystone / Lukas Lehmann)

Продолжается история с осужденным швейцарским следователем Виктором К. По сообщениям СМИ Швейцарии в Москве он хотел получить данные, способные дезавуировать доклад по делу Магнитского, подготовленный видным швейцарским парламентарием от партии социалистов Андреасом «Анди» Гроссом.

Как мы уже вчера сообщали, Федеральный уголовный суд Швейцарии в городе Беллинцона (кантон Тичино) приговорил бывшего сотрудника Федеральной прокуратуры Швейцарии Виктора К. к условному денежному наказанию, эквивалентному 60-ти дням пребывания «за казённый счет» в местах лишения свободы из расчета 150-ти франков в день. Суд нашел Виктора К. виновным в получении взятки и в злоупотреблении служебным положением.

В качестве такого «злоупотребления» судья квалифицировал даже не пресловутую охоту на медведя на Камчатке, а его поездку в Москву в 2016 году, в ходе которой Виктор К. надеялся получить о своего партнера Саака Карапетяна, который с 2006 по 2016 годы занимал должность начальника Главного управления международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры России (погиб 3 октября 2018 года в Костромской области в результате крушения частного вертолета, — прим. ред.). «важный документ, получения которого швейцарская сторона ждала уже несколько лет». Подробности ниже.

Право и порядок Для швейцарского следователя охота на медведя обернулась приговором Бывший сотрудник Федеральной прокуратуры, курировавший «российское досье», осужден за получение взятки и злоупотребление служебным положением. Этот контент был опубликован 5 июня 2019 г. 11:11 Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 английский (en) Swiss federal official guilty of accepting benefits on bear hunt

«Дезавуировать доклад Андреаса Гросса»

И вот теперь швейцарская пресса сообщаетВнешняя ссылка, что это должен был бы быть за документ и с какой целью. Как утверждал Виктор К. на допросах в ходе следствия, эти материалы, полученные от российской стороны, должны были «дезавуировать доклад депутата швейцарского парламента от партии социалистов Андреаса Гросса по делу С. Магнитского». Напомним, что до 2015 года Андреас Гросс был депутатом швейцарского парламента и представителем от Швейцарии в Совете Европы.

В 2013 году он составил доклад по обстоятельствам смерти российского аудитора Сергея Магнитского, работавшего в консалтинговой компании Firestone Duncan американского инвестора Уильяма Браудера и вскрывшего существование схем хищения бюджетных средств через незаконный возврат налогов, организованных, по его словам, высокопоставленными российскими чиновниками и силовиками. Находясь под арестом, С. Магнитский умер в изоляторе «Матросская тишина» за семь дней до истечения одногодичного срока, в течение которого его могли законно удерживать без суда.

Смерть Магнитского вызвала широкий международный резонанс и стала поводом для принятия в 2012 году в США и позднее в Канаде «Закона Магнитского», который ввёл, в том числе под влиянием лоббистской работы У. Браудера, персональные санкции в отношении лиц, «ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России». Изначально закон был направлен против лиц, которые, по данным американских властей, были причастны к смерти Магнитского. Российские власти выступили с осуждением принятых странами Запада мер, отрицают обвинения Магнитского и считают его самого причастным к коррупции.

«Допрос длился целый день»

Через три года после появления доклада А. Гросса в ноябре 2016 года депутат был допрошен в швейцарской федеральной прокуратуре. Допрос, который продолжался целый день, вел сам Виктор К. По данным швейцарских СМИ, входящих в частный швейцарский издательский холдинг Tamedia, позже А. Гросс вспоминал, что разговор с Виктором К. протекал очень «напряженно и на повышенных тонах». По словам А. Гросса, он пытался донести до Виктора К. мысль о том, что российская генеральная прокуратура не является партнёром швейцарских правоохранителей в решении этой проблемы, но что она сама является частью проблемы. «Российская прокуратура есть часть преступной схемы», — утверждал А. Гросс, который признавал, что такие реалии «находятся для швейцарского сознания за пределами представимого»

«Российская прокуратура есть часть преступной схемы, а для швейцарского сознания это находится за пределами представимого». Андреас Гросс Конец цитаты

А несколькими месяцами ранее Виктор К. как раз побывал на медвежьей охоте и получил, по всей видимости, от российской стороны информацию, которую он должен был использовать в разговоре с Андреасом Гроссом. Отвечая на вопросы уже швейцарского следствия Виктор К. подтвердил, что «считал доклад А. Гросса по делу Магнитского неправдоподобным, и что швейцарский депутат на сто процентов попался на крючок американского инвестора У. Браудера, доклад же Гросса рассматривался общественностью как полностью соответствующий действительности».

По мнению Виктора К. швейцарская федеральная прокуратура должна была бы уже давно прекратить свои следственные мероприятия по делу Магнитского, но для того, чтобы добиться этого, для начала «мы должны были дезавуировать доклад Андреаса Гросса по этому делу, представленный на рассмотрение Совета Европы». Значит ли это, задаются вопросом швейцарские СМИ, что сотрудник швейцарской федеральной прокуратуры хотел дезавуировать работу швейцарского парламентария? По мнению адвоката Виктора К. Доминика Неллена речь шла «о постановке критических вопросов и о необходимости подтверждения достоверности всего того, о чем шла речь в докладе, а для того, чтобы провести опрос автора доклада необходимо было собрать все аргументы и контраргументы по этому делу. В рамках „медвежьей охоты“ обсуждался не только случай Магнитского».

Эксклюзив Браудера допросили в женевском аэропорту Британский инвестор Билл Браудер был допрошен в Женеве швейцарскими пограничными органами. В Женеве Браудер участвовал в правозащитном саммите. Автор: Вероника ДеВор (Veronica DeVore) Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 английский (en) Businessman Browder interrogated at Swiss border amid Russian row

Что знал швейцарский федеральный прокурор Лаубер?

Остается вопрос, что знал сам федеральный прокурор Михаэль Лаубер и был ли он осведомлен о намерении своего сотрудника «сорвать все и всяческие маски» с доклада швейцарского парламентария по делу Магнитского? В ходе процесса Виктор К. всегда описывал свои отношения с М. Лаубером в качестве «близких и дружественных». По его словам, у него всегда был «доступ к телу» прокурора.

Сама прокуратура Швейцарии подтверждает лишь, как пишут СМИ, только факт допроса Андреаса Гросса в качестве источника информации. Выводы и утверждения Федерального уголовного суда прокуратура Швейцарии никак не комментирует. А вскоре после допроса депутата Виктор К. снова отправился в Москву, где встречался с Натальей Весельницкой, адвокатом, защищающим интересы подозреваемых в деле Магнитского. Известной она стала после обнародования информации о ее контактах с семьёй Дональда Трампа.

В интервью, которая Н. Весельницкая дала холдингу Tamedia год назад, она выказала хорошую степень своей осведомлённости, в том числе и о факте допроса швейцарского депутата А. Гросса в прокуратуре. Как подтвердил Виктор К. в ходе следствия, Наталья Весельницкая обещала ему предоставить «доказательные материалы по делу Магнитского. Ведь мы работали вместе». Уточним еще раз, недавнее решение Федерального уголовного суда Швейцарии по делу Виктора К. касалось не его отношений с российскими властями и адвокатами. Речь шла об оплате его ночевок в дорогом московском отеле российской стороной — и об охоте на медведя. По мнению адвоката Д. Неллена решение суда «не имеет никакого смысла», а потому он намерен подавать апелляционную жалобу.

Обзор прессы Адвокат Весельницкая: «В деле Магнитского всё выдумка» Российская адвокат Наталья Весельницкая дала интервью газете «Der Bund», решительно отвергая все обвинения со стороны У. Браудера. Этот контент был опубликован 15 февраля 2018 г. 10:08



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!