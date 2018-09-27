Этот контент был опубликован 27 сентября 2018 г. 15:14 27.09.2018 - 15:14

Она свободно говорит на трёх (из четырёх) национальных языках, на вербальные атаки в свой адрес она всегда реагировала с улыбкой, за ее плечами огромный опыт политического руководства. (© KEYSTONE / PETER KLAUNZER)

После 12 лет пребывания в правительстве Дорис Лойтхард, популярный в народе министр экологии, транспорта и коммуникаций, уйдёт в отставку еще до завершения 2018 года. В памяти она останется как элегантная женщина, умный политик, приятная в общении личность, которой ничего не стоило ездить на работу в обычной электричке, присев на ступеньку лестницы.

В ее активе победа на референдуме, результатом которого стало одобрение народом Энергетической стратегии-2050, предусматривающей переход страны к возобновляемым источникам энергии и отказ от АЭС. Политическая карьеры Дорис Лойтхард отличалась стремительным восхождением по всем необходимым и неизбежным ступенькам служебной лестницы как локального, так и кантонального, а потом и федерального уровня.

В отставку уходит не только любимый в народе политик, но еще и 55-летний министр, серьёзно влиявший на всю рабочую атмосферу в кабинете. И это довольно необычно, потому что как правило на самый верх исполнительной власти в Швейцарии пробиваются люди «блёклые», отнюдь не «звёзды».

Дорис Лойтхард если и не удалось переломить эту (в целом полезную для процветания общества) традицию, то уж точно стать очень заметным из нее исключением. Леволиберальный таблоид Blick очарованно называл ее «Солнечной Королевой» («Sonnenkönigin»), ему вторил правоконсервативный журнал Weltwoche, называя президента «Королевой Дорис», пусть даже в этом обозначении скрывается скорее больше злой иронии, нежели искреннего восхищения, с которым обычно это издание относится к зарубежным «лидерам» от Орбана до Путина.

Для Швейцарии, как уже подчёркивалось, всё это стало очень редким смешением симпатии, уважения и по-крестьянски окрашенного запанибратства. Для представителя Христианско-демократической партии, исторической организации, отражающей интересы слоёв, проигравших гражданскую войну 1847 года, это вдвойне выдающийся результат, показывающий, насколько современной стала партия вообще-то вполне классических «вечно вчерашних». Рецепт же такого успеха вполне прост: будь проще и люди к тебе потянутся. Не скрывайся за спинами национальной гвардии, охраны, спецслужб, будь просто человеком — и ты станешь героем масс.

Вот что, например, приключилось во время ее официального визита в Германию. Дорис Лойтхард выходит из представительского лимузина и несколько неудобных и тягостных моментов ожидает появления канцлера Ангелы Меркель. «Смешно получилось», — рассказывала Д. Лойтхард позднее. «Я смотрела в открытые двери Ведомства канцлера, там внутри суетились какие-то люди, а Меркель словно в воздухе растворилась». Естественный шарм и «несложность» характера швейцарской гостьи позволили «разрулить» ситуацию без каких-либо последствий.

Свежее лицо

Дорис Лойтхард родом из региона Меренсшванд (Merenschwand), кантон Аргау. Политикой она занялась относительно поздно. Получив диплом юриста в Цюрихском университете, Лойтхард сначала работала в адвокатской конторе. Политическая карьера у неё начинается в 1997 году в возрасте 37 лет. Именно тогда она избралась от партии демохристиан (Christlichdemokratische Volkspartei — CVP) в кантональный парламент Аргау. Позже она с блестящим результатом была избрана и депутатом национального парламента.

Свою кампанию тогда она провела при помощи нестандартных пиар-методов, раздавая на улицах пакетики с гелем для душа, на которых красовалась надпись «Erfrischendes Aargau» («Освежающий Аргау»). Дорис Лойтхард удалось остановить процесс «падения» электоральной популярности CVP, придав этой партии в глазах избирателей имидж современной организации, ставящей своей целью прежде всего обеспечение интересов и материального благополучия простых людей. В 2001 году она была избрана вице-председателем федеральной организации партии. В 2003 году партия демохристиан попала в серьёзный кризис, потеряв одно из двух мест в федеральном кабинете.

И тогда руководство партии сделало ставку на «свежее» лицо в политике, то есть на Дорис Лойтхард. В 2007 году на очередных парламентских выборах именно «эффект Дорис» позволил демохристианам не потерять окончательно доверия и симпатии избирателей. Но еще раньше, в 2006 году, она была убедительно - в возрасте всего 43 лет - избрана парламентом в состав национального кабинета министров, Федерального совета. Вместе с новым председателем CVP Кристофом Дарбелле (Christophe Darbellay) она стала символом обновления партии швейцарских демохристиан, сумевшим «скрестить» в своей программе интересы современного городского населения с традиционными ценностями политического католицизма.

Она свободно говорит на трёх (из четырёх) национальных языках, на вербальные атаки в свой адрес она всегда реагировала с улыбкой, за ее плечами огромный опыт политического руководства. Получив согласие народа на реализацию «Энергетической стратегии-2050», предложенной ее министерством, Дорис Лойтхард оказалась в зените своей популярности и на пике своей политической карьеры. Визит к Папе Римскому и появление на первых страницах китайской прессы в связи с ее визитом в Поднебесную на этом фоне выглядят нечто само собой разумеющимся.

Дни поражений и побед

Начав с руководства федерального Департамента / Министерства экономики, она затем в 2010 году перешла на пост главы Министерства экологии, транспорта и коммуникаций (Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation — UVEK). На этом посту она остается и по сей день.

В 2018 году она смогла одержать еще одну победу на референдуме, сумев убедить народ отвергнуть вредную для швейцарских СМИ законодательную инициативу NoBillag. Среди ее поражений следует упомянуть провал на референдуме разработанного в ее ведомстве предложения о повышении тарифа дорожного сбора с нынешних 40 до 100 франков. Недавний скандал, разразившийся в связи с финансовыми злоупотреблениями в транспортной компании Postauto AG также следует отнести к перечню ее неудач.

Её последним проектом стала новая редакция Закона о СМИ, цель которого создать адекватную правовую базу развития национальных масс-медиа в условиях цифровой революции. Пока этот законопроект рассматривается всеми с большой долей скепсиса. Но не забудем и то, с какими человеческими эмоциями она принимала участие в открытии нового скоростного железнодорожного Сен-Готардского тоннеля.

Для партии швейцарских демохристиан эта отставка станет без сомнения большой потерей. Без такой личности, как Дорис Лойтхард, на предстоящих в октябре 2019 года парламентских выборах партия швейцарских демохристиан рискует не набрать и 10% голосов избирателей. С учетом скорой отставки Иоганна Шнайдера-Аммана, недавно им объявленной, в конце года парламенту предстоит избрать в состав правительства сразу двух новых министров.



Перевод на русский и адаптация: Игорь Петров

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