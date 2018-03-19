Этот контент был опубликован 19 марта 2018 г. 7:45 19.03.2018 - 07:45

За последние годы почти 80% стран мира смогли реализовать солидные программы повышения эффективности национальных энергетических систем. (Keystone)

Согласно исследованию, результаты которого были опубликованы Всемирным экономическим форумом (WEFВнешняя ссылка) в среду 14 марта, швейцарская энергетика является одной из лучших в мире. Однако цели, которые страна наметила себе в плане последовательного сокращения объемов вредных выбросов в атмосферу были оценены не столь позитивно.

Исследовательский проект «Ускорение и повышение эффективности энергетического транзита» («Fostering Effective Energy TransitionВнешняя ссылка») был посвящен сравнению 114 стран мира, а в качестве критерия была выбрана способность и готовность к переходу на новые источники энергии. Государства были классифицированы в соответствии с двумя основными параметрами: состояние национальной энергетической системы и степень структурной готовности к адаптации под будущие потребности и императивы в области энергетики.

Основной вывод экспертов Всемирного экономического форума (ВЭФ) звучит довольно неутешительно: «Глобальный процесс перехода на устойчивое развитие забуксовал и топчется на месте». Так называемая «углеродная интенсивность», то есть коэффициент отношения объема углекислого газа, выделяемого при сжигании минерального топлива, к объему ВВП страны, никак не меняется и остается на прежнем неудовлетворительном уровне, не достигая даже целевых показателей, установленных Парижским климатическим соглашением.

(swissinfo.ch)

Но есть и обнадеживающие тенденции. Например, за последние годы почти 80% стран мира смогли реализовать солидные программы повышения эффективности национальных энергетических систем. И здесь Швейцария находится на почетном третьем месте после лидеров Швеции и Норвегии. За Швейцарией следуют Великобритания (7 место), Франция (9-е), Германия (16-е), США (25-е), Бразилия (38-е). Россия находится далеко внизу на 70-м месте, опережая, все-таки, Китай (76-е) и Индию (78-е).

Завоевать место на пьедестале почета Швейцария, по мнению экспертов ВЭФ, смогла за счет качества транспортной инфраструктуры и доступности инновационных энергетических технологий. Свою роль сыграла политика федерального центра, последовательно субсидирующего проекты по повышению энергетической эффективности, например, жилого фонда страны, а также имеющаяся в экономике высокая степень склонности к инвестициям именно в энергетику. Ну и как всегда заметным фактором стало высокое качество системы среднего специального и технического образования.

(swissinfo.ch)

«Пример Европейского союза, Норвегии и Швейцарии показывает, как можно модернизировать национальную энергетику за счет использования новых технологий и на основе потенциала межгосударственного и межрегионального целевого сотрудничества», — говорится в докладе ВЭФ. Напомним, что в Швейцарии две трети потребляемой электроэнергии вырабатываются благодаря ГЭС. В прошлом 2017 году граждане страны одобрили на референдуме «Энергетическую стратегию» на период до 2050 года, которая подразумевает последовательное сокращение объемов потребляемой энергии и усиление доли экологически чистых источников энергии, таких, как солнце, ветер и биомасса, в общем «энергобюджете» страны.

А вот на международном направлении достижения Швейцарии выглядят уже не столь блестящими. В сфере выполнения национальных обязательств по сокращению вредных выбросов в атмосферу она в самой нижней части рейтинга на 99-й позиции. Возникает вопрос — почему? Ведь Швейцария была первой страной в мире, представившей, во исполнение положений Парижского климатического соглашения, свои перспективные цели и обязавшейся сократить к 2030 году выбросы своего CO2 на 50% по сравнению с уровнем 1990 года и даже добиться показателя в 70,8% к 2050 году.

энергия Энергетическая структура

По мнению мониторинговой группы «Climate Action TrackeВнешняя ссылкаr» задекларированные Берном цели в области климата все равно недостаточны для ограничения глобального потепления максимально 2 градусами Цельсия, что и является главной и основной центральной целью Парижского климатического соглашения 2015-го года.



Перевод с немецкого и адаптация: Надежда Капоне.

Neuer Inhalt Horizontal Line