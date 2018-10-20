Этот контент был опубликован 20 октября 2018 г. 10:54 20.10.2018 - 10:54

Жан-Филипп Гауден (Jean-Philippe Gaudin) намерен предложить правительству пакет мер, с помощью которых страна могла бы противодействовать возможному российскому вмешательству, которое может осуществляться посредством кибер-атак и распространения фейковых новостей.

(Keystone)

Швейцарская разведывательная служба опасается российского вмешательства в парламентские выборы, которые должны состояться в Конфедерации ровно через год. На своей пресс-конференции вчера глава NDB Жан-Филипп Гауден заявил, что намерен предложить правительству страны, Федеральному совету, пакет мер по противодействию вероятному российскому вмешательству, которое могло бы осуществляться посредством кибер-атак и распространения фейковых новостей. Кроме того, Ж.-Ф. Гауден уточнил роль Швейцарии, которую та сыграла в истории с двумя россиянами, арестованными в Нидерландах.

Через год в Швейцарии должны состоятся парламентские выборы, а потому тема возможного российского вмешательств в предвыборную кампанию стала актуальной темой и в Конфедерации. На своей пресс-конференции вчера глава NDB Жан-Филипп Гауден (Jean-Philippe Gaudin) высказал свою озабоченность такими перспективами.

Он заявил также, что намерен предложить правительству страны, Федеральному совету, пакет мер, с помощью которых страна могла бы противодействовать возможному российскому вмешательству, которое может осуществляться посредством кибер-атак и распространения фейковых новостей. «Сейчас мы оцениваем, что мы можем сделать, имея более чем ограниченный бюджет», — заявил глава NDB вчера, общаясь с прессой в Берне. Возможным вмешательством Москвы озабочен и непосредственный начальник Ж.-Ф. Гаудена, министр обороны Швейцарии Ги Пармелен (Guy Parmelin).

По его словам, которые он произнёс в пятницу вчера также на этой пресс-конференции, пока конкретных признаков готовящегося вмешательства нет, по поскольку «уже Россия пыталась повлиять на выборы в других странах, мы должны исходить из такой же опции и применительно к Швейцарии». Тем не менее, министр напомнил, что в Швейцарии существует прямая демократия и отлично функционирующая система разделения властей, и в этом смысле «Швейцария менее, чем другие страны подвержена внешнему влиянию».

Сотрудничество в рамках шпионской аферы

В центре же вчерашней пресс-конференции главы NDB стояла история с двумя арестованными в апреле этого года в Нидерландах и высланными из страны россиянами. Об этом мы уже подробно сообщали, вся информация содержится в нашем тематическом досье (см. ниже). Напомним только, что объектом интереса россиян была и Лаборатория радиологического и химико-бактериологического анализа МО Швейцарии в городе Шпиц, кантон Берн.

ДОСЬЕ ДОСЬЕ Шпионский скандал В этом досье собраны материалы на тему «шпионского скандала», разразившегося между Россией и Швейцарией.

Как и ожидалось, Ж.-Ф. Гауден не стал углубляться в детали операции в Нидерландах, однако он дал понять, как вовремя швейцарский народ на референдуме одобрил новую редакцию Федерального закона о правовых основаниях деятельности разведывательных служб в Швейцарии (Nachrichtendienstgesetz des Bundes — NDG). Более широкие полномочия и компетенции, на которые с тех пор могут рассчитывать спецслужбы страны, позволяют сегодня более эффективно организовывать контрразведывательную деятельность.

Напомним, что новая редакция Закона вошла в силу в сентябре 2017 года, то есть буквально за полгода до событий в Нидерландах. Она позволяет теперь швейцарской разведке, с выполнением строгих условий и критериев, осуществлять негласное наблюдение за электронной коммуникацией физических лиц и организаций, например, NDB может контролировать переговоры по мобильным телефонам и анализировать платежи, совершенные при помощи кредитных карт.

Проведённый на основании новых правовых положений анализ уже накопленных данных и позволил, как видно, идентифицировать россиян, арестованных потом в Гааге. Ж.-Ф. Гауден отметил, что залогом успеха стало хорошо организованное сотрудничество швейцарских спецслужб с их зарубежными партнёрами.

Еще одна операция?

Ж.-Ф. Гауден дал понять, что в настоящее время в Швейцарии осуществляется еще одна операция против «российской деятельности». Напрямую он это не подтвердил, но указал, что «в последние годы Россия усилила свою разведывательную деятельность». При этом он «с недоумением» воспринял то, насколько открыто и прозрачно в Нидерландах была организована операция с разоблачением возможных российских агентов.

«Слишком большая степень прозрачности может помешать в настоящее время ведущимся контрразведывательным операциям. И так, вообще-то говоря, спецслужбы не работают», — подчеркнул Ж.-Ф. Гауден. По его словам, он отказался участвовать в организованной 4 октября 2018 года в Нидерландах пресс-конференции именно потому, что в «этом бизнесе на первом месте должна стоять конфиденциальность. Но вполне возможно, что такая форма работы с прессой стала результатом политического давления».

Россия переступила «красную линию»

Планируя акцию против Лаборатории в Шпице и осуществив хакерские атаки против WADA «Россия пересекла «красную линию», — заявил вчера также министр обороны Швейцарии Ги Пармелен. По его словам, нельзя терпеть нападения иностранных спецслужб на критическую инфраструктуру Швейцарии и на расположенные здесь офисы международных организаций. «Швейцария не потерпит акций, направленных против ее суверенитета».

С точки зрения главы NDB Ж.-Ф. Гаудена «необходимо, чтобы Швейцария чётко заявила, что у нее в распоряжении есть необходимый контрразведывательный потенциал и что она в полной мере проинформирована о таких действиях (России)».



Подготовил: Игорь Петров

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