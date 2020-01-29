В ближайшие десять лет Швейцария может столкнуться с заметным дефицитом трудовых кадров в размере до 700 тыс. человек. (© Keystone / Gaetan Bally)

В ближайшие десять лет Швейцария может столкнуться с заметным дефицитом трудовых кадров в размере до 700 тыс. человек. Таковы оценки представителя «Швейцарской ассоциации работодателей» (Schweizerischer ArbeitgeberverbandВнешняя ссылка) Валентина Фогта. С его точки зрения ключом к восполнению этого пробела является импорт трудовых кадров из-за рубежа. Насколько реалистичны эти цифры? По крайней мере, они куда драматичнее недавних прогнозов, опубликованных банком UBS.

На чем основывает свои прогнозы Валентин Фогт (Valentin Vogt)? В своём недавнем интервью газете St.Galler TagblattВнешняя ссылка, а также в беседах с другими средствами массовой информации, он указал, что в течение следующего десятилетия на пенсию выйдет около миллиона представителей поколения бэби-бумеров, то есть людей, родившихся непосредственно после окончания второй мировой войны. При этом им на смену последуют только около 500 тыс. чел работников новых поколений.

«По нашим оценкам, всего в ближайшем будущем будет создано около 200 тыс. новых рабочих мест, но это означает, что через десять лет у нас будет нехватка в размере примерно 700 тыс. работников», — указал В. Фогт. Прогнозы банка UBSВнешняя ссылка выглядят иначе. По мнению экспертов банка в течение ближайших десяти лет кадровая лакуна составит на рынке труда страны 500 000 человекВнешняя ссылка, т.е. около 10% трудоспособного населения по прогнозируемому состоянию на 2030 год.

Главный экономист банка Даниэль Кальт (Daniel Kalt) указал швейцарской общественной негосударственной телерадиокомпании RTS, что в наибольшей степени стране не будет хватать экспертов в области IT, а также инженерно-технических кадров. «В целом в стране будет создано большое количество рабочих мест, прежде всего это будет касаться видов деятельности, которыми обычно занимаются женщины. А вот ручной труд, например в строительной отрасли, будет уходить в прошлое. При этом в дефиците будут кадры, занимающиеся уходом за больными и престарелыми».

Левый электорат

По мнению «Швейцарской ассоциации работодателей» роль женщин на рынке труда будет последовательно возрастать. Поэтому данная структура рекомендует лицам, работающим на условиях неполного рабочего дня, прежде всего женщинам, по мере возможности, повышать свою рабочую ставку до ста процентов. Однако основной акцент эта структура делает на трудовую иммиграцию: приток кадров из-за рубежа должен закрыть дефициты на рынке трудовых ресурсов.

Напомним, что в мае 2020 года народ Швейцарии на референдуме проголосует по «ограничительной народной законодательной инициативе», выдвинутой правоконсервативной Швейцарской народной партией (SVP / UDC). В центре законопроекта находится предложение жестко ограничить трудовую иммиграцию из стран ЕС в Швейцарию путем денонсации соглашения Швейцарии с Европейским союзом о свободном передвижении людей, что автоматически повлекло бы за собой расторжение всего первого пакета «секторальных» соглашений между Берном и Брюсселем, формирующих базис кооперации и сотрудничества ЕС и Швейцарии. «Швейцарская ассоциация работодателей» призывает отвергнуть эту инициативу.

Напомним, что в пользу трудовой иммиграции, как правило, выступают профсоюзы, исходя из того, что мигранты склонны голосовать за левых и возлагать свои надежды на социальные услуги за счет государства, формируя тем самым классический электорат для левых и «зелёных» сил и партий. Однако на этот раз против ограничения иммиграции квалифицированных трудовых кадров выступают также и либерально настроенные ассоциации работодателей.



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, RTS/swissinfo.ch

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