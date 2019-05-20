Probably not a Sunday on the Rue du Mont Blanc, Geneva. (Keystone)

В воскресенье в Швейцарии прошел референдум. Кроме федеральных вопросовВнешняя ссылка, были и кантональные, на которые могли ответить граждане соответствующих субъектов федерации. Так, избиратели в Женеве согласились с тем, что магазины города должны оставаться открытыми по воскресеньям. Новую модель работы будут тестировать 2 года, в течение которых магазины будут открыты три воскресенья в год.

Тишина и покой улиц воскресной Женевы будут нарушены: их встряхнет шум работающих магазинов. По крайней мере, пару воскресений в году они будут открыты - благодаря решению избирателей Женевы, который 52,5% голосов утвердили новый кантональный закон.



Политик из партии либералов (FDP) Жак Бенэ (Jacques Bené), один из инициаторов нового положения, заявил, что это решение избирателей стало «победой женевских магазинов и тех, кого волнует занятость в этом секторе». Этот шаг очень важен для смягчения тенденции местных жителей, которые в выходные предпочитают за покупками ездить за границу, во Францию, а значит, оставлять деньги там, а не на родине, - отметил политик.



В той связи он пожалел, что открытыми магазины будут оставаться лишь три воскресенья в год. Профсоюзы тем временем отреагировали с тревогой. Хотя новый закон предоставит «достойную компенсацию» сотрудникам магазинов – их ждет двойная оплата за работу в воскресенье, а также выходной за неделю до работы или после, - тем не менее еще не было заключено всеобъемлющего коллективного договора для работников розничного сектора.

Профсоюзы призвали отрасль розничной торговли использовать «огромный налоговый подарок», который они также получили в прошедшее воскресенье (в ходе другого кантонального голосования, а именно по налоговой реформе для корпораций, налоговая ставка в Женеве снизилась с 24,2% до 13,99%), для того чтобы повысить зарплаты сотрудникам и создать новые рабочие места.

Профсоюзы также собираются выступить против планов, которые в настоящее время обсуждаются, о продлении часов работы магазинов по вечерам.

Пока неясно, какие именно три воскресенья будут выбраны, но два, вероятно, будут в преддверии Рождества.









Подготовила Надежда Капоне

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