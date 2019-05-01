Флаги Швейцарии и Китая на церемонии прибытия президента Ули Маурера с визитом в Китай. 29 апреля 2019 года, Пекин. (Keystone / Madoka Ikegami / Pool)

Визит президента Швейцарии Ули Маурера в Китай, показал, насколько сложно вести политику действительного нейтралитета перед лицом современных геополитических реалий, вызовов, угроз, рисков и шансов.

Внешний контент Grafik Даниэль Уорнер

Президент Швейцарии Ули Маурер посетил с семидневным визитом Китай, одновременно приняв участие во втором Форуме высокого уровня по международному сотрудничеству «Один пояс − один путь» (ОПОП), который прошел в Пекине с 25 по 27 апреля 2019 г. В рамках визита он также подписал меморандум о взаимопонимании с Китаем, целью которого является укрепление сотрудничества в торговле, инвестициях и проектном финансировании, и даже имел официальную двустороннюю встречу с президентом Китая Си Цзиньпином.

Обосновывая свое участие в форуме, который был проигнорирован Соединенными Штатами и Индией, У. Маурер заявил, что его участие станет «поддержкой вклада, который Инициатива „Один пояс, один путь“ (ОПОП) вносит в развитие сотрудничества между Азией и Европой». Он также сказал, что Инициатива «при условии ее беспрепятственного осуществления, принесет много пользы как экономическому развитию, так и благополучию людей во всем мире».

SRF Video Maurer trifft Xi Jinping Ули Маурер в Китае. Президент Китая Си Цзиньпин принял президента Швейцарии, прибывшего с официальным государственным визитом в Китай с 22 по 30 апреля.

Энтузиазм и обеспокоенность

В Европе инициатива создания нового «Шелкового пути» была с энтузиазмом встречена в Италии, что связано с инвестициями Китая в модернизацию портов Триест и Генуя, а также в Греции, где Китай сделает огромные вложения в расширение и реконструкцию греческого порта Пирей.

Вместе с тем в мире отмечается растущая озабоченность по поводу расширения влияния Китая. Огромные кредиты, выделяемые Китаем в первую очередь странам Африки и Латинской Америки, стали объектом насмешек и были названы «дипломатией долговых ловушек», негативным примером чему служит получение Китаем в аренду сроком на 99 лет ланкийского глубоководного порта Хамбантота после того, как правительство Шри-Ланки оказалось не в состоянии погасить свой долг.

Даниэль Уорнер живет в Женеве, швейцарско-американский политолог и эксперт, бывший заместитель директора Женевской высшей школы международных отношений и развития (Institut de hautes études internationales et du développement). (Courtesy)

Неучастие США и новая политика нейтралитета

Президент США Дональд Трамп не присоединился к главам 37-ми государств на втором форуме высокого уровня по международному сотрудничеству «Один пояс — один путь». Не принял в нем участие и ни один из американских представителей. «Мы и далее будем выражать обеспокоенность по поводу непрозрачных практик финансирования, неэффективного государственного управления и пренебрежения к нормам и стандартам, принятым во всем в мире. Все это подрывает многочисленные стандарты и принципы, на которые мы опираемся в деле содействия устойчивому, инклюзивному развитию и поддержания стабильности и международного порядка, основанного на верховенстве права», — заявил официальный представитель госдепартамента США Роберт Палладино, (Robert Palladino), объясняя отсутствие США на форуме.

Может ли участие Ули Маурера в форуме отрицательно повлиять на отношения Швейцарии с Соединенными Штатами, с учетом того, что Вашингтон до сих пор не назначил посла США при международных организациях в ЖеневеВнешняя ссылка. И еще вопрос — что означает визит У. Маурер с точки зрения политики нейтралитета Швейцарии?

Недавно видный швейцарский юрист, рассказывая мне о своей карьере в швейцарском правительстве, сообщил, что в основном всю свою жизнь он занимался анализом нюансов в значении единственного слова — «нейтралитет». Растущая роль Китая в мире и политика «стремления к первенству», проводимая Соединенными Штатами, явно требуют проведения очередного раунда этой работы. В любом случае назрел серьезный анализа позиции, занимаемой Швейцарии в отношении Китая, и того, что это может означать в плане ее нейтралитета. Ведь нейтралитет — это концепция, постоянно претерпевающая изменения, эволюционирующая в своем развитии.

Прагматизм или риск?

В ходе своей первой зарубежной поездки в 2017 году Си Цзиньпин посетил Европейское Отделение Организации Объединенных Наций в Женеве и выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В своих выступлениях он дал высокую оценку принципу многовекторности в дипломатии и подтвердил заинтересованность Китая в активном участии в глобальном управлении.

Поездку Ули Маурера в этом контексте можно рассматривать в качестве прагматичного признания растущего значения и роли Китая в мире. Но в этой связи все же возникают вопросы, касающиеся швейцарского нейтралитета и его роли в продвижении традиционных либеральных ценностей.

chappatte cartoon of swiss and chinese presidents Ueli Maurer en Chine - © Chappatte dans @letemps , Suisse > https://t.co/gYBPoua70A pic.twitter.com/HpHr0rqtoD — Dessins de Chappatte (@chappatte) April 29, 2019 В этой недавно опубликованной карикатуре швейцарского журналиста и карикатуриста Патрика Шаппатта (Patrick Chappatte) президент Китая говорит своему швейцарскому коллеге: «Шелковый путь мы разворачиваем для вас!»)

Переоценка ценностей по-швейцарски

Не все в Швейцарии довольны политикой, проводимой правительством в отношении Китая. В финансовом плане имеется очевидная обеспокоенность по поводу приобретения Китаем важных швейцарских предприятий. Китай уже контролирует более 80-ти швейцарских компаний общей стоимостью в 46 млрд. швейцарских франков. Существуют обеспокоенность и по поводу положения с правами человека в Китае.

Немало в Швейцарии и тех, кто не забыл инцидент, связанный эпизодом вокруг протибетских активистов во время визита президента Китая Цзян Цзэминя в швейцарский парламент в 1999 г. В памяти женевских журналистов несомненно сохранилось и то, как их не допустили освещать заключительную речь президента Си Цзиньпина во время его визита в Женеву в январе 2017 г., и как почти 1 600 сотрудникам Организации Объединенных Наций пришлось покинуть Дворец Наций из-за подготовки к прибытию китайской делегации в составе 200 человек и 800 приглашенных гостей.

Однажды видный шведский дипломат в разговоре со мной очень просто охарактеризовал нейтралитет, как «внешнюю политику, которую проводит маленькая страна, окруженная большими соседями». Но соблюдать нейтралитет не так-то просто. После стремительных изменений, произошедших в глобальной геополитике, политика нейтралитета Швейцарии уже не та, какой была в эпоху, последовавшую непосредственно после завершения Второй мировой войны. Тогда Берн выступал в качестве надежного посредника в отношениях между советским блоком и Западом, что особо продемонстрировала встреча в верхах, состоявшаяся в ноябре1985 г. в Женеве между генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. А сегодня?

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