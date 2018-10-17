Этот контент был опубликован 17 октября 2018 г. 9:00 17.10.2018 - 09:00

Помещения и лаборатории Института Пауля Шеррера находятся на территории общин Филлиген и Вюренлинген в кантоне Аргау. (Keystone)

Для учёных всего мира «Институт имени Пауля ШеррераВнешняя ссылка», расположенный в скромной сельской местности в швейцарском кантоне Аргау, вот уже 30 лет является научным центром, располагающим уникальными техническими возможностями.

Швейцарский Научно-исследовательский Центр «Институт имени Пауля Шеррера» расположен в деревенской глубинке кантона Аргау между деревнями Филлиген (Villigen) и Вюренлинген (Würenlingen). Протекающая недалеко река Ааре и окружающие Центр поля и леса настраивают на романтический лад.



Пауль Шеррер (Paul Scherrer, 1890-1969Внешняя ссылка) Родился и вырос в Санкт-Галлене. Изучал математику и физику в Высшей технической школе Цюриха (ETH Zurich), а также в Университетах Кёнигсберга и Гёттингена. В 1920 году в возрасте 30 лет Пауль Шеррер получил назначение в качестве профессора физики в ETH, затем занял должность директора Института физики, преобразованного им позже в Международный исследовательский Центр ядерной физики. Участвовал в создании ЦЕРН в Женеве в 1954 году и в создании акционерной компании «Reaktor» в городе Вюренлинген (Würenlingen), на базе которой в 1960 году и был зарегистрирован Швейцарский институт ядерных исследований, который с 1988 года, в качестве института, носит имя Пауля Шеррера. Конец инфобокса

А между тем именно здесь находится все еще мало известный за рубежом крупнейший в Швейцарии институт, на базе которого учёные со всего мира проводят изыскания и исследования, делающие Конфедерацию ведущим мировым кластером в области технических инноваций.

Институт был учреждён 1 января 1988 года в результате слияния Федерального института изучения реакторов (Eidgenössische Forschungsanstalt für Reaktorforschung) и Швейцарского института ядерных исследований (Schweizerischen Forschungsanstalt für Kernforschung).

У него три основных направления деятельности: изучение материи и ее внутренней структуры, защита окружающей среды и развитие новых устойчивых энергетических технологий, разработка инновационных методов лечения самых сложных и малоизученных болезней.

Уникальное оборудование

Благодаря своей инфраструктуре и научным разработкам, Институт Пауля Шеррера, например, сумел создать новые препараты, позволяющие лечить лейкемию. В его активе технологические разработки, более точно и рано обнаруживающие рак молочной железы.

Его эксперты и учёные предложили инновационные катализаторы для двигателей внутреннего сгорания, позволяющие значительно снижать объёмы выбросов вредных веществ в атмосферу, а также фильтровать выбросы, очищая их от радиоактивных примесей. Институт владеет уникальными техническими установками, не имеющими аналогов в мире.

Таков, например, источник нейронов SINQ, запущенный в 1996 году. Он обладает способностью «скрещивать» между собой атомы разных металлов и изучать новые, полученные таким образом, материалы на предмет их возможного использования в области сверхпроводимости и создания инновационных накопителей информации для нужд компьютерной техники.

Рентгеновский лазер на свободных электронах Swiss FEL, который должен быть передан учёным в 2019 году.

(© KEYSTONE / ENNIO LEANZA)

Источник синхротронного излучения Synchotron Light Source (SLS) был введён в эксплуатацию в 2001 году. Он позволяет «просвечивать» образцы материи с целью точного определения особенностей механизмов сочленения элементов, образующих её мельчайшие, но при этом композиционно завершённые, структуры.

Лидер в области борьбы с онкологией

Рентгеновский лазер SwissFEL стал последней на данный момент инновацией области технического переоснащения Института Пауля Шеррера. Он был запущен в 2016 году и, как запланировано, будет передан в распоряжение учёных в начале 2019 года. Лазер генерирует очень короткие рентгеновские импульсы, которые позволяют определить подробную структуру жизненно важных белков или проследить за очень быстрыми процессами, такими как появление новых молекул во время химических реакций.

Институт также является единственным в Швейцарии Институтом, имеющим в своём распоряжении устройство для лечения специфических онкологических заболеваний методом протонной терапии. Этот метод позволяет уничтожать опухоли целенаправленным образом, практически полностью сохраняя окружающие их здоровые ткани.

Все это делает Институт очень популярным местом реализации инновационных научных проектов. Почти три четверти работающих сейчас в Институте Пауля Шеррера учёных и экспертов приехали сюда из-за рубежа. Годовой бюджет Института, который составляет примерно 390 миллионов франков, формируется, главным образом, за счет средств федерального бюджета.



Перевод с французского языка: Людмила Клот

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