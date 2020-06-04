(SRF-SWI)

Электронное голосование — эта тема очень важна для швейцарцев, проживающих на ПМЖ за рубежом, и это почти что в прямом смысле для них «больная тема». Каждый, кто пытается как-то решить эту проблему, для начала попадает под огонь критики. Сейчас настала очередь «Швейцарской почты», концерна желтого цвета, офисы которого находятся в стране буквально на каждом углу.

Финансовое подразделение компании, структура под названием «PostFinance» уже имеет наработки в области электронного банкинга и в целом у ей есть опыт в сохранении в режиме онлайн чувствительных финансовых и иных данных своих клиентов. В прошлом «Почта» уже предлагала свой вариант системы удаленного голосования в сети интернет, потом ее проект был заморожен, и вот теперь она предпринимает вторую попытку, взяв себе теперь за основу систему электронного голосования испанской компании Scytl Secure Electronic Voting из Барселоны.

В прошлом году эта компания, в настоящее время находящаяся в состоянии банкрота, прекратила развивать её из-за серьезных недостатков, и вот теперь «Почта» хочет развивать ее дальше самостоятельно. Информация об этой сделке была впервые опубликована 17 мая цюрихской газетой Sonntagsblick. Узнав, что Scytl инициировал процедуру банкротства, газета обратилась к «Швейцарской почте». Стоимость сделки не раскрывается и хранится в строжайшем секрете, известно только, что уже в конце лета 2019 года «Почта Швейцарии» приняла решение о дальнейшем самостоятельном развитии испанской системы электронного голосования. После нескольких месяцев переговоров она приобрела права на исходный код.

Об этом сообщил пресс-секретарь «желтого гиганта» Оливер Флюэлер (Oliver FlüelerВнешняя ссылка) в своем письменном ответе на адрес портала SWI swissinfo.ch. Цель состоит в том, чтобы уже в 2021 году предложить «систему, которая отвечает всем потребностям Конфедерации и доступна кантонам для эксплуатации в тестовом режиме». Тем самым «Почта» намерена в будущем предложить кантонам (а они в Швейцарии являются избирательными округами) разработанное в Швейцарии программное обеспечение, которое «учитывает многие её особенности как государства, построенного на принципах последовательного федерализма, и еще лучше отвечает всем высоким и весьма специфическим требованиям системы электронного голосования, претендующей на звание „швейцарской“», — подчеркнул О. Флюэлер.

«„Швейцарская почта“ со всей серьезностью относится к озабоченностям, озвученным в ходе прежних общественных обсуждений вопроса электронного голосования, в частности, все опасения в отношении роли иностранных провайдеров такого рода услуг». Пресс-секретарь отмечает, что «независимость не означает пути в одиночку. В будущем „Швейцарская почта“ будет еще плотнее работать со швейцарскими университетами, с высшими школами прикладных наук и экспертами в области шифрования данных». Для обеспечения максимальной безопасности в долгосрочной перспективе, «Почта» скоро опубликует новый, улучшенный исходный код, с тем чтобы независимые национальные и международные эксперты могли проверить его на наличие слабых мест.

Начать сначала, чтобы завоевать доверие

Глава инициативного комитета «За надежную демократию, которой можно доверять — мораторий на системы электронного голосования» («Für eine sichere und vertrauenswürdige Demokratie / E-Voting-MoratoriumВнешняя ссылка») Франц Грютер (Franz GrüterВнешняя ссылка) с возмущением отреагировал на информацию об этой сделке, для него все вышеупомянутые аргументы совершенно неубедительны. Будучи депутатом парламента от люцернской организации консервативной «Швейцарской народной партии» (SVP), он резко осудил действия «Швейцарской почты» и призвал даже к проведению парламентского расследования.

В разговоре с порталом SWI swissinfo.ch он указал, что уже связался со своим коллегой по фракции Альфредом Хеером (Alfred HeerВнешняя ссылка), членом парламентского Комитета по аудиту (Geschäftsprüfungskommission) и председателем Подкомиссии по надзору за Федеральной канцелярией (Unterkommission für die Bundeskanzlei). Именно он намерен предпринять все необходимые шаги для начала инициирования процедуры парламентского расследования. «Есть веские причины для того, чтобы проверить, правильно ли поступила „Швейцарская почта“, государственный концерн, заплатила ли она за эту сделку справедливую цену, потому что пока все это скрыто за сплошной завесой тумана», — критикует Ф. Грютер.



«Пятая Швейцария» без комментариев! «Организация швейцарцев за рубежом» (ASO) пока никак не комментирует новый проект «Швейцарской почты», так как «она пока еще не получила всей информации, запрошенной в Федеральной канцелярии в Берне». На это указала директор ASO Ариане Рустичелли (Ariane Rustichelli) в интервью SWI swissinfo.ch. «Но наша позиция не изменилась со времени резолюции (в формате PDFВнешняя ссылка), принятой Организацией в августе 2019 года. В частности, в ней мы попросили изучить возможность дальнейшего развития системы удаленного голосования, созданной в кантоне Женева, на базе какой-то другой общественной институции, которая раньше не смогла довести ее до ума, но по чисто финансовым причинам, а не из-за технических проблем».

Конец инфобокса

Этому и парламентарию и одновременно IT-предпринимателю совершенно непонятно, почему «Почта Швейцарии» в очередной раз заплатила — никому неизвестную — цену за систему, которая, как уже было ясно изначально, попросту неисправна. Серьезные проблемы с системами от Scytl уже возникли в других странах и может быть это и есть основная причина её банкротства». По его мнению, «Швейцарская почта» должна была бы начать с чистого листа, разработав совершенно новую систему, что восстановило бы доверие и к ней, и тем самым значительно ослабило бы позиции тех, кто продолжает оказывать сопротивление проекту электронного голосования в Швейцарии«.

Стратегическая ошибка почты

«Когда дело доходит до голосования, важно знать, что тв можешь доверять системе. А как можно быть уверенным в технике, в которой были найдены кардинальные ошибки исключительного значения? Я считаю, что мы должны отказаться от этой системы, потому что определенные проблемы всегда будут оставаться (как бы мы эту систему ни улучшали)», — говорит Ф. Грютер. Он уверяет, что его мнение разделяют члены всех партий и многие эксперты ИТ-индустрии. Франц Грютер, который сам активно работает в этой отрасли уже 25 лет, принципиально не имеет ничего против электронного голосования как такового. Напротив, он убежден, что «день, когда у нас появится электронная система голосования со всеми гарантиями безопасности, однажды неизбежно настанет. Но чтобы приблизить этот день, нужно начать все заново».

Учитывая текущее состояние технологического развития он считает, что для создания безопасной системы электронного голосования потребуется еще не менее трех-пяти лет работы. «Это в точности соответствует срокам моратория, требование о введении которого содержится в нашей народной инициативе. Если бы в этом сроке не было необходимости, я бы тут же отозвал эту инициативу. Но при нынешней ситуации я не вижу другого выхода, кроме как заблокировать этот проект и любую деятельность по его реализации. Очень жаль, вообще-то!» Тем не менее, шанс, что сторонники этой инициативы смогут добиться-таки удовлетворения своих требований еще до окончания процесса сбора требуемого количества подписей, все-таки есть!

В самом деле, еще в декабре прошлого 2019 года Национальный совет одобрил парламентскую инициативу, призывающую прекратить все эксперименты и проекты в области электронного голосования до тех пор, пока не будут окончательно решены все проблемы безопасности и пока граждане не будут готовы нести дополнительные финансовые расходы, связанные с этим новым каналом голосования (кроме голосования у традиционной урны и голосования по почте). Эта инициатива еще должна получить добро Совета кантонов, но Ф. Грютер не исключает того, что «серьезная стратегическая ошибка, допущенная „Швейцарской почтой“, серьезно облегчит сенаторам процесс принятия решения».



Neuer Inhalt Horizontal Line

Внешний контент Жить и работать в Швейцарских Альпах в условиях цифровой революции