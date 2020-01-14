Этот контент был опубликован 14 января 2020 г. 7:00

На вид это 18-каратное золото, где в качестве базового компонента используется латекс, удивительно похоже на настоящий самородок.

( ETH Zurich / Peter Rüegg)

Ученые Высшей технической школы Цюриха (ETH Zürich) синтезировали 18-каратное «легкое золото», которое можно использовать в часовой промышленности, для производства ювелирных изделий, а также в области электроники и электротехники.

В основе открытия — пластиковая матрица. Как разъяснила сделавшее это изобретение группа исследователей во главе с Леони ван’т Хэг (Leonie van’t HagВнешняя ссылка) в журнале Advanced Functional MaterialsВнешняя ссылка, основу нового материала составляют белковые волокна и латексный полимер, которые образуют матрицу, в которую уже в свою очередь встроены пластинчатые нано-крупинки золота. Материал также содержит микроскопические воздушные вкрапления.

В результате получается настоящее золото, но которое в пять-десять раз легче обычного. Его можно использовать, например, для изготовления легких часов, которые не будут оттягивать запястье, или золотых сережек, от которых не будут «страдать» мочки уха. «Это золото, будучи металлом, одновременно обладает еще и технологическими свойствами пластика», — говорит профессор Раффаэль Мецценга (Raffaele MezzengaВнешняя ссылка), глава группы «Физика мягкого вещества и конденсированных структур в пищевой промышленности» (Food and Soft Materials Science).

«…и он станет фиолетовым!»

«Легкое золото» было создано именно на базе его лаборатории. Интересно, что когда такой золотой слиток падает на твердую поверхность, то звучит это как падение куска пластика. Но при этом материал мерцает, как золото, и может быть отполирован и обработан до нужной формы. Ученые также научились регулировать твердость этого инновационного материала, например, заменяя латекс полипропиленом. Поскольку полипропилен разжижается при определенной температуре, изготовленное из него «пластиковое золото» способно имитировать процесс плавления золота, но при гораздо более низких температурах.

Кроме того, форма наночастиц золота может изменить цвет материала, например, сферические наночастицы золота способны придать материалу фиолетовый оттенок. «Наш подход позволяет создавать практически любой вид золота в соответствии со всеми изначально установленными в техзадании условиями и желаемыми свойствами», — говорит профессор Р. Мецценга. Он также отмечает, что «пластмассовое золото» подходит также для целей радиационной защиты. Ученые уже подали заявки, с тем чтобы запатентовать как технологический процесс, так и сам материал.

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