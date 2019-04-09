Заместитель управляющего отелем «Аарауэрхоф» обнаружил тело молодого мужчины из СССР 7 апреля 1979 года, в ванной комнате 311 номера. (Keystone)

Гражданин Советского Союза Леонид Панченко 7 апреля 1979 года был найден мертвым в гостиничном номере в городе Аарау. Швейцарская полиция квалифицировала его смерть как самоубийство, Москва же заявила, что имеет место заговор западных спецслужб. Взглянем в прошлое — благодаря недавно открытым для широкой публики данным Швейцарского архива дипломатических документов.

Место преступления: Отель Aarauerhof на привокзальной площади Банхофплац в городе Аарау. На двери номера 311 висела табличка «Пожалуйста, не беспокоить». Висела долго, пока горничная не заметила, что ковер в коридоре пропитан натекшей из-под двери водой. На стук в дверь и на телефонные звонки постоялец отеля, делегат от Советского Союза, приехавший на конференцию Международной организации производителей какао и шоколада, не отвечал, а дверь номера была заперта изнутри.

Наконец заместитель директора отеля вскрыл комнату — и обнаружил в заполненной водой ванне труп мужчины с порезами на обеих руках. Повсюду была кровь, а на дне ванны лежало сломанное лезвие бритвы. Для прибывшей на место полиции кантона Аргау все эти обстоятельства давали ясное указание: это — самоубийство. После вскрытия труп был передан в посольство СССР, а оттуда переправлен на родину. Вскоре из Москвы неожиданные последовали депеши с обвинениями в том, что на самом деле советский дипломат был убит вражескими агентами, а перед этим подвергся пыткам под воздействием наркотиков-галлюциногенов.

Советский дипломат, смерть при загадочных обстоятельствах, и все это — в тихом провинциальном городке Аарау, где, как нарочно подгадали, проходит международный шоколадный конгресс... На первый взгляд, выглядит как шпионский экшн, но 40 лет назад именно так и окончилась жизнь 32-летнего Леонида Панченко, который был найден мертвым в своем гостиничном номере в полдень 7 апреля 1979 года. Последовавшие за этим несколько месяцев очень напряженных консультаций между Швейцарией и СССР останутся в истории как очень сложный момент — информацию о нём можно найти в дипломатических архивах Dodis, в которые сегодня можно заглянуть даже онлайнВнешняя ссылка.

Новая судебно-медицинская экспертиза

Следственные органы кантона Ааргау в своем отчете «однозначно» исключили «вмешательство третьей стороны». Но что же могло толкнуть на самоубийство работавшего в Лондоне старшего экономиста в секретариате Международной организации производителей какао и шоколада? Известно, что во время командировки в Швейцарию он почти не выходил из гостиничного номера, активно налегая на запасы мини-бара.

Этот материал выходит в серии публикаций, посвященных самым резонансным и знаковым сюжетам в истории швейцарской дипломатии. Публикация подготовлена в сотрудничестве со «Швейцарским архивом дипломатических документов» (Dodis). Архив Dodis входит в состав «Швейцарской академии гуманитарных и социальных наук» (Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften), будучи независимым Центром, осуществляющим академические исследования в области истории внешней политики и международных отношений страны с момента основания в 1848 году современной федеративной Швейцарии. (Dodis)

Основная версия гласит, что по прилёте в аэропорт Клотен в Цюрихе 1 апреля Леонид Панченко потерял свой дипломатический паспорт. Возможно, полагала полиция, он был настолько «потрясен этим», что «держался подальше от запланированного Конгресса и из-за чрезмерного потребления алкоголя впал в истерику, которая привела к временному помутнению рассудка и к самоубийству». Более вероятного мотива ухода из жизни 32-летнего отца семейства криминалисты просто не нашли.

В конце июля Министерство иностранных дел в Берне получило ноту из Москвы в «абсолютно неслыханном тоне». Советские судмедэксперты, которым было поручено провести новое вскрытие тела, отвергли отчет, сделанный в Аргау, как «совершенно неубедительный». Советская сторона откровенно обвинила швейцарские власти в сокрытии фактических обстоятельств смерти и в преступлении против «международного права, морали и гуманности».

Суровые обвинения поддержала в своей подробной статье газета «Известия». Ее автор вновь обвинил швейцарцев в серьезных процедурных ошибках и некорректной информационной политике. Советские патологоанатомы, пишет «Известия», обнаружили в теле «значительное содержание ЛСД». Вполне вероятно, что западные службы хотели надавить на Панченко под воздействием наркотика и по ошибке совершили «передоз», а может быть даже «это было преднамеренным убийством».

Швейцария была соучастницей?

Позже писать о загадочной смерти взялись и другие СМИ. Особенно пикантным представляется советское предположение о соучастии швейцарской федеральной полиции (Schweizerischen Bundespolizei – Bupo). «Кремль утверждает: швейцарская спецслужба отравила советских дипломатов», — написала швейцарская бульварная газета Blick, делая вывод, что Панченко был разоблачен в качестве двойного агента и убит своими же людьми.

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События в Швейцарии получили широкий международный резонанс: в город Аарау приехала телекомпания BBC и сняла достаточно длинный репортаж, в котором выражала сомнения в правдоподобности версии о самоубийстве. Тем не менее, Федеральный совет (правительство) решил поддержать власти кантона Ааргау и дал короткий ответ, отвергая советскую ноту. При этом в одном из документов «для служебного пользования» Министерство юстиции и полиции Швейцарии признало, что «пропажа из дела копии полицейского отчета, который точно был подшит в досье в двух экземплярах, с последовательно пронумерованными страницами, явно указывает на какие-то непорядки в Bupo».

Впрочем, исходя только из одних швейцарских документов, и сегодня в дело Панченко нельзя внести окончательной ясности. Зато давление с советской стороны можно интерпретировать в контексте различных дел конца 1970-х годов, связанных с разведкой и шпионажем. Так, в 1977 году суд приговорил Жан-Луи Жанмера (Jean-Louis JeanmaireВнешняя ссылка), бригадного генерала и главу швейцарских сил противовоздушной обороны, к 18 годам тюрьмы за предательство родины. Этот «предатель века» слишком тесно дружил с советским военным атташе в Берне. В Москве же в этом видели компанию лжи, инициированную «кликой врагов Советского Союза», категорически отрицая свою причастность к чему бы то ни было.

Болезненным ударом для советской разведывательной службы стало бегство в 1978 году из Женевы в Великобританию работавшего там сотрудника советской разведывательной службы Владимира Резуна. Снискавший затем известность в качестве историка и писателя Виктора Суворова перебежчик разоблачил немало бывших коллег из европейского отделения ООН в Женеве (хотя сам В. Резун/Суворов утверждает, что не сдал никогоВнешняя ссылка, — прим. ред). Наконец, незадолго до смерти Панченко Швейцария отказала одному советскому дипломату в аккредитации в Берне. Он уже прежде, в Бельгии, был «опознан» как человек КГБ.

ДОСЬЕ Шпионский скандал В этом досье собраны материалы на тему «шпионского скандала», разразившегося между Россией и Швейцарией.

Целенаправленная дезинформация

Логично предположить, что СССР станет использовать загадочные обстоятельства смерти Панченко для того, чтобы при помощи развертывания дезинформационной кампании взять реванш и заставить обороняться Швейцарию и особенно Bupo. Доказательств своим порой довольно безумным обвинениям советская сторона так и не предоставила, но зато она требовала у следственных органов Швейцарии дальнейших, еще более подробных документов по делу Панченко.

В декабре 1979 года Москва вновь потребовала на высоком уровне возобновления следствия. В «Известиях» снова появилась «оскорбительная статья», к которой были присовокуплены «письма в редакцию». В них «негодующие читатели» требовали «справедливого наказания за совершенное злодеяние». Но когда Берн наконец прислал дополнительные документы, советская критика внезапно умолкла. Другие сферы взаимоотношений Швейцарии с СССР не были затронуты этим скандалом.

Так, в рамках советско-швейцарской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству продолжал делаться бизнес, а в Москве сохраняли активную заинтересованность в официальном визите Пьера Обера (Pierre Aubert, 1927-2016), министра иностранных дел Швейцарии. Правда, в итоге поездка министра, запланированная на апрель 1980 года, была отменена. Но — не из-за мертвого Панченко, а в знак протеста против советского вторжения в Афганистан.

Статья была впервые опубликованаВнешняя ссылка в газете Neue Zürcher Zeitung, ее автор, историк Томас Бургиссер, работает в Исследовательском центре при Швейцарском архиве дипломатических документов (Forschungsstelle Diplomatische Dokumente der Schweiz (Dodis). Документы на немецком языке доступны онлайнВнешняя ссылка.

От первого лица «В этом мире все шпионят против всех» Министр обороны Швейцарии Ги Пармелен, курирующий разведку, прояснил позицию правительства по «русской шпионской афере». Этот контент был опубликован 12 октября 2018 г. 11:12



Русскоязычную версию материала подготовила Людмила Клот.

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