Этот контент был опубликован 20 июня 2018 г. 19:50 20.06.2018 - 19:50

США проработали только половину своего срока в составе Совета по правам человека, правительство Трампа давно предупреждало, что покинет СПЧ по причине, как утверждает Вашингтон, его антиизраильской позиции и из-за отсутствия прогресса в его реформировании и в совершенствовании его работы. (Keystone)

Официальный Берн с сожалением воспринял выход США из Совета по правам человека ООНВнешняя ссылка. В ответ на критику в адрес Совета он заявляет, что в прошлом «Совет смог добиться конкретных результатов в отдельных затронутых правочеловеческой проблематикой регионах», сыграв «решающую роль в разработке правовых рамочных условий (правозащитной деятельности)».

Разъясняя позицию СШАВнешняя ссылка постпред при ООН Никки Хейли заявила, что «слишком долго Совет по правам человека был защитником нарушителей прав человека и был политически предвзятым. К сожалению, сейчас стало ясно, что наши призывы к реформированию (этого органа) не были услышаны. Нарушители прав человека продолжают находиться (в Совете) и избираться в него. Мы официально выходим из Совета по правам человека ООН, поскольку еще год назад мы говорили, что сделаем это, если не увидим прогресса.

Самые бесчеловечные в мире режимы продолжают формировать критическую повестку, а Совет продолжает политизировать решения и переводить стрелки на страны с хорошими послужными списками с точки зрения прав человека с тем чтобы отвлечь внимание от нарушителей и их деяний. Когда мы дали ясно понять, что будем активно проводить реформу Совета, эти страны появились ниоткуда, чтобы противостоять этому. Россия, Китай, Куба и Египет — все они пытались подорвать наши усилия по реформированию в прошлом году».

Внешний контент Swiss FM on US withdrawal from Human Rights Council 🇨🇭 regrets 🇺🇸 withdrawal from the #UN Human Rights Council. As member and host state, Switzerland remains committed to a robust #HumanRightsCouncil and to promoting, protecting and ensuring respect for #HumanRights. https://t.co/hXUfOQjZ90 @UN_HRC @UNHumanRights — Ignazio Cassis (@ignaziocassis) June 20, 2018

Официальный Берн в ответ с сожалением воспринял выход США из состава Совета по правам человека ООН. С его точки зрения «СПЧ является важной структурой, вносящей вклад в поддержку и защиту прав человека». Об этом швейцарское внешнеполитическое ведомство (ФДИД / EDA) заявило в своём официальном пресс-релизеВнешняя ссылка. Оно подчеркнуло также, что Швейцария продолжит поддерживать его работу.

«Совет смог добиться конкретных результатов в отдельных затронутых правочеловеческой проблематикой регионах, например, посылая специальные расследовательские комиссии туда и тогда, где и когда проходили вызывающие озабоченность события». Совет, по словам официального Берна, «сыграл решающую роль в разработке правовых рамочных условий (правозащитной деятельности).

Швейцария убеждена, что активное участие США в работе СПЧ ООН позитивно сказывается на правочеловеческой ситуации в мире, при этом она уважает суверенное решение США (о выходе из Совета), намереваясь продолжить конструктивное сотрудничество с Соединёнными Штатами в этой области». Швейцария принимала активное участие в создании СПЧ в марте 2006 года.

Швейцарский посол при Европейском отделении ООН в Женеве Валентин Целльвегер (Valentin ZellwegerВнешняя ссылка) подчеркнул, что уход США из Совета по правам человека окажет «глубокое влияние» на Совет и станет причиной «серьёзных последствий». Израильский премьер Беньямин Нетаньяху (Benjamin Netanjahu) приветствовал со своей стороны этот «мужественный шаг».

Бывшая швейцарская министр иностранных дел Мишлин Кальми-Ре (Micheline Calmy-Rey), которая лично в сентябре 2005 года разработала и представила концепцию СПЧ ООН, восприняла этот шаг Вашингтона как «удар» по Совету, признав, что «в некоторых пунктах существует потребность усовершенствовать и улучшить его работу».

Совет по правам человека ООН Международный правозащитный орган в системе ООН, заменивший Комиссию по правам человека. Является вспомогательным органом Генеральной Ассамблеи ООН. Первое заседание Совета прошло 19 июня 2006 года. «Комиссия ООН по правам человека» была учреждена 10 декабря 1946 года. К середине 2000-х годов окончательно утратила свой авторитет, главным образом, из-за присутствия в её составе нарушителей прав человека, а также по причине его политизации. Последнее заседание Комиссии было проведено в Женеве, 27 марта 2006 года. Совет по правам человека учреждён резолюцией 60/251, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 15 марта 2006 года. Резолюция о создании Совета по правам человека ООН гласит, что «члены Совета должны поддерживать самые высокие стандарты в области поощрения и защиты прав человека». Генеральная Ассамблея уполномочена, путём голосования в две трети его членов, приостанавливать права и привилегии члена Совета, если он допускает грубые и систематические нарушения прав человека. Члены Генеральной Ассамблеи избирают членов, которые занимают 47 мест в Совете. Срок полномочий каждого члена составляет три года, и ни один из членов не может занимать его дольше двух сроков подряд. Места распределяются между региональными группами ООН следующим образом: 13 мест для государств Африки, 13 для государств Азии, 6 мест для стран Восточной Европы, 8 мест странам Латинской Америки и Карибского бассейна, и 7 мест для западноевропейских и других государств (включая США, Канаду и Израиль. Консультативный комитет действует при Совете с 2008 года, состоит из 18 экспертов. Сменил существовавшую до 2006 года Подкомиссию по поощрению и защите прав человека (в конце своей деятельности состояла из 26 экспертов). Совет по правам человека, как ранее и Комиссия, может учреждать и упразднять так называемые специальные процедуры — должности докладчиков, экспертов или рабочих групп по отдельным проблемам прав человека или по правам человека на определённой территории. Только за один день, 23 марта 2018 года, СПЧ ООН принял пять резолюций, обвинивших Израиль в «жестоком обращении с мирными палестинцами».

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Перевод на русский, адаптация русскоязычного варианта: Игорь Петров

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