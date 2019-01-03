Что ожидает Швейцарию в 2019 году, какие проблемы и вопросы будут определять политическую повестку дня Швейцарской Конфедерации, а значит, и нашу журналистскую информационную работу? Тот, кто хочет узнать будущее, должен заглянуть в прошлое. Казалось, они умерли, ушли, навсегда покинули нас, но, как выясняется, иногда они действительно возвращаются, пробудившись от зимнего сна забвения: проблемы, конфликты, спорные и неоднозначные вопросы.

В Швейцарии ничего никогда не происходит? Ничего подобного! Вторая часть нашего краткого прогнозно-аналитического материала.

1. С кем нам по пути, или Своя рубашка ближе? Тревожный тренд в Швейцарии! Конец инфобокса

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Швейцарская внешняя политика традиционно строится на таких ценностях как нейтралитет, диалог, уважение международного права, отрицание агрессии и силового передела границ в мире, а также на профессионализме дипломатов и на потенциале «честного маклерства», непредвзятого посредничества в рамках, например, российско-грузинского конфликта.

Свою роль играет и Женева в качестве важнейшего европейского и мирового узла многосторонней глобальной демократииВнешняя ссылка. Проблема только в том, что в наше время многосторонний диалог и консенсус утратили на международной арене свой былой авторитет. Современный «цайтгайст» (дух времени) определяется протекционизмом и хамством, ставшим основополагающим стилем в международной риторике многих важных игроков глобальной сцены.

Каждый за себя, и только Бог за всех, умри ты сегодня, а я завтра: о том ли мечтало человечество еще четверть века назад под мелодию «Ветра перемен»? Швейцария пока как-то умудрялась не идти вслед за всеми, однако некоторые тревожные тенденции, как считают некоторые эксперты, начинают проявляться и здесь, в нейтральной стране, хранительнице идеалов Женевских конвенций.

Возьмём такой, например, вопрос, как Миграционный пакт ООН. В швейцарском парламенте он стал объектов жёстких дебатов. Но разве не есть парламент «место для дебатов»? Разумеется! И тем не менее, этот документ, одним из соавторов которого является сама Швейцария, грозит в 2019 году вообще исчезнуть с повестки дня и из списка актуальных проблем.

Парламент Швейцарии твёрдо намерен укрепить свои позиции в рамках формирования внешнеполитического курса страны, то есть он хочет взять на себя решение задачи, которая раньше традиционно находилась в компетенции исключительно кабинета. Есть эксперты, которые оценивают этот тренд позитивно, есть те, кто смотрят на него с недоверием. Время покажет!

Непростая судьба может ожидать и намерение Швейцарии выставить свою кандидатуру на получение непостоянного места в Совете Безопасности ООН в период с 2023 по 2024 гг. Правоконсервативная Швейцарская народная партия (Schweizerische Volkspartei / SVP) считает, что Швейцарии нечего делать в СБ ООН, а потому она намерена всеми силами противодействовать достижению данной цели, сформулированной в своё время Федеральным советом, правительством страны. Дебаты на этот счет в парламенте, как ожидается, будут более чем острыми, с учётом того, что свои сомнения в целесообразности борьбы Швейцарии за место в СБ ООН озвучили парламентарии не только правого, но и правоцентристского и центристского толка.

Ну и не забудем вечную тему отношений Швейцарии и Европейского союза, а точнее, вопрос подписания Рамочного (институционального) соглашения между ЕС и Конфедерацией, документа, призванного закрепить основные принципиальные положения, с опорой на которые должно строится в будущем сотрудничество Берна и Брюсселя. Проект соглашения в целом готов. До июня месяца 2019 года Евросоюз готов еще ждать окончательного ответа Швейцарии. И в этом отношении царящий в мире «цайтгайст» не даёт нам никаких оснований для чрезмерного оптимизма.

2. О чём мы думаем? Страна обсуждает вопрос ответственности транснациональных корпораций. А мир слушает и делает бизнес! Конец инфобокса

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Швейцария по праву гордится своей экономикой: открытой, конкурентоспособной, инновационной, гибкой, либеральной. Рамочные условия ведения бизнеса в стране являются близкими к идеальным. Не случайно, поэтому, что Конфедерация издавна была и остается местом регистрации огромного количества транснациональных корпораций, холдингов и фирм. Они платят налоги, создают рабочие места, осуществляют трансфер знаний и технологий. Но есть тут и негативная сторона.

Многие транснациональные компании, зарегистрированные в Швейцарии, оказываются впутанными в дела, связанные с нарушениями прав человека, с загрязнением окружающей среды, с невыполнением элементарных социальных стандартов и норм защиты труда — не в Швейцарии, разумеется, а в странах «третьего мира». С такого рода проблемами сталкивается не только Швейцария. Однако именно часто оказывается на первом плане в качестве объекта критики со стороны левых НКО и прочих подобного рода экологических, правозащитных и природоохранных организаций.

Данная проблематика давно уже обсуждается также и на уровне ООН. В 2011 году Совет по правам человека ООН принял документВнешняя ссылка под названием «Универсальные стандарты корпоративной ответственности и подотчётности для транснациональных корпораций и иных коммерческих предприятий в отношении прав человека». То, как эти стандарты реализуются на практике, находится в сфере ответственности отдельных национальных государств, которые по своей инициативе могут издавать в этой области нормы, носящие как обязательный, так и добровольный характер.

Что касается Швейцарии, то тут недавно ряд левых НКО запустил народную законодательную инициативу «О социальной ответственности бизнеса» («KonzernverantwortungsinitiativeВнешняя ссылка»), в центре которой находится призыв обязать швейцарские концерны, работающие за рубежом соблюдать швейцарские социальные и правозащитные стандарты. Контрпроект к этой инициативе правительство Швейцарии (Федеральный совет) разрабатывать не стал, указав, что сама идея регулирования, в какой бы то ни было форме, зарубежной деятельности швейцарского бизнеса является контрпродуктивной, угрожая рабочим местам в самой Швейцарии.

Парламент, однако, оценивает ситуацию иначе. Члены комитета по законотворчеству Совета кантонов, малой палаты швейцарского парламента, считают необходимым разработать такой законопроект. Не исключено, что первый вариант этого документа, во многом учитывающий требования инициативы «О социальной ответственности бизнеса», будет обнародован уже в наступившем 2019 году.

В конечном итоге последнее слово по данной проблематике выскажет сам народ Швейцарии. Уже сейчас можно с большой долей вероятности предсказать, что избиратели отнесутся к такого рода инициативе скептически: в Конфедерации не любят ущемлять бизнес и принимать решения, идущие вразрез с либеральными экономическими свободами. Однако дискуссия по вопросу о том, на каких этических нормах должен строится глобальный бизнес, обещает быть напряжённой. Вне зависимости от результатов дебаты по вопросу социальной ответственности бизнеса окажет серьёзное влияние на имидж Конфедерации как мирового промышленного центра.

3. Как у нас дела? Не торопясь, швейцарская экономика все равно везде успеет! Конец инфобокса

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Швейцарский бизнес в значительной степени зависим от экспорта. Почти 50% своего торгового оборота он обеспечивает за счет своих контактов за рубежом, поэтому в Швейцарии принято говорить, вот, мол, страна каждый второй франк зарабатывает за границей. И это недалеко от истины, у которой есть и обратная сторона: на 2019 год эксперты предсказывают ослабление глобальной промышленной конъюнктуры, что, в силу высокой степени её глобализированности, для швейцарской экономики вряд ли пройдет бесследно.

Торговые разногласия между США и Китаем, Брексит, опасения, связанные с возможным возникновением в Еврозоне нового долгового кризиса — данные тенденции находятся в списке факторов, способных оказать на швейцарскую экономику серьёзное негативное влияние. Составил же этот список Межотраслевой союз работодателей Швейцарии Economiesuisse. Недавно он значительно скорректировал свои прогнозыВнешняя ссылка относительно роста экономики Конфедерации в наступившем году до 1,4%. Напомним, что в 2018 году промышленность Швейцарии показала рост в 2,7%.

Старясь избежать негативного влияния ситуации в Еврозоне швейцарские предприятия во все большей степени начинают разворачиваться в сторону США, которые и в 2019 году, по всей видимости, сохранят роль основного мотора глобальной промышленной конъюнктуры. Начиная с 2010 года доля США в общем экспорте Швейцарии выросла с 10 до более чем 15%. Скорее всего, данная тенденция продолжится и в новом году. С учетом кризисного положения ЕС, важнейшего торгового партнёра Швейцарии, следует также исходить из того, что швейцарский франк останется сильным, наверное, даже слишком сильным, но при этом надёжным инвестиционным убежищем.

Но что доля инвесторов хорошо, плохо для швейцарской индустрии, ведь сильный франк делает её продукцию за рубежом слишком дорогой. Остаётся только исходить из того, что экономика Конфедерации обладает достаточным запасом прочности и соответствующей степенью инновационной гибкости и готовности к структурным реформам. В прошлом все эти качества уже позволяли ей компенсировать сильный франк качеством и сервисом, поэтому и в будущем следует ожидать того же самого!

В 2019 году курировать экономику страны будет новый министр, представитель западной франкоязычной Швейцарии и правоконсервативной Швейцарской народной партии (SVP / UDC) Ги Пармелен (Guy Parmelin). Следует исходить из того, что он продолжит курс своего предшественника Иоганна Шнайдера-Амманна, в основе которого лежали идеалы либерального предпринимательства и невмешательства государства в дела бизнеса. А ведь это и есть те самые принципы, которые составляют секрет успеха и процветания Швейцарии в целом. В 2019 году новый министр планирует подписать соглашения о свободной торговлеВнешняя ссылка с Вьетнамом, Индией и Малайзией.

4. Мы находимся накануне парламентских выборов, которые чреваты значительными подвижками! Конец инфобокса

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Уже скоро, 20 октября 2019 года, швейцарские избиратели придут к урнам, с тем чтобы избрать себе новый парламент и обновить состав большой (Национальный совет, 200 мест) и малой (Совет кантонов, 46 мест) его палат. Парламентские выборы проходят в Швейцарии каждые четыре года.

По данным недавнего опроса общественного мнения, проведённого по заказу швейцарской национальной общественной (то есть негосударственной, в Швейцарии нет государственных СМИ) телерадиокомпании SRG SSR (наш портал швейцарского иновещания входит в её состав) вполне возможно, что по итогам выборов свои позиции усилят «Партия Зелёных» (Grüne Partei, левая часть политического спектра) и партия Либералов (FDP, не путать с немецкими Свободными Демократами СвДП / FDP, правый центр).

А вот правая Швейцарская народная партия (SVP), равно как и правоцентристская партия швейцарских демохристиан (Christlichdemokratische Volkspartei / CVP), скорее всего, будут вынуждены смириться с электоральными потерями. Поэтому очень многое будет зависеть от того, каким будет новый состав малой, сенаторской палаты парламента, Совета Кантонов, с учётом того, что многие члены этой, как ее называют в Швейцарии, «палаты раздумий», уже заявили, что не собираются переизбираться на новый легислатурный срок. Особенно много желающих «уйти на заслуженный отдых» образовалось в стране социал-демократов, так что в Совете кантонов, не исключено, нас ожидают значительные перемены в раскладе политических сил.

Парламентские выборы вновь выдвинут на первый план вопрос прозрачности процессов финансирования партий и политических кампаний. На политические целы в Швейцарии тратятся десятки миллионов франков и до сих пор никто толком не знает, откуда берутся эти деньги. Еще одна премьера:Внешняя ссылка с 2019 года выставлять свои кандидатуры на занятие депутатского кресла в Национальном совете смогут и представители «Пятой Швейцарии», то есть швейцарской зарубежной диаспоры. А от некоторых кантонов «зарубежные швейцарцы» смогут выдвигаться и в Совет кантонов. Что касается прав избирать, что сейчас во всех кантонах швейцарские граждане, находящиеся на ПМЖ за рубежом, имеют право выбирать депутатов Национального совета, а ряде кантонов — и сенаторов малой палаты.

И уж коль скоро мы заговорили о «пятой Швейцарии»:

5. Чем живет и дышит «Швейцарский мир»? Его очень волнует электронное голосование (E-Voting)! Конец инфобокса

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Живущие за рубежом швейцарцы хотят сохранять и развивать свои контакты с исторической родиной. Для них очень важно участвовать и в политической жизни Швейцарии, например, принимать участие в выборах, тем более, что современные коммуникационные технологии теоретически позволяют обеспечивать голосование в удалённом режиме.

Практика, однако, выглядит менее радужно: недавно кантон Женева принял решение отказаться от дальнейшего развития технологий электронного голосования (напомним, что кантоны в стране являются еще и избирательными округами). В то время как «Пятая Швейцария» запустила недавно петициюВнешняя ссылка с требованием обеспечить возможности электронного голосования во всех кантонах, противники E-Voting намерены в 2019 году выступить с народной законодательной инициативой, вообще запрещающей такой формат участия в избирательных процедурах.



Русскоязычная версия материала подготовлена Игорем Петровым, swissinfo.ch

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