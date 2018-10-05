Этот контент был опубликован 5 октября 2018 г. 14:02 05.10.2018 - 14:02

У агентов были дипломатические паспорта Российской Федерации. Их невозможно купить «в военторге». (Dutch Defense Ministry via AP)

Пятница 13 апреля 2018 года стал воистину днём сплошных неудач для российских агентов в Европе. Об этом сегодня информируют швейцарские газеты, входящие в издательский холдинг «Тамедия», в частности, цюрихская Tages Anzeiger и бернская Der Bund. Квартет российских агентов должен был выехать из Нидерландов вагоном первого класса в Базель и дальше в Берн, но вместо этого агенты были разоблачены и вылетели обратно самолётом в Москву.

Пресса публикует имена и фамилии незадачливых Джеймсов Бондов: Алексей Сергеевич Моренец (IT-специалист), Евгений Михайлович Серебряков (IT-специалист), Олег Михайлович Сотников (оперативное сопровождение), Алексей Валерьевич Минин (оперативное сопровождение). У разоблачённых агентов, указывают газеты, были изъяты документы и оборудование, доказывающие их причастность к российским спецслужбам, в частности бывшей внешней военной разведке ГРУ (сейчас ГУ). В частности, у Алексея Моренца была обнаружена квитанция оплаты услуг такси от 10 апреля, в которой в качестве пункта отправления были указан адрес, якобы имеющий отношение к ГРУ в Москве: Несвижанский переулок. Правда, улицы с таким названием в городе нет, а есть Несвижский переулокВнешняя ссылка. Так или иначе, в распоряжении агентов был еще и портативный компьютер-лэптоп, уже ранее использовавшийся ими в других операциях.

Допинговый скандал Самуэль Шмид о российских допинге и спецслужбах Автор: Отмар фон Матт и Райнер Зоммерхальдер (газета «Ааргауэр Цайтунг»). Самуэль Шмид, бывший президент Швейцарии, в интервью газете «Аргауэр Цайтунг» о российских допинге и спецслужбах.

Голландские спецслужбы обнаружили в компьютере следы, которые, по ее мнению, указывали на то, что предметом их интереса была и Швейцария. Агенты пользовались новыми мобильными телефонами, но активированы они все были, якобы, в Москве вблизи ГРУ. В завершение всего, когда в Нидерландах эта четвёрка была остановлена 13 апреля в 16.45 по местному времени, у них у всех были дипломатические паспорта Российской Федерации, которые, во-первых, невозможно купить в «военторге», а во-вторых, придающие их держателям статус неприкосновенности. Именно поэтому их не арестовали, а выслали на родину.

Активная разведывательная деятельность

После такой удачи голландские спецслужбы полгода проводили анализ изъятых вещественных доказательств, а вчера Онно Эйхелсхейм, представитель службы военной разведки и безопасности Нидерландов, вместе с послом Великобритании в Нидерландах Питером Уилсоном презентовали итоги. Как указывают швейцарские газеты, «становится ясно, что Кремль вёл активную разведывательную деятельность в Голландии, Бразилии, Малайзии и Швейцарии».

Изъяты были у агентов и железнодорожные билеты из Нидерландов в Конфедерацию, точнее, в Базель, куда они должны были прибыть первым классом 17 апреля 2018 года в 14.47 по местному времени. Из Базеля они должны были бы дальше отправиться в Берн, чтобы уже оттуда взять «под прицел» лабораторию Минобороны Швейцарии в городе Шпиц, занимающуюся радиологическим и химико-бактериологическим анализом.

Газеты подчёркивают, что вчера прямых доказательств такого рода планов представлено не было, зато было доказано, что в день перед отлётом из Москвы агенты заходили на сайт Лаборатории в Шпице. Как было заявлено вчера в Гааге, конфискованный у агентов лэптоп уже использовался раньше с разведывательными целями, в частности, именно он был подключён к беспроводной связи 20-го сентября 2016 года в Лозаннском отеле Alpha Palmiers (адрес: Rue du Petit-Chêne 34, 1003 Lausanne), то есть как раз в тот момент, когда в городе на Женевском озере проходила конференция Всемирного антидопингового агентства ВАДА.

Схемы российских диппредставительств в Берне (слева, консульство) и Женеве. (Dutch Defense Ministry via AP)

Как указал вчера в Гааге посол Великобритании, в те дни в Лозанне жертвой хакерской атаки стал высокопоставленный канадский спортивный функционер. В его компьютере было установлено наличие вредоносного программного обеспечения АРТ28, с помощью которого осуществлялся взлом и сетей МОК. В тот момент ВАДА и МОК как раз проводили расследование российского допингового скандала, который привёл к исключению российских атлетов из списка участников Олимпийских игр. Федеральная прокуратура Швейцарии уже полтора года проводит следствие по делу о хакерской атаке на ВАДА, и сейчас она ожидает «добро» от Федерального совета, правительства Швейцарии, с тем, чтобы иметь право продолжить следственные действия уже в сфере компетенций, обычно принадлежащих разведке NDB.

Обвинения против российских подозреваемых

Гораздо быстрее оказалось американское министерство юстиции. Вчера оно официально выдвинуло обвинения против семерых возможных агентов российских спецслужб, среди них есть и четвёрка задержанных в Гааге. Речь идет в обвинении о широких разведывательных акциях в разных странах мира, включая и Швейцарию, в связи с которой упоминается Алексей Моренец, присутствовавший в упомянутом отеле в Лозанне в момент проведения антидопинговой конференции ВАДА.

Кроме того, как указывает Минюст США, в декабре 2016 года и в январе 2017 года обвиняемые смогли взломать сеть ФИФА и получить доступ к релевантным медицинским материалам, касающимся антидопинговой проблематики. Газеты предлагают сопоставить события: в тот момент, как русские агенты готовились сесть в поезд Гаага-Базель, швейцарская лаборатория в городе Шпиц как раз проводила анализ, результаты которого имели бы для Кремля огромное значение. Речь шла об исследовании проб боевых отравляющих веществ, имевших предположительно отношение к применению химоружия в Сирии и отравлению отца и дочери Скрипаль в Солсбери.

Швейцарские эксперты проводили эти исследования по поручению ОЗХО, Организации по запрещению химического оружия, штаб-квартира которой находится в Гааге. В багаже агентов, который находился в машине, припаркованной около нее, были обнаружены технические приспособления, позволяющие взламывать беспроводные компьютерные сети. Однако вместо того, чтобы выехать поездом в Базель и Берн, они все вместе этого вылетели — самолётом в Москву.

Реакция и оценки

Российский МИД охарактеризовал информацию, представленную в Гааге, одной фразой: «Западная шпиономания набирает обороты». Швейцарский правоконсервативный журнал Weltwoche считает в своей статье в номере за прошлую неделю, что все то, что за последнее время представили общественности швейцарские газеты Sonntagszeitung, Tages Anzeiger и Der Bund, является «сливом», организованным лично федеральным прокурором Швейцарии М. Лаубером, которому хочется быть снова переназначенным на свой пост и который, поэтому, сливая информацию в прессу, хочет набить себе цену.

А обозреватель газеты Neue Zürcher Zeitung Марсель Гир (Marcel Gyr) напрямую утверждает, что Швейцарии пора «отбросить сдержанность» и встать на сторону Запада, в полном объёме присоединившись к режиму санкций. «Когда на территории Швейцарии ведётся шпионаж, нейтралитет уже не может быть самым главным резоном. Швейцарии в этой ситуации стоит хорошенько подумать, прежде чем опять остаться в стороне».



Подготовил: Игорь Петров

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